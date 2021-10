Cuestionario 2.0 | Manuel Silva, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

11 respuestas nos revelan la relación del comediante Manuel Silva con la tecnología. ¿Sabían que lo que más le vuela la cabeza son los avances en la Medicina?

Manuel Silva es uno de los comediantes mejor preparados que existen hoy en día en nuestro país, habiendo salido del circuito de stand up comedy para luego conquistar a las masas frente a los micrófonos en programas como Calma pueblo y, ahora, en Hermanos de la espuma. El sentido del humor de Manuel es único y tiene una habilidad extraordinaria para hacer imitaciones.

Manuel también comparte hoy en día con Rodrigo Lasarte, pero viene de compartir con Verónica Gómez y con José Rafael Guzmán, con quienes se dio a conocer en ese programa que tanto arraigo tuvo en nuestra emisora hermana, La Mega: Calma pueblo.

Aquí, nuestro Cuestionario 2.0 de hoy con Manuel Silva.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Creo que la oportunidad de poder conversar con amigos, con seres queridos y con familiares en la distancia. Hace 20 años era imposible imaginarse que uno iba a poder hacer una videollamada y ahora lo podemos hacer. Imagínense lo que ayuda esto a sobrepasar momentos como la pandemia. Creo que eso es lo mejor que me ha dado la tecnología.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

–El dispositivo indispensable, que creo que para ustedes también, es el teléfono. Salir de la casa sin teléfono significa sentirme vacío. Va conmigo al baño y, de hecho, por mi trabajo forma parte de cada hora de mi día. Es indispensable tenerlo cerca. ¡Te amo teléfono!

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–Creo que el primer teléfono celular que tuve fue un StarTAC, porque yo llegué tarde a los teléfonos, nunca tuve esos bloques gigantes que parecían un teléfono público que uno se guindaba encima. Y el primer recuerdo que tengo de una computadora fue ver a un amigo jugando un videojuego, en una Macintosh viejísima, de Lotus; la marca de vehículos, que tenía una especie de emulador, pero muy rural, de cómo sería una competencia automovilística.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–La adicción de estar constantemente pegado al teléfono. A veces volteo, veo el mundo, y digo “¡ah, pero mira que belleza es el mundo exterior!”. Se me olvida un poco todo lo que tenemos y la vida realmente es eso. Paso mucho tiempo conectado por trabajo y, bueno, por adicción.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

–Bueno, lo ha impactado de una manera brutal. En el pasado era comediante, locutor y ahora trabajo con las redes sociales, es parte de mi día a día. Así que yo creo que seguirá impactándolo. No sé qué tanto, pero sin duda seguirá impactándolo.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

Mandar una foto, no íntima ¡gracias a Dios!, a un grupo de amigos del colegio. Era una foto errada pero menos mal solamente en ropa interior y no estaba completamente desnudo.

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–El pódcast que recomiendo, que lo escucho muchísimo, y también es un programa de radio en España, es “La vida moderna”. Me encanta y lo disfruto muchísimo.

–Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Creo que seguiría a una cuenta de estas de animalitos cuchis porque, la verdad, es la que me llena de alegría en momentos supertensos, supertediosos del día a día con el trabajo y, a veces, hasta con las mismas redes que te cargan de mala vibra porque hay malas noticias. Así que creo que, si tengo una cuenta, sería cualquiera de animalitos cuchis.

–Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

–Chess.com, me la paso jugando ajedrez todo el día, es también una adicción, que complementa lo de que me la paso todo el día pegado al teléfono.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–Aquí soy aburrido, pero es Gmail.com. Me la paso obviamente revisando, por trabajo, todos los días el correo. Y las otras no las puedo decir, pero trato de que no sea diario.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

–Estoy viendo un montón de series, tantas, que estoy loco porque vengan un montón de temporadas pendientes. Por ejemplo, Stranger things, The voice, estoy viendo también Ted Lasso, me encantó esa comedia, The morning show… ¡son un montón!, estoy viendo muchísimo contenido streaming.

–Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

–Creo que donde me sorprendo más con los avances tecnológicos, es en el mundo de la medicina. Ver que pueden hacer operaciones tan complejas, como las que se hacen actualmente, con dispositivos electrónicos que colaboran con los médicos para lograr estas cirugías, eso a mí me parece sorprendente. Creo que eso es lo que más me vuelve loco.