Denuncian que imputaron a militar Sequea por fuga de Leopoldo López - Runrun

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció este lunes 29 de abril que el capitán Antonio Sequea fue imputado por la fuga del dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, en octubre de 2020.

La ONG recordó que el militar se encuentra preso desde mayo de ese año por su presunta vinculación en la denominada Operación Gedeon, inicialmente en la cárcel de Ramo Verde y ahora en El Rodeo I.

Según la ONG, el capitán Sequea fue sentenciado en 2020 a 30 años de prisión por su aparente participación en el caso Gedeon y luego en 2023 fue acusado por otro caso.

La tarde de este domingo familiares de Sequea denunciaron que este ha perdido peso y se encuentra en deplorables condiciones en la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I.

La hermana del militar, Fátima Sequea, denunció en sus redes sociales que este ha perdido peso de forma considerable desde que fue llevado a ese centro de reclusión.

Aseguró que solo le permiten tener agua por dos minutos y la celda en la que se encuentra “es un horno lo cual lo deshidrata”.

Sequea pidió al defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, que “revise y visite a los presos que fueron trasladados” porque la situación de la comunidad penitenciaria es similar a la de su hermano.

#28deabril#Venezuela @Defensoria_Vzla

Señor Defensor del Pueblo de manera respetuosa y Pública DENUNCIO las Violaciones de DDHH al que está sometido mi hermano el Capitán Antoniosequea en el Rode1 a perdido peso, el agua solo 2 minutos, la celda es horno lo cual lo deshidrata pic.twitter.com/LXLcOJ79j6 — Fatima (@fatimasequea_17) April 28, 2024

“La abogada no ha podido entrar porque dicen que como no está juramentada, pues no es su abogada. Pero a Antonio jamás le han permitido juramentar un abogado, jamás tuvo derecho a la defensa, no hubo presunción de inocencia”, dijo un familiar.

“Antonio es un militar forjado en cursos de supervivencia. Él nunca se había quejado, ni siquiera cuando lo torturaron”, afirmó.

Sequea fue capturado junto a varios hombres, entre ellos su cuñado Fernando Noya, el 4 de mayo de 2020 durante una incursión en las costas de Aragua, bajo la llamada operación Gedeón.

Familiares de al menos 45 presos políticos que han sido trasladados a la cárcel de El Rodeo aseguran que es “un nuevo centro de torturas” y han denunciado la grave situación de esa prisión.

Ninguno de los presos comparte celda, las cuales tienen una dimensión de 2×2 metros, y se les prohíbe tener contacto entre ellos. La alimentación es restringida, no tienen agua de forma regular, tampoco cuentan con luz eléctrica o reciben luz directa del sol.

Allegados manifestaron su preocupación por la pérdida de peso en todos los presos políticos, lo que podría desencadenar enfermedades.