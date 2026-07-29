Pronunciamiento sindical a dos aÃ±os del 28 de julio de 2024

Hace dos aÃ±os, el pueblo venezolano protagonizÃ³ una jornada Ã©pica al derrotar mediante el voto a la tiranÃa gobernante. Sin emplear la violencia, millones de ciudadanos asestaron un revÃ©s definitivo al rÃ©gimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular todavÃa no se concreta, lo que ha llevado a integrantes de la sociedad civil a denunciar la incongruente situaciÃ³n que sufre el paÃs.
Un pronunciamiento conjunto
El ComitÃ© CÃºmplela en Defensa de la ConstituciÃ³n, Espacio Consenso, el Frente Norte de Caracas, organizaciones polÃticas y sociales, junto con integrantes de gremios, centrales y federaciones sindicales, y sindicatos no confederados, han manifestado su posiciÃ³n ante las sedes del CNE en la capital y en varias regiones del paÃs, en torno al significado del 28 de julio de 2024 y a la crisis que estremece a la naciÃ³n.
La declaraciÃ³n seÃ±ala: Â«A dos aÃ±os de la victoria popular, el 28 de julio no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad. Contra la tiranÃa que despojÃ³ al pueblo, el paÃs entero se levanta y exige democracia, justicia, libertad y la restituciÃ³n del Estado de derechoÂ».
El camino hacia la restituciÃ³n del Estado de derecho
Por tanto, restablecer nuestra soberanÃa y el Estado de derecho y de bienestar pasa, entre otras cosas, por el respeto al artÃculo 5 de la ConstituciÃ³n nacional. Ello significa el reconocimiento de la gran victoria lograda por los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y, en consecuencia, la juramentaciÃ³n del presidente electo Edmundo GonzÃ¡lez Urrutia, quien es la figura investida de legalidad e idoneidad para dirigir el Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional.
Este tendrÃ¡ entre sus objetivos solucionar la grave crisis humanitaria y organizar un proceso electoral convocado por un nuevo poder electoral independiente, confiable, Ã©ticamente irreprochable y tÃ©cnicamente capacitado.
Una crisis agravada por la tragedia
Debemos reconocer que nuestro paÃs vive su hora mÃ¡s difÃcil, agravada por el impacto de los terremotos del 24 de junio de 2026, cuyos efectos han dejado heridas abiertas en todo el tejido social de la naciÃ³n.
Afirmamos que la tragedia que estremece a toda Venezuela ha sido una de las mÃ¡s graves ocurridas en la historia de AmÃ©rica Latina. Se combinaron las devastadoras consecuencias del desastre natural con el ejercicio del poder de un gobierno de facto, ilegÃtimo e inconstitucional, cuya gestiÃ³n usurpadora desmantelÃ³ las instituciones hasta convertirnos en una naciÃ³n vÃctima de un Estado fallido y presa fÃ¡cil del tutelaje de una potencia extranjera.
La fortaleza del pueblo venezolano
Aun asÃ, los niveles de resistencia y fortaleza de nuestro pueblo siguen Ãntegros e inmutables. Debemos sentirnos orgullosos por su valentÃa y su alto nivel de solidaridad, al haberse activado antes que la dictadura en las labores de auxilio y rescate de los afectados por el terremoto. Y haber creado, en un corto plazo, miles de centros de acopio en todo el paÃs para dar lo mejor de sÃ en favor de los damnificados y heridos. Asimismo, agradecemos la solidaridad manifestada por la comunidad internacional.
Un plan de emergencia nacional
Es perentorio impulsar un gobierno legÃtimo, responsable de la conducciÃ³n del paÃs, que asuma un plan de emergencia nacional orientado, primordialmente, a enfrentar la profunda crisis humanitaria compleja que impacta las Ã¡reas polÃtica, social, econÃ³mica, cultural y moral de la naciÃ³n.
Esto exige la legitimidad incuestionable de la conducciÃ³n de la repÃºblica y una respuesta inmediata que garantice la libertad de los presos polÃticos, la restituciÃ³n de las libertades pÃºblicas, la libertad de expresiÃ³n, el cese de la censura a los medios de comunicaciÃ³n, el desmantelamiento de la estructura represiva y la desaplicaciÃ³n de las leyes dictadas para perseguir a la disidencia, que menoscaban los derechos humanos.
Asimismo, deben atenderse con absoluta urgencia moral las exigencias de protecciÃ³n alimentaria, de hÃ¡bitat, vivienda y salud de decenas de miles de damnificados y heridos, asÃ como de las personas en situaciÃ³n de vulnerabilidad (niÃ±os, huÃ©rfanos, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos y desempleados) golpeadas por el hambre, la escasez de medicinas y la precarizaciÃ³n de la familia.
El rescate del valor del trabajo
Este plan de emergencia debe contemplar el rescate del valor del trabajo, lo que significa un aumento general y escalonado de salarios y de pensiones que dignifique al trabajador y a su familia, amparados en un sistema de seguridad social integral; la reanudaciÃ³n de los convenios colectivos; la derogaciÃ³n del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre.
La redemocratizaciÃ³n del paÃs tambiÃ©n debe consagrar el respeto a la libertad y la autonomÃa sindical, asÃ como a los convenios que amparan a los trabajadores suscritos por el Estado venezolano con la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo (OIT), entre otros derechos laborales y sociales.
Hacia la reconciliaciÃ³n nacional
Todo esto debe enmarcarse en un proceso inmediato de reactivaciÃ³n del aparato econÃ³mico y en la ejecuciÃ³n progresiva de un programa dirigido a la reinstitucionalizaciÃ³n democrÃ¡tica del paÃs, a la necesaria reconciliaciÃ³n nacional, a sanar las heridas del tejido social y a reivindicar el valor de la dignidad humana.
Se trata de superar el odio y el resentimiento sembrados desde el poder, de abrir caminos de diÃ¡logo sincero que permitan el reencuentro de la familia venezolana en su propia tierra y reconstruir el tejido moral. De lograr, en fin, que el nuevo poder supere la mentira institucional, asumiendo como principio que toda polÃtica y toda economÃa deben girar en torno a la persona humana y no al poder.
Porque toda polÃtica pÃºblica debe estar al servicio de la dignidad del individuo y de sus derechos fundamentales.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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