Pronunciamiento sindical a dos aÃ±os del 28 de julio de 2024

Hace dos aÃ±os, el pueblo venezolano protagonizÃ³ una jornada Ã©pica al derrotar mediante el voto a la tiranÃ­a gobernante. Sin emplear la violencia, millones de ciudadanos asestaron un revÃ©s definitivo al rÃ©gimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular todavÃ­a no se concreta, lo que ha llevado a integrantes de la sociedad civil a denunciar la incongruente situaciÃ³n que sufre el paÃ­s.

Un pronunciamiento conjunto

El ComitÃ© CÃºmplela en Defensa de la ConstituciÃ³n, Espacio Consenso, el Frente Norte de Caracas, organizaciones polÃ­ticas y sociales, junto con integrantes de gremios, centrales y federaciones sindicales, y sindicatos no confederados, han manifestado su posiciÃ³n ante las sedes del CNE en la capital y en varias regiones del paÃ­s, en torno al significado del 28 de julio de 2024 y a la crisis que estremece a la naciÃ³n.

La declaraciÃ³n seÃ±ala: Â«A dos aÃ±os de la victoria popular, el 28 de julio no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad. Contra la tiranÃ­a que despojÃ³ al pueblo, el paÃ­s entero se levanta y exige democracia, justicia, libertad y la restituciÃ³n del Estado de derechoÂ».

El camino hacia la restituciÃ³n del Estado de derecho

Por tanto, restablecer nuestra soberanÃ­a y el Estado de derecho y de bienestar pasa, entre otras cosas, por el respeto al artÃ­culo 5 de la ConstituciÃ³n nacional. Ello significa el reconocimiento de la gran victoria lograda por los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y, en consecuencia, la juramentaciÃ³n del presidente electo Edmundo GonzÃ¡lez Urrutia, quien es la figura investida de legalidad e idoneidad para dirigir el Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional.

Este tendrÃ¡ entre sus objetivos solucionar la grave crisis humanitaria y organizar un proceso electoral convocado por un nuevo poder electoral independiente, confiable, Ã©ticamente irreprochable y tÃ©cnicamente capacitado.

Una crisis agravada por la tragedia

Debemos reconocer que nuestro paÃ­s vive su hora mÃ¡s difÃ­cil, agravada por el impacto de los terremotos del 24 de junio de 2026, cuyos efectos han dejado heridas abiertas en todo el tejido social de la naciÃ³n.

Afirmamos que la tragedia que estremece a toda Venezuela ha sido una de las mÃ¡s graves ocurridas en la historia de AmÃ©rica Latina. Se combinaron las devastadoras consecuencias del desastre natural con el ejercicio del poder de un gobierno de facto, ilegÃ­timo e inconstitucional, cuya gestiÃ³n usurpadora desmantelÃ³ las instituciones hasta convertirnos en una naciÃ³n vÃ­ctima de un Estado fallido y presa fÃ¡cil del tutelaje de una potencia extranjera.

La fortaleza del pueblo venezolano

Aun asÃ­, los niveles de resistencia y fortaleza de nuestro pueblo siguen Ã­ntegros e inmutables. Debemos sentirnos orgullosos por su valentÃ­a y su alto nivel de solidaridad, al haberse activado antes que la dictadura en las labores de auxilio y rescate de los afectados por el terremoto. Y haber creado, en un corto plazo, miles de centros de acopio en todo el paÃ­s para dar lo mejor de sÃ­ en favor de los damnificados y heridos. Asimismo, agradecemos la solidaridad manifestada por la comunidad internacional.

Un plan de emergencia nacional

Es perentorio impulsar un gobierno legÃ­timo, responsable de la conducciÃ³n del paÃ­s, que asuma un plan de emergencia nacional orientado, primordialmente, a enfrentar la profunda crisis humanitaria compleja que impacta las Ã¡reas polÃ­tica, social, econÃ³mica, cultural y moral de la naciÃ³n.

Esto exige la legitimidad incuestionable de la conducciÃ³n de la repÃºblica y una respuesta inmediata que garantice la libertad de los presos polÃ­ticos, la restituciÃ³n de las libertades pÃºblicas, la libertad de expresiÃ³n, el cese de la censura a los medios de comunicaciÃ³n, el desmantelamiento de la estructura represiva y la desaplicaciÃ³n de las leyes dictadas para perseguir a la disidencia, que menoscaban los derechos humanos.

Asimismo, deben atenderse con absoluta urgencia moral las exigencias de protecciÃ³n alimentaria, de hÃ¡bitat, vivienda y salud de decenas de miles de damnificados y heridos, asÃ­ como de las personas en situaciÃ³n de vulnerabilidad (niÃ±os, huÃ©rfanos, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos y desempleados) golpeadas por el hambre, la escasez de medicinas y la precarizaciÃ³n de la familia.

El rescate del valor del trabajo

Este plan de emergencia debe contemplar el rescate del valor del trabajo, lo que significa un aumento general y escalonado de salarios y de pensiones que dignifique al trabajador y a su familia, amparados en un sistema de seguridad social integral; la reanudaciÃ³n de los convenios colectivos; la derogaciÃ³n del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre.

La redemocratizaciÃ³n del paÃ­s tambiÃ©n debe consagrar el respeto a la libertad y la autonomÃ­a sindical, asÃ­ como a los convenios que amparan a los trabajadores suscritos por el Estado venezolano con la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo (OIT), entre otros derechos laborales y sociales.

Hacia la reconciliaciÃ³n nacional

Todo esto debe enmarcarse en un proceso inmediato de reactivaciÃ³n del aparato econÃ³mico y en la ejecuciÃ³n progresiva de un programa dirigido a la reinstitucionalizaciÃ³n democrÃ¡tica del paÃ­s, a la necesaria reconciliaciÃ³n nacional, a sanar las heridas del tejido social y a reivindicar el valor de la dignidad humana.

Se trata de superar el odio y el resentimiento sembrados desde el poder, de abrir caminos de diÃ¡logo sincero que permitan el reencuentro de la familia venezolana en su propia tierra y reconstruir el tejido moral. De lograr, en fin, que el nuevo poder supere la mentira institucional, asumiendo como principio que toda polÃ­tica y toda economÃ­a deben girar en torno a la persona humana y no al poder.

Porque toda polÃ­tica pÃºblica debe estar al servicio de la dignidad del individuo y de sus derechos fundamentales.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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