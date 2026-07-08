La gravedad de la crisis en Venezuela no anula la ConstituciÃ³n

El gobierno de facto del rodrigato, respaldado desde el pasado 3 de enero de 2026 por una potencia extranjera, pretende utilizar el impacto devastador del terremoto del 24 de junio para mantenerse en el poder.

Manipula la situaciÃ³n de emergencia nacional ante la tragedia que estremece a todo el paÃ­s, con el fin de continuar su repudiada gestiÃ³n, que violenta el orden constitucional.

La magnitud de la tragedia, en cifras

Las cifras del impacto brutal de la naturaleza crecen dÃ­a a dÃ­a y no dejan dudas sobre la crisis humanitaria. La cifra oficial del doble terremoto asciende a 3535 fallecidos. El nÃºmero de ciudadanos que perdieron la totalidad de sus viviendas escalÃ³ a 17 854 personas. Otras 6462 han sido rescatadas con vida. Agencias internacionales calculan que hay mÃ¡s de 50 000 desaparecidos y estiman que la tragedia afecta a unos 7 millones de personas en todo el paÃ­s.

Voces que exigen un cambio constitucional

Estas cifras aterradoras se agravan por la negligencia de un Estado incapaz de afrontar el apocalipsis que sufre la poblaciÃ³n. Al mismo tiempo, distintas asociaciones de expertos y academias exigen el restablecimiento del orden constitucional. Proponen declarar la vacante absoluta, designar un gobierno interino y convocar despuÃ©s a elecciones.

Entre las voces de defensores de la naciÃ³n oprimida destacan las recientes propuestas del ComitÃ© Â«CÃºmplelaÂ» en defensa de la ConstituciÃ³n. El comitÃ© resalta que la vida de la naciÃ³n atraviesa momentos extremadamente crÃ­ticos y que es necesario encontrar una vÃ­a para su reconstrucciÃ³n.

Un patrÃ³n de incumplimiento constitucional

Los gobiernos ilegÃ­timos de NicolÃ¡s Maduro y de Delcy RodrÃ­guez incumplen de manera permanente la ConstituciÃ³n. La muestra mÃ¡s evidente es el desconocimiento de la decisiÃ³n de la mayorÃ­a del pueblo venezolano, que votÃ³ a favor de un cambio de gobierno y de una transiciÃ³n hacia la democracia, tal como ocurriÃ³ el 28 de julio de 2024. Esa decisiÃ³n fue desconocida de nuevo con el acto usurpador de NicolÃ¡s Maduro del 10 de enero de 2025.

Frente a esta alevosÃ­a contra el orden constitucional, el ComitÃ© Â«CÃºmplelaÂ» en defensa de la ConstituciÃ³n se dirige a todas las organizaciones sociales, polÃ­ticas y religiosas, asÃ­ como al pueblo venezolano en general. Propone un gran acuerdo nacional que permita restablecer el orden constitucional, en especial el artÃ­culo 5, que consagra el respeto a la soberanÃ­a popular, y el artÃ­culo 333, que faculta a los ciudadanos para restablecer su efectiva vigencia.

Una catÃ¡strofe agravada por la negligencia

El cataclismo producido por el terremoto del pasado 24 de junio confluyÃ³ con la pÃ©rdida de miles de vidas humanas, con daÃ±os estructurales y con la corrupciÃ³n y el abandono tÃ©cnico acumulados durante muchos aÃ±os. A ello se suma la total carencia de direcciÃ³n y la absoluta incapacidad de quienes ocupan ilegÃ­timamente el poder para desplegar acciones inmediatas.

Todo esto ocasionÃ³ la peor catÃ¡strofe humana, moral, social y econÃ³mica que ha vivido nuestra repÃºblica, y profundizÃ³ el sufrimiento de un pueblo ya golpeado desde hace aÃ±os por el deterioro de sus condiciones de vida. Entre otros factores, ese deterioro se explica por el congelamiento de los salarios y de los convenios colectivos, que las autoridades mantienen desde hace mÃ¡s de cuatro aÃ±os.

La urgencia de un gobierno legÃ­timo

Esta coyuntura pone de relieve la necesidad urgente de desconocer al actual rÃ©gimen de facto, algo que ya se evidencia en las claras manifestaciones de desobediencia civil de ciudadanos en los Ãºltimos dÃ­as. TambiÃ©n urge conformar un gobierno legÃ­timo que asuma la conducciÃ³n del paÃ­s.

Esto solo se lograrÃ¡ con nuevas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas por un nuevo poder electoral independiente, confiable, Ã©ticamente irreprochable y tÃ©cnicamente capacitado, que ratifique la decisiÃ³n soberana de nuestro pueblo expresada el 28 de julio de 2024.

La solidaridad ciudadana frente al abandono oficial

La tragedia tambiÃ©n puso al descubierto, una vez mÃ¡s, la capacidad solidaria, creativa y organizativa de nuestra heroica ciudadanÃ­a. En este trÃ¡gico momento de nuestra historia, la sociedad civil asumiÃ³ de inmediato su autodefensa y expresÃ³, con un Ã­mpetu sin precedentes, su voluntad de salvar vidas, aun sin herramientas ni recursos.

Debemos resaltar, ademÃ¡s, que el apoyo solidario de toda la naciÃ³n y las ayudas internacionales llegaron antes que el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales y que la acciÃ³n oficial. Esta Ãºltima brillÃ³ primero por su ausencia y luego por la obstaculizaciÃ³n de la movilizaciÃ³n de los equipos de salvamento y por el bloqueo de la ayuda humanitaria organizada por la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional.

El duelo de una naciÃ³n

Hoy se percibe un silencio sobrecogedor y un dolor profundo en las calles de Venezuela. El luto por la tragedia es global: lo comparten la diÃ¡spora y todos aquellos que aman el gentilicio venezolano. Como lo expresÃ³ un rescatista chileno: Â«Yo no soy un hÃ©roe; los hÃ©roes son los miles de venezolanos que nos apoyaron en nuestra labor de salvar vidasÂ».

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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