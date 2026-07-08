La gravedad de la crisis en Venezuela no anula la ConstituciÃ³n

El gobierno de facto del rodrigato, respaldado desde el pasado 3 de enero de 2026 por una potencia extranjera, pretende utilizar el impacto devastador del terremoto del 24 de junio para mantenerse en el poder.
Manipula la situaciÃ³n de emergencia nacional ante la tragedia que estremece a todo el paÃs, con el fin de continuar su repudiada gestiÃ³n, que violenta el orden constitucional.
La magnitud de la tragedia, en cifras
Las cifras del impacto brutal de la naturaleza crecen dÃa a dÃa y no dejan dudas sobre la crisis humanitaria. La cifra oficial del doble terremoto asciende a 3535 fallecidos. El nÃºmero de ciudadanos que perdieron la totalidad de sus viviendas escalÃ³ a 17 854 personas. Otras 6462 han sido rescatadas con vida. Agencias internacionales calculan que hay mÃ¡s de 50 000 desaparecidos y estiman que la tragedia afecta a unos 7 millones de personas en todo el paÃs.
Voces que exigen un cambio constitucional
Estas cifras aterradoras se agravan por la negligencia de un Estado incapaz de afrontar el apocalipsis que sufre la poblaciÃ³n. Al mismo tiempo, distintas asociaciones de expertos y academias exigen el restablecimiento del orden constitucional. Proponen declarar la vacante absoluta, designar un gobierno interino y convocar despuÃ©s a elecciones.
Entre las voces de defensores de la naciÃ³n oprimida destacan las recientes propuestas del ComitÃ© Â«CÃºmplelaÂ» en defensa de la ConstituciÃ³n. El comitÃ© resalta que la vida de la naciÃ³n atraviesa momentos extremadamente crÃticos y que es necesario encontrar una vÃa para su reconstrucciÃ³n.
Un patrÃ³n de incumplimiento constitucional
Los gobiernos ilegÃtimos de NicolÃ¡s Maduro y de Delcy RodrÃguez incumplen de manera permanente la ConstituciÃ³n. La muestra mÃ¡s evidente es el desconocimiento de la decisiÃ³n de la mayorÃa del pueblo venezolano, que votÃ³ a favor de un cambio de gobierno y de una transiciÃ³n hacia la democracia, tal como ocurriÃ³ el 28 de julio de 2024. Esa decisiÃ³n fue desconocida de nuevo con el acto usurpador de NicolÃ¡s Maduro del 10 de enero de 2025.
Frente a esta alevosÃa contra el orden constitucional, el ComitÃ© Â«CÃºmplelaÂ» en defensa de la ConstituciÃ³n se dirige a todas las organizaciones sociales, polÃticas y religiosas, asÃ como al pueblo venezolano en general. Propone un gran acuerdo nacional que permita restablecer el orden constitucional, en especial el artÃculo 5, que consagra el respeto a la soberanÃa popular, y el artÃculo 333, que faculta a los ciudadanos para restablecer su efectiva vigencia.
Una catÃ¡strofe agravada por la negligencia
El cataclismo producido por el terremoto del pasado 24 de junio confluyÃ³ con la pÃ©rdida de miles de vidas humanas, con daÃ±os estructurales y con la corrupciÃ³n y el abandono tÃ©cnico acumulados durante muchos aÃ±os. A ello se suma la total carencia de direcciÃ³n y la absoluta incapacidad de quienes ocupan ilegÃtimamente el poder para desplegar acciones inmediatas.
Todo esto ocasionÃ³ la peor catÃ¡strofe humana, moral, social y econÃ³mica que ha vivido nuestra repÃºblica, y profundizÃ³ el sufrimiento de un pueblo ya golpeado desde hace aÃ±os por el deterioro de sus condiciones de vida. Entre otros factores, ese deterioro se explica por el congelamiento de los salarios y de los convenios colectivos, que las autoridades mantienen desde hace mÃ¡s de cuatro aÃ±os.
La urgencia de un gobierno legÃtimo
Esta coyuntura pone de relieve la necesidad urgente de desconocer al actual rÃ©gimen de facto, algo que ya se evidencia en las claras manifestaciones de desobediencia civil de ciudadanos en los Ãºltimos dÃas. TambiÃ©n urge conformar un gobierno legÃtimo que asuma la conducciÃ³n del paÃs.
Esto solo se lograrÃ¡ con nuevas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas por un nuevo poder electoral independiente, confiable, Ã©ticamente irreprochable y tÃ©cnicamente capacitado, que ratifique la decisiÃ³n soberana de nuestro pueblo expresada el 28 de julio de 2024.
La solidaridad ciudadana frente al abandono oficial
La tragedia tambiÃ©n puso al descubierto, una vez mÃ¡s, la capacidad solidaria, creativa y organizativa de nuestra heroica ciudadanÃa. En este trÃ¡gico momento de nuestra historia, la sociedad civil asumiÃ³ de inmediato su autodefensa y expresÃ³, con un Ãmpetu sin precedentes, su voluntad de salvar vidas, aun sin herramientas ni recursos.
Debemos resaltar, ademÃ¡s, que el apoyo solidario de toda la naciÃ³n y las ayudas internacionales llegaron antes que el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales y que la acciÃ³n oficial. Esta Ãºltima brillÃ³ primero por su ausencia y luego por la obstaculizaciÃ³n de la movilizaciÃ³n de los equipos de salvamento y por el bloqueo de la ayuda humanitaria organizada por la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional.
El duelo de una naciÃ³n
Hoy se percibe un silencio sobrecogedor y un dolor profundo en las calles de Venezuela. El luto por la tragedia es global: lo comparten la diÃ¡spora y todos aquellos que aman el gentilicio venezolano. Como lo expresÃ³ un rescatista chileno: Â«Yo no soy un hÃ©roe; los hÃ©roes son los miles de venezolanos que nos apoyaron en nuestra labor de salvar vidasÂ».
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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