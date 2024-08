Inicio

“Es la crónica de un fraude anunciado”: Llueven las críticas contra la sentencia del TSJ sobre las presidenciales

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

La sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que validó el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio generó un río de críticas negativas hacia el Poder Judicial, al que señalaron por avalar el presunto “fraude electoral”.

Dirigentes políticos, organizaciones no gubernamentales y analistas cuestionaron la sentencia. Entre ellos destaca el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien a través de X (antes Twitter) citó el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía “reside intransferiblemente en el pueblo”.

“Los órganos del Estado emanan la soberanía popular y a ella están sometidos”, expresó. González Urrutia había advertido horas antes que cualquier decisión de este estilo solo agravaría la crisis política.

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. #NoUsurparánLaVerdad. pic.twitter.com/ReG8OctDbz — Edmundo González (@EdmundoGU) August 22, 2024

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, aseguró que el TSJ hizo lo que ya tenía previsto: “Es la crónica de un fraude anunciado. Todos sabemos cómo ha actuado esa Sala Electoral. Son agentes de Maduro para ir en contra de los venezolanos”.

“Esa sala fue la que dijo que no habían existido las primarias y antiguamente fue contra los diputados de Amazonas en la AN, contra las elecciones en Barinas, contra el referéndum revocatorio. Así que ya sabíamos lo que iba a hacer esa sala, el bodrio que iba a producir una sentencia ratificando la farsa del Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está el CNE? ¿Dónde están las actas? ¿Cómo es posible que nombren partidos políticos que fueron confiscados por ellos?”, replicó.

Guanipa, aunque reconoce la indignación, manifestó que no es momento de decepcionarse e instó a esperar los anuncios de la opositora María Corina Machado y Edmundo González.

¡No hay decepción! ¡Lo que hay es indignación! ¡Y se profundiza la esperanza! ¡No van a poder con la soberanía popular! ¡Viva Venezuela Libre! pic.twitter.com/j2gNq6N8yE — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) August 22, 2024

El dirigente Andrés Velásquez, de La Causa R, consideró que la sentencia de la Sala Electoral “no ha sorprendido a nadie” y que ya se había anticipado.

“Ahora la pregunta ¿Esa sentencia aclara el fraude? Todo lo contrario, oscurece aún más, ya que pretendiendo tapar el fraude, está cargada de amenazas. Instituciones fallidas limpiándose entre sí”, recriminó Velásquez.

La sentencia del TSJ, no ha sorprendido a nadie. Tal cual la habíamos anticipado. Ahora la pregunta ¿Esa sentencia aclara el fraude? Todo lo contrario oscurece aún más, ya que pretendiendo tapar el fraude, está cargado de amenazas.

Instituciones fallidas limpiandose entre si. — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) August 22, 2024

El exgobernador de Miranda Henrique Capriles también reaccionó y señaló que la decisión de la Sala Electoral “no resuelve ni cambia lo que el pueblo venezolano decidió en paz con su voto” en las elecciones.

“Lo único que hace la sentencia es profundizar la crisis política, económica y social de nuestro país. Reafirma a su vez la gravísima situación institucional que profundiza la desconfianza de la gran mayoría de los venezolanos en el sistema de administración de justicia”, expresó.

Esta última decisión de la sala electoral del TSJ NO resuelve ni cambia lo que el pueblo venezolano decidió EN PAZ con su VOTO el 28 de julio. Lo único que hace la sentencia es profundizar la crisis política, económica y social de nuestro país. Reafirma a su vez la gravísima… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) August 22, 2024

A su vez, el excandidato presidencial Enrique Márquez acotó que todo el mundo “sabe lo que pasó”, incluyendo el TSJ y el CNE, por lo que citó al Libertador Simón Bolívar: “La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan”.

Venezuela sabe lo que pasó el 28J

Los electores saben lo que pasó

Los testigos saben lo que pasó

El Plan República sabe lo que pasó

El CNE sabe lo que pasó

El TSJ sabe lo que pasó

El mundo sabe lo que pasó “La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso… — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) August 22, 2024

También reaccionó Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela (MPV), partido que apoyó la candidatura de Edmundo González. Calzadilla destacó varias irregularidades del proceso electoral y la decisión de la Sala Electoral del TSJ.

“Cuando se va a abrir una caja porque una de las partes hizo una impugnación, deben estar presentes los interesados: los candidatos participantes y los partidos políticos. Nos llama la atención que las cajas de resguardo de los instrumentos electorales no contaron con la presencia de ningún testigo de los partidos políticos”, indicó sobre el proceso de peritaje del material electoral que hizo el TSJ.

En tal sentido, consideró que “aquí hay procedimiento un absolutamente irregular que no está en la Constitución. Ni en las leyes electorales del país”.

Simon Calzadilla reacciona a decisión del TSJ https://t.co/pp6g9au6lk — Beatriz Adrián (@Beadrian) August 22, 2024

Mientras tanto, Perkins Rocha, vocero oficial del Comando Con Vzla y abogado, invocó al cumplimiento del artículo 138 de la Constitución: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos”.

“Que Dios y la patria nos premien y si no, que nos lo demanden”, expresó.

¿Tiene algún valor moral o incluso procesal, lo decidido por un órgano judicial q no resuelve ni señala nada, como punto perentorio a su fallo, sobre la recusación fundada q le fue interpuesta en tiempo hábil a una de sus integrantes, en este caso su Pdta y co-ponente? pic.twitter.com/xK7iha0SnV — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) August 22, 2024

Sentencia vulnera derechos de los venezolanos a elegir su destino

La ONG Defiende Venezuela rechazó la sentencia del TSJ y recordó que ese organismo “ha sido señalado anteriormente como un órgano imparcial y cooptado por el Ejecutivo”, como lo ratificó recientemente la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela.

Rechazamos el pronunciamiento del TSJ que, siguiendo la narrativa de los principales voceros del gobierno, anuncia que hubo hackeo de las elecciones y ratifica a Maduro como vencedor.

El TSJ ha sido señalado anteriormente como un órgano imparcial y cooptado por el Ejecutivo, así… — Defiende Venezuela (@DefiendeVE) August 22, 2024

Además, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, advirtió que el TSJ “vulnera el derecho de los venezolanos a elegir su destino político y con esta decisión abre las puertas a un escenario que compromete la estabilidad social y la urgente reconstrucción de la democracia”.

Desde la organización que representa, reiteró que la crisis de derechos humanos en Venezuela “se agravará ante la falta de transparencia electoral y represión generalizada”.

Aunque predecible, muy grave: el @TSJ_Venezuela vulnera el derecho de los venezolanos a elegir su destino político y con esta decisión abre las puertas a un escenario que compromete la estabilidad social y la urgente reconstrucción de la democracia. En @_Provea reiteramos que la… — Oscar Murillo (@oscarfmurillo) August 22, 2024

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que la reciente decisión del TSJ “no es más que un burdo intento de encubrir judicialmente el fraude electoral” y recalcó que el TSJ “no es imparcial ni independiente”.

Analistas consideran que la decisión del TSJ viola el “orden público procesal”

José Ignacio Hernández, exprocurador especial del extinto gobierno interino de Juan Guaidó, explicó que la sentencia de la Sala Electoral del TSJ “viola el orden público procesal”.

“En la práctica, solo coloca más en evidencia la ilegitimidad del resultado electoral”, añadió.

Como anticipamos más temprano, el #TSJ en #Venezuela acaba de “certificar” los resultados del CNE.

Jurídicamente, esta decisión viola el orden público procesal.

En la práctica, solo coloca más evidencia la ilegitimidad del resultado electoral. https://t.co/8zZ4rn9yvB — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) August 22, 2024

A su vez, la politóloga Ana Milagros Parra recordó que el TSJ ni su Sala Electoral “tienen las competencias del CNE”. Indicó además que no se publicaron actas, que todavía no hay pruebas y que no es la primera vez que el TSJ utiliza esta estrategia.

Recordatorio de que el TSJ ni muchos menos su Sala Electoral tiene las competencias del CNE. No publicaron actas.

Sigue sin haber pruebas.

No es la primera vez que utilizan esta estrategia. — Ana Milagros Parra (@amilagrosparra) August 22, 2024

Finalmente, el periodista experto en la fuente electoral Eugenio Martínez, sostuvo que en la sentencia, los magistrados del TSJ “obviaron todo lo referido a los artículos 382 y 385 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre)”, los cuales indican taxativamente cómo debe el CNE publicar los resultados de cada acta.

Artículo 382: “El Sistema Automatizado de Totalización debe emitir una “hoja complementaria de totalización contentiva de una relación en forma tabulada de los datos registrados en cada una de las actas de escrutinio, tanto para los cargos ejecutivos como a cuerpos deliberantes por las modalidades nominal y lista”.

En su sentencia, los magistrados del TSJ obviaron todo lo referido a los artículos 382 y 385 del Reglamento General de la LOPRE en donde se establece taxativamente cómo debe el CNE publicar los resultados de cada acta 👇 pic.twitter.com/bmOb5sUEHl — Eugenio G. Martínez (@puzkas) August 22, 2024

El rechazo de la comunidad internacional

Gabriel Boric, presidente de Chile, consideró que el TSJ terminó de “consolidar el fraude” en Venezuela.

“El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, expresó.

Agregó que ha visto a venezolanos “que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo”, por tanto, expresó que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”.

Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2024

Asimismo, Iván Duque, expresidente de Colombia, afirmó que el “Tribunal Sumiso de Justicia” validó la “tal victoria” de Maduro. “Eso es un golpe al pueblo venezolano, a la expresión soberana de todo un país que quiere decir: ¡Ya basta a la dictadura!”.

El reconocimiento del TSJ a la supuesta victoria del sátrapa de Nicolás Maduro el 28 de julio, es un golpe al pueblo venezolano, a la resistencia democrática liderada por @MariaCorinaYA, a los millones de ciudadanos que anhelan un cambio y a los valerosos testigos electorales… pic.twitter.com/MtqU3VKbaa — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 22, 2024