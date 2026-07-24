Â«No manejamos una cifra oficial de desaparecidosÂ»: familias desesperadas siguen buscando a sus familiares

Ha pasado un mes desde el doble terremoto del 24 de junio y Yina Cano todavÃ­a despierta con la esperanza de recibir una llamada. No espera un milagro. Espera una respuesta: Â«El no encontrarlos no nos darÃ­a paz, porque las preguntas siempre van a estar. La certeza da paz y da tranquilidadÂ», dice desde Antioquia, Colombia, mientras intenta contener la voz.

Nunca ha vivido en Venezuela, nunca ha pisado La Guaira. Sin embargo, desde los terremotos dedica buena parte de sus dÃ­as a buscar a una familia atrapada bajo los escombros de un edificio que apenas llegÃ³ a ver en fotografÃ­as.

Todo comenzÃ³ hace mÃ¡s de seis aÃ±os, cuando una venezolana llamada Oriana Sivira llegÃ³ a Colombia buscando rehacer su vida. HabÃ­a emigrado junto a su esposo, JosÃ© Alejandro Ruiz Roa, y su hijo JosÃ© AndrÃ©s, quien actualmente tenÃ­a 10 aÃ±os, para instalarse en una poblaciÃ³n llamada Sabaneta. Oriana trabajaba como manicurista, asÃ­ conociÃ³ a Cano.

La relaciÃ³n fue creciendo con los aÃ±os: Â«Uno se vuelve muy familiar y muy cercano con esas personas que uno ve, que son trabajadoras, que son luchadorasÂ». La amistad continuÃ³ hasta aquel miÃ©rcoles 24 de junio.

Aprovechando el feriado, Oriana Sivira decidiÃ³ regresar temporalmente a Venezuela para reencontrarse con parte de su familia. El plan era sencillo: pasar un dÃ­a de playa en La Guaira. DespuÃ©s volverÃ­an a Caracas.



Los hermanos de Sivira, Roger y Ariana, sÃ­ emprendieron el regreso esa misma tarde. Ella, en cambio, decidiÃ³ quedarse una noche mÃ¡s junto a su esposo, su hijo, su madre, Iris Salazar, su tÃ­a Rosmar Sivira, que andaba con su hija, Victoria Sivira, de 11 aÃ±os de edad. Alquilaron el apartamento 1-7 del edificio Vistamar, en Caraballeda, La Guaira.

Â«Se pudo tener contacto con una seÃ±ora que era la vigilante, que logrÃ³ salir con vida de Vistamar. Fue la Ãºltima que los vio porque ella les entregÃ³ las llaves del apartamento. Iban a subir momentos antes de que pasara el terremotoÂ», cuenta Cano, quien enfatiza que hasta la fecha, nadie sabe con certeza si lograron entrar al apartamento o si el edificio colapsÃ³ cuando aÃºn permanecÃ­an en el lobby.

Cuando comenzaron a circular las primeras imÃ¡genes de edificios derrumbados en La Guaira, Yina escribiÃ³ a Oriana. Los mensajes nunca llegaron. EsperÃ³ unos minutos. DespuÃ©s unas horas, luego entendiÃ³ que debÃ­a empezar a buscar.

Desde Colombia comenzÃ³ a mover contactos, llamar a periodistas, contactar rescatistas y publicar fotografÃ­as en redes sociales. No conocÃ­a los organismos venezolanos. No sabÃ­a quiÃ©n llevaba el registro de desaparecidos. Solo sabÃ­a que su amiga podÃ­a estar atrapada bajo los escombros y Â«no podÃ­a quedarme de brazos cruzadosÂ».

Gracias a entrevistas en medios colombianos y a una intensa campaÃ±a en redes sociales lograron que equipos de rescate de Envigado, MedellÃ­n, y la unidad USAR Colombia (Equipo Nacional de BÃºsqueda y Rescate Urbano del Sistema Nacional para la GestiÃ³n del Riesgo de Desastres) conocieran la historia de la familia. TambiÃ©n consiguieron contactar a Roger, hermano de Oriana, juntos lograron impulsar algunos trabajos de bÃºsqueda en el edificio. Explica que Â«se lograron hacer algunos tÃºneles, pero desafortunadamente no los hemos encontradoÂ».

No se sabe cuÃ¡ntos desaparecieron

La historia de Oriana y su familia refleja la incertidumbre que todavÃ­a viven cientos de personas que, un mes despuÃ©s del doble terremoto del 24 de junio, siguen buscando respuestas sobre sus seres queridos.

Mientras familiares y voluntarios intentan reconstruir listas de personas cuyo paradero se desconoce, las propias autoridades reconocen que no existe una cifra consolidada de desaparecidos. El gobernador de La Guaira, JosÃ© Alejandro TerÃ¡n, admitiÃ³ el 23 de julio que no manejan un nÃºmero oficial de personas desaparecidas tras el doblete sÃ­smico. SeÃ±alÃ³ que existen lÃ­neas habilitadas para recibir reportes, entre ellas el 800Rescate, pero reconociÃ³ que no existe una cifra definitiva.

La declaraciÃ³n contrasta con el primer balance ofrecido por las autoridades un dÃ­a despuÃ©s del terremoto. El 25 de junio, el gobierno informÃ³ que 157 personas permanecÃ­an desaparecidas. Desde entonces, esa cifra no volviÃ³ a ser actualizada pÃºblicamente.



Para ese momento, distintos organismos internacionales comenzaron a manejar estimaciones mucho mayores. El 27 de junio, el subsecretario general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, hablÃ³ de mÃ¡s de 50.000 personas desaparecidas, una cifra que posteriormente fue ajustada por organismos del sistema de Naciones Unidas hasta alrededor de 68.000, aunque aclararon que se trataba de estimaciones sujetas a verificaciÃ³n.

Las diferencias entre las cifras oficiales, las estimaciones internacionales y los registros ciudadanos evidenciaron uno de los mayores problemas de la emergencia: la ausencia de un mecanismo Ãºnico que permita saber cuÃ¡ntas personas faltan realmente.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge RodrÃ­guez, rechazÃ³ las crÃ­ticas sobre la falta de informaciÃ³n oficial y asegurÃ³ que las autoridades no podÃ­an manejarse sobre especulaciones: Â«Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando (â€¦) No podemos manejarnos en base a especulaciones, sino en base a la realidadÂ», afirmÃ³ semanas despuÃ©s del terremoto.

Sin embargo, transcurrido un mes del doblete sÃ­smico de magnitudes 7,2 y 7,5, las autoridades no han explicado pÃºblicamente quÃ© organismo centraliza los reportes de personas desaparecidas, cÃ³mo pueden los familiares consultar esa informaciÃ³n o con quÃ© frecuencia se actualiza.

TalCual estableciÃ³ comunicaciÃ³n con la Cruz Roja Venezolana para indagar si habÃ­an activado un protocolo, si estaban trabajando el tema de los desaparecidos, pero al cierre de este texto no se habÃ­a recibido respuestas.

Â¿DÃ³nde se busca a un desaparecido?

Mientras Yina Cano intenta coordinar labores de bÃºsqueda desde Colombia, cientos de familias venezolanas se siguen preguntando dÃ³nde estÃ¡ algÃºn familiar, amigo, conocidoâ€¦ Responder esa interrogante deberÃ­a formar parte de la respuesta oficial ante una catÃ¡strofe.

Los principales organismos internacionales dedicados a la gestiÃ³n de desastres â€”entre ellos la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS), la OrganizaciÃ³n Panamericana de la Salud (OPS), el ComitÃ© Internacional de la Cruz Roja (CICR) e Interpolâ€” coinciden en que una de las primeras tareas tras una tragedia de gran magnitud consiste en activar un sistema para registrar y buscar a las personas desaparecidas.

No se trata Ãºnicamente de elaborar una lista de nombres, las guÃ­as internacionales recomiendan designar una autoridad responsable, recibir los reportes de las familias, centralizar la informaciÃ³n, actualizarla constantemente y vincularla con los procesos de identificaciÃ³n de vÃ­ctimas para facilitar el reencuentro con sus seres queridos. El objetivo es evitar que las familias busquen a ciegas.

Ya ha transcurrido un mes del doble terremoto y aÃºn las autoridades no han explicado pÃºblicamente, mÃ¡s allÃ¡ de lo dicho por TerÃ¡n, quÃ© organismos realizan estas labores.

Lea la nota completa en TalCual

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.

