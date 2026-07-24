¿Comenzó realmente la transición en Venezuela?

Los terremotos del 24 de junio encontraron a Nelson Eduardo Bocaranda, Oswaldo Ramírez y Edgard Gutiérrez a segundos de comenzar a grabar Bestiario Político. Desde sus pantallas vieron cómo la casa de Ramírez se sacudía, cómo desaparecía la señal y cómo la tragedia cambiaba, en apenas 93 segundos, la realidad del país.

Un mes después, los tres analistas regresan en el episodio 80, “Venezuela: Colapso, Tragedia y Poder”, para examinar una Venezuela marcada por miles de víctimas, un Estado incapaz de responder y una ciudadanía que ocupó el espacio abandonado por las instituciones.

El episodio parte de una pregunta inevitable: ¿se puede separar la tragedia de la política?

Los conductores sostienen que los terremotos dejaron al descubierto un Estado preparado para reprimir, pero sin capacidad para rescatar, atender emergencias o coordinar la ayuda internacional. Frente a ese vacío, vecinos, voluntarios y miembros de la diáspora organizaron rescates, recaudaron fondos y asistieron a las comunidades afectadas.

Pero mientras los venezolanos removían escombros, Washington movía las piezas del tablero político.

Marco Rubio anunció que a comienzos de agosto se iniciará la tercera fase del plan estadounidense para Venezuela: la transición democrática. La propuesta contempla una negociación entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y el Parlamento controlado por Jorge Rodríguez.

El esquema deja abiertas varias interrogantes: ¿quién escogió a los negociadores?, ¿qué legitimidad conservan?, ¿por qué María Corina Machado parece quedar fuera de la mesa?, ¿busca el chavismo una transición o simplemente ganar tiempo?

Bocaranda plantea que la transición comenzó después del 3 de enero. Gutiérrez advierte que todavía no existe ninguna señal concreta de apertura democrática. Ramírez llama la atención sobre una ciudadanía que perdió parte del miedo y que podría transformar el dolor y la frustración en presión política.

La reconstrucción también atraviesa la discusión. Venezuela necesitará miles de millones de dólares y años de trabajo, pero todavía no está claro quién administrará los recursos ni qué instituciones podrán garantizar transparencia.

¿Estamos ante el comienzo de una transición democrática o frente a una nueva reconfiguración del poder dirigida desde Washington?

Escucha el análisis completo en el episodio 80 de Bestiario Político: “Venezuela: Colapso, Tragedia y Poder”.