ONU calcula 37 000 millones de dólares en daños en Venezuela

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estimó que los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela ocasionaron daños físicos directos por unos 37 000 millones de dólares en edificios e infraestructuras, según un informe preliminar elaborado mediante modelación analítica.

Daños en edificaciones e infraestructura

El documento señala que los daños en edificios residenciales, comerciales, educativos, sanitarios, institucionales e industriales equivalen aproximadamente al 3 % del parque inmobiliario expuesto, con un valor aproximado de 24 000 millones de dólares.

En cuanto a las infraestructuras, el informe calcula afectaciones cercanas al 4 % del patrimonio expuesto en sectores como agua y saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, energía, puertos, aeropuertos y las industrias de petróleo y gas, con pérdidas calculadas en 13 000 millones de dólares. La suma de ambos conceptos alcanza los 37 000 millones de dólares en daños físicos directos.

Impacto económico será mayor

La UNDRR aclaró que esta constituye una primera valoración técnica destinada a ofrecer un orden de magnitud de los daños y no una cuantificación definitiva.

Asimismo, precisó que el cálculo no incluye pérdidas económicas indirectas, interrupciones de las actividades productivas y de los servicios, costos de la respuesta de emergencia, afectaciones en las cadenas de suministro, impactos sociales, ambientales o macroeconómicos, ni los recursos que requerirán la recuperación, la adaptación estructural y la reconstrucción.

Por ello, el organismo de Naciones Unidas advirtió que el impacto económico total del desastre será superior al valor de los daños físicos directos estimados en el informe preliminar.

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