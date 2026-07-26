Lluvias este #25Jul: un rayo deja heridos en Valencia y calles se inundan en Caracas

Las intensas precipitaciones registradas la tarde y noche de este sábado 25 de julio provocaron diversas afectaciones en el territorio nacional. Entre los hechos más graves se reporta el impacto de un rayo en las inmediaciones del aeropuerto en Valencia, estado Carabobo, e inundaciones y deslizamientos de tierra en la región capital.

Durante una fuerte tormenta eléctrica en Valencia, se conoció que un rayo impactó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. El hecho dejó un saldo de al menos nueve personas lesionadas.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia acudieron rápidamente al lugar para atender la contingencia y brindar los primeros auxilios, según difundió el medio Notitarde. Según reportes preliminares de periodistas locales, entre los heridos se encuentran cuatro funcionarios de la Guardia Nacional y cuatro civiles, quienes fueron trasladados de emergencia a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera para recibir atención médica.

Inundaciones y colapso vial en la capital

En Caracas, que este sábado celebra su 459 aniversario, fuertes precipitaciones causaron anegaciones, principalmente en el oeste. En la parroquia Antímano, usuarios de redes sociales documentaron cómo la corriente de agua que bajaba de las zonas altas arrastró varias motos y obligó a los conductores a paralizar el tránsito por el riesgo del caudal.

ESTO OCURRIÓ LA TARDE DEL SÁBADO 25 DE JULIO. BARRIO SANTA ANA, CARAPITA, ANTÍMANO: No se trató de quebradas obstruidas por basura. En los barrios no hay alcantarillas subterráneas ni torrenteras superficiales para la escorrentía de aguas de lluvia. LAS CALLES SE VUELVEN RIOS,… pic.twitter.com/qeWUcfAPL6 — Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) July 26, 2026

#25Jul #Caracas #Lluvias

Este sábado 25 de julio, una fuerte lluvia en KM1 de la carretera del Junquito ocasionó inundaciones y corrientes que arrastraron barro y piedras, dificultando el tránsito en la zona. – Noticia058 pic.twitter.com/qfF0hyv89F — Reporte Ya (@ReporteYa) July 25, 2026

También se registraron pequeños derrumbes y grandes lagunas a lo largo de la autopista Caracas-La Guaira, reseñó Globovisión, lo que causó retrasos e inconvenientes en el tráfico. Hasta el momento de esta publicación no se reportaron víctimas fatales ni viviendas afectadas en la zona metropolitana.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a las 8:55 p.m., persisten zonas nubladas, generando precipitaciones variables algunas con descargas eléctricas en partes de *nuestra Guayana Esequiba, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Amazonas, oeste de Barinas, Apure, Guárico, norte de Cojedes, noreste de Portuguesa, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, oeste de Falcón, Zulia, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira.

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