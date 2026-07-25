A un mes del doblete sísmico en Venezuela, la ONG chilena Techo inició una campaña internacional de recaudación de fondos para apoyar en el proceso de reconstrucción del país.

La organización, que tiene presencia en 18 países de la región, llamó a la iniciativa “Unidos por Venezuela”. Su objetivo es construir módulos de instalación rápida para las personas que se encuentran a la intemperie, y entregar suministros para reparar viviendas con daños estructurales.

“Venezuela está atravesando una emergencia que dejó consecuencias devastadoras y es fundamental actuar con decisión. Esta campaña busca movilizar voluntades para cambiar esa realidad y transformar la solidaridad en acción”, indicó en un comunicado el CEO de Techo, Juan José Ayerza. En la página web de la organización está disponible una sección para quienes deseen realizar donaciones.

La emergencia por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ya contabiliza casi 5400 muertos, al menos 16 740 heridos y cerca de 18 000 personas sin vivienda.

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