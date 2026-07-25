Un mes después de los terremotos de gran magnitud que afectaron a Venezuela, Cecodap y la Agencia PANA registraron 1.405 casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) impactados por la emergencia. La cifra se obtuvo mediante la verificación de reportes públicos, y representa un piso de documentación ante la ausencia de un parte oficial desagregado por edades por parte del Estado.

Según el informe, la mayor proporción de los casos identificados corresponde a 437 NNA heridos (31,10 %) y 273 desaparecidos (19,43 %). Además, se registraron 233 menores de edad bajo la condición de en desplazamiento interno (16,58 %) y 221 fallecidos (15,73 %). Los niños y niñas de 0 a 11 años representan el grupo más afectado, concentrando la mitad de los casos totales y la mayoría de las muertes documentadas.

Geográficamente, el estado La Guaira concentra la inmensa mayoría de los casos críticos, registrando a 1.052 de los NNA afectados, lo que equivale a casi el 90 % del total. En esta entidad costera se contabilizan 397 heridos, 267 desaparecidos y 207 fallecidos. Por su parte, estados como Sucre, Anzoátegui y Yaracuy se han convertido en los principales destinos de acogida para las familias desplazadas.

El estudio saca a la luz graves irregularidades en los procesos de búsqueda y protección, como la difusión de afiches digitales con datos falsos o incompletos y casos de falsas identificaciones de rescate. Asimismo, se documentaron 32 niños, niñas y adolescentes que quedaron separados de sus familias y actualmente se encuentran bajo el resguardo de entidades de atención o del Estado en Carabobo, Guayana y Caracas, lo que evidencia la urgencia de priorizar la reubicación con familiares extendidos.

Cecodap exhortó a fortalecer los registros oficiales, garantizar la salud mental y mantener la búsqueda activa de los desaparecidos.

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