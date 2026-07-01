Venezuela: tierra de lÃ¡grimas y corazones rotos

Mi padre, un piadoso apostÃ³lico, catÃ³lico y romano, solÃa decirnos, cuando el hogar se inundaba de tribulaciones: Â«hijos, esas son pruebas que nos manda el SeÃ±orÂ». Hoy, dÃ©cadas despuÃ©s de todo lo que ha acontecido en la Venezuela del siglo XXI, me pregunto cuÃ¡nta mÃ¡s calamidad tiene que sufrir el pueblo venezolano para reconstruir el paÃs que fue, el siglo pasado, un lugar sostenible y de vida digna.
Una mirada al pasado sÃsmico
Ante la tragedia del pasado miÃ©rcoles 24 de junio, resulta conveniente un vistazo al retrovisor de nuestra historia para reconocer tragedias sÃsmicas similares: la mÃ¡s notoria, el terremoto de 1812, cuya intensidad alcanzÃ³ 7,7 en la escala de Richter; el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, con una magnitud de 6,6, cuyo sismo, de una duraciÃ³n aproximada de entre 35 y 55 segundos, causÃ³ severos daÃ±os principalmente en las zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el Litoral Central; y, finalmente, el reciente doblete sÃsmico de 2026, con magnitudes entre 7,2 y 7,5, el mÃ¡s extenso de los tres, pues afectÃ³ a Caracas, La Guaira y a los estados Aragua, Carabobo, FalcÃ³n y Yaracuy.
El pueblo, epicentro del dolor
Las cifras de fallecidos y desaparecidos, asÃ como el nÃºmero de viviendas perdidas que difunden los medios de comunicaciÃ³n, oprimen el corazÃ³n y encogen el alma de los venezolanos adentro y en cualquier parte del mundo donde se ubica la mÃ¡s amplia diÃ¡spora que haya conocido la historia moderna.
Cabe destacar, en contraste, la amplÃsima solidaridad internacional demostrada con el envÃo de rescatistas y equipos especiales para salvar vidas.
1967: la respuesta institucional
Ahora bien, la diferencia estriba en la respuesta que ha dado el Estado venezolano ante la magnitud de las mÃ¡s recientes tragedias sÃsmicas, en comparaciÃ³n con la asumida en 1967. Se seÃ±ala que el Estado actuÃ³ con celeridad tras el terremoto del 29 de julio: las autoridades implementaron lÃneas de mando claras y movilizaron a la Fuerza Armada para apoyar rescates, remover escombros y estabilizar edificaciones.
Esta gestiÃ³n institucional dejÃ³ un precedente de planificaciÃ³n urbana y de preparaciÃ³n ante desastres: fue uno de los despliegues de emergencia mÃ¡s rÃ¡pidos, coordinados y eficaces que ejecutÃ³ el Estado venezolano en el siglo XX.
SegÃºn el anÃ¡lisis de IÃ±aki Anasagasti (29 de junio de 2026), la gestiÃ³n estuvo liderada por el Dr. Sucre Figarella, quien asumiÃ³ la conducciÃ³n de la crisis con una mezcla de autoridad tÃ©cnica, capacidad organizativa y sentido de urgencia que marcÃ³ la diferencia. Bajo su direcciÃ³n se activaron, en cuestiÃ³n de horas, cuadrillas de obreros, ingenieros, topÃ³grafos, operadores de maquinaria pesada, equipos de demoliciÃ³n y brigadas de reconstrucciÃ³n.
En ese contexto, no se limitÃ³ a administrar recursos, sino que articulÃ³ al Estado en pleno: coordinÃ³ ministerios, gobernaciones, concejos municipales, organismos civiles y unidades militares. EstableciÃ³ prioridades, abriÃ³ vÃas colapsadas, organizÃ³ rescates, supervisÃ³ demoliciones controladas y puso en marcha un plan de emergencia que aÃºn hoy se estudia como referencia de gestiÃ³n pÃºblica.
Asimismo, integrÃ³ a la Fuerza Armada en la estructura de protecciÃ³n civil de la Ã©poca: esta fue parte activa de esa respuesta, pues apoyÃ³ los rescates, movilizÃ³ personal especializado y colaborÃ³ en la remociÃ³n de escombros y en la estabilizaciÃ³n de estructuras comprometidas.
2026: el abandono del Estado
En realidad, no existe ninguna comparaciÃ³n con el desastre actual de la gestiÃ³n de Rodrigato y Diosdado Cabello, pues han quedado en evidencia los efectos de veintisiete aÃ±os de saqueo, mala administraciÃ³n y manipulaciÃ³n populista de las necesidades de la poblaciÃ³n.
En tan solo segundos, la naturaleza se manifestÃ³, y una vez mÃ¡s las vÃctimas fueron aquellas que, en el caso de La Guaira, eligieron gobernadores oficialistas cuya oferta fue una frÃ¡gil infraestructura de viviendas que se desplomaron como barajas el dÃa de la tragedia.
Esta vez, la ausencia del Estado depredador y autocrÃ¡tico se reafirma en su prÃ¡ctica constante de manipulaciÃ³n de las cifras, en la falta de transparencia, en el bloqueo a la ayuda internacional y en el oscurantismo respecto a la cruda realidad del nÃºmero de fallecidos, desaparecidos y de los millares que sobreviven a la intemperie.
Esto no es mÃ¡s que la prueba del estilo de gobierno que saqueÃ³ un paÃs, prostituyÃ³ todas las instituciones y precarizÃ³ al extremo los servicios pÃºblicos en nombre de una revoluciÃ³n inexistente, que no fue mÃ¡s que una estafa erigida en estilo de gestiÃ³n.
El pueblo que se levanta solo
Venezuela resurgirÃ¡ de sus cenizas, como lo demuestran las centenas de hombres y mujeres que, con picos, palas y mandarrias, ante un Estado inexistente, han asumido el rescate de sus seres queridos y de sus vecinos, caÃdos en la peor desgracia sufrida en el presente siglo.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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