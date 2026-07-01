Venezuela: tierra de lÃ¡grimas y corazones rotos

Mi padre, un piadoso apostÃ³lico, catÃ³lico y romano, solÃ­a decirnos, cuando el hogar se inundaba de tribulaciones: Â«hijos, esas son pruebas que nos manda el SeÃ±orÂ». Hoy, dÃ©cadas despuÃ©s de todo lo que ha acontecido en la Venezuela del siglo XXI, me pregunto cuÃ¡nta mÃ¡s calamidad tiene que sufrir el pueblo venezolano para reconstruir el paÃ­s que fue, el siglo pasado, un lugar sostenible y de vida digna.

Una mirada al pasado sÃ­smico

Ante la tragedia del pasado miÃ©rcoles 24 de junio, resulta conveniente un vistazo al retrovisor de nuestra historia para reconocer tragedias sÃ­smicas similares: la mÃ¡s notoria, el terremoto de 1812, cuya intensidad alcanzÃ³ 7,7 en la escala de Richter; el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, con una magnitud de 6,6, cuyo sismo, de una duraciÃ³n aproximada de entre 35 y 55 segundos, causÃ³ severos daÃ±os principalmente en las zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el Litoral Central; y, finalmente, el reciente doblete sÃ­smico de 2026, con magnitudes entre 7,2 y 7,5, el mÃ¡s extenso de los tres, pues afectÃ³ a Caracas, La Guaira y a los estados Aragua, Carabobo, FalcÃ³n y Yaracuy.

El pueblo, epicentro del dolor

Las cifras de fallecidos y desaparecidos, asÃ­ como el nÃºmero de viviendas perdidas que difunden los medios de comunicaciÃ³n, oprimen el corazÃ³n y encogen el alma de los venezolanos adentro y en cualquier parte del mundo donde se ubica la mÃ¡s amplia diÃ¡spora que haya conocido la historia moderna.

Cabe destacar, en contraste, la amplÃ­sima solidaridad internacional demostrada con el envÃ­o de rescatistas y equipos especiales para salvar vidas.

1967: la respuesta institucional

Ahora bien, la diferencia estriba en la respuesta que ha dado el Estado venezolano ante la magnitud de las mÃ¡s recientes tragedias sÃ­smicas, en comparaciÃ³n con la asumida en 1967. Se seÃ±ala que el Estado actuÃ³ con celeridad tras el terremoto del 29 de julio: las autoridades implementaron lÃ­neas de mando claras y movilizaron a la Fuerza Armada para apoyar rescates, remover escombros y estabilizar edificaciones.

Esta gestiÃ³n institucional dejÃ³ un precedente de planificaciÃ³n urbana y de preparaciÃ³n ante desastres: fue uno de los despliegues de emergencia mÃ¡s rÃ¡pidos, coordinados y eficaces que ejecutÃ³ el Estado venezolano en el siglo XX.

SegÃºn el anÃ¡lisis de IÃ±aki Anasagasti (29 de junio de 2026), la gestiÃ³n estuvo liderada por el Dr. Sucre Figarella, quien asumiÃ³ la conducciÃ³n de la crisis con una mezcla de autoridad tÃ©cnica, capacidad organizativa y sentido de urgencia que marcÃ³ la diferencia. Bajo su direcciÃ³n se activaron, en cuestiÃ³n de horas, cuadrillas de obreros, ingenieros, topÃ³grafos, operadores de maquinaria pesada, equipos de demoliciÃ³n y brigadas de reconstrucciÃ³n.

En ese contexto, no se limitÃ³ a administrar recursos, sino que articulÃ³ al Estado en pleno: coordinÃ³ ministerios, gobernaciones, concejos municipales, organismos civiles y unidades militares. EstableciÃ³ prioridades, abriÃ³ vÃ­as colapsadas, organizÃ³ rescates, supervisÃ³ demoliciones controladas y puso en marcha un plan de emergencia que aÃºn hoy se estudia como referencia de gestiÃ³n pÃºblica.

Asimismo, integrÃ³ a la Fuerza Armada en la estructura de protecciÃ³n civil de la Ã©poca: esta fue parte activa de esa respuesta, pues apoyÃ³ los rescates, movilizÃ³ personal especializado y colaborÃ³ en la remociÃ³n de escombros y en la estabilizaciÃ³n de estructuras comprometidas.

2026: el abandono del Estado

En realidad, no existe ninguna comparaciÃ³n con el desastre actual de la gestiÃ³n de Rodrigato y Diosdado Cabello, pues han quedado en evidencia los efectos de veintisiete aÃ±os de saqueo, mala administraciÃ³n y manipulaciÃ³n populista de las necesidades de la poblaciÃ³n.

En tan solo segundos, la naturaleza se manifestÃ³, y una vez mÃ¡s las vÃ­ctimas fueron aquellas que, en el caso de La Guaira, eligieron gobernadores oficialistas cuya oferta fue una frÃ¡gil infraestructura de viviendas que se desplomaron como barajas el dÃ­a de la tragedia.

Esta vez, la ausencia del Estado depredador y autocrÃ¡tico se reafirma en su prÃ¡ctica constante de manipulaciÃ³n de las cifras, en la falta de transparencia, en el bloqueo a la ayuda internacional y en el oscurantismo respecto a la cruda realidad del nÃºmero de fallecidos, desaparecidos y de los millares que sobreviven a la intemperie.

Esto no es mÃ¡s que la prueba del estilo de gobierno que saqueÃ³ un paÃ­s, prostituyÃ³ todas las instituciones y precarizÃ³ al extremo los servicios pÃºblicos en nombre de una revoluciÃ³n inexistente, que no fue mÃ¡s que una estafa erigida en estilo de gestiÃ³n.

El pueblo que se levanta solo

Venezuela resurgirÃ¡ de sus cenizas, como lo demuestran las centenas de hombres y mujeres que, con picos, palas y mandarrias, ante un Estado inexistente, han asumido el rescate de sus seres queridos y de sus vecinos, caÃ­dos en la peor desgracia sufrida en el presente siglo.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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