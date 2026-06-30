30Jun Balance tras sismos: Gobierno reporta 1943 fallecidos y disminución de réplicas

A seis días de los devastadores sismos que sacudieron el país el pasado 24 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este martes un balance oficial que sitúa en 1943 las víctimas fatales y en 10 571 el número de heridos.

Durante su alocución cerca de las 2:00 de la tarde, el parlamentario destacó que la frecuencia y magnitud de las réplicas está disminuyendo progresivamente y que hasta el momento se contabilizan 689 movimientos secundarios (86 registrados el domingo y 30 el lunes).

La magnitud de la tragedia mantiene a 15 866 ciudadanos en situación de refugio y a un total de 28 380 personas afectadas entre campamentos y pacientes hospitalizados. El Estado reporta haber brindado asistencia a 80 870 grupos familiares.

En cuanto a la infraestructura, el impacto habitacional es crítico: 855 estructuras resultaron dañadas en todo el territorio nacional. De ellas, 189 sufrieron colapsos totales y 666 presentan daños parciales severos. El estado La Guaira concentra la mayor destrucción, pues registra 158 de los colapsos totales. Para atender la contingencia, se encuentran operativos 14 refugios en la costa guaireña y 55 distribuidos entre Caracas, Miranda y otras entidades afectadas.

El milagro entre los escombros y la ayuda internacional

En medio del despliegue de las operaciones de salvamento en las zonas críticas de Caraballeda y Catia La Mar —donde se estimaba la presencia de 30 000 personas al momento del doble sismo—, las autoridades informaron que 19 861 personas lograron salvarse. De ellas, entre 13 400 y 13.500 evacuaron por medios propios, mientras que 6.461 han sido extraídas de los escombros por los cuerpos de rescate.

El último hito de estas extenuantes jornadas ocurrió durante la madrugada de este martes, con el rescate milagroso de un bebé de 2 años de edad.

Por otra parte, el restablecimiento de los servicios públicos avanza de forma desigual: el sistema eléctrico en La Guaira se encuentra recuperado casi en su totalidad, pero las telecomunicaciones aún promedian entre un 24% y un 70% de operatividad, según la empresa prestadora de servicio.

La emergencia cuenta con el soporte de 51 delegaciones internacionales, que suman 3.660 rescatistas extranjeros, 148 unidades caninas y más de 707.000 toneladas de asistencia humanitaria. Asimismo, para mitigar el impacto psicológico de la población, se mantiene activa la línea telefónica 0800-AYUDA-01 (0800-29832-01) enfocada en atender trastornos de ansiedad y estrés postraumático derivados de la tragedia.

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