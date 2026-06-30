Denuncian hostigamiento y confiscación de ayuda humanitaria en cinco estados

Organizaciones de derechos humanos y dirigentes estudiantiles denunciaron un presunto patrón de hostigamiento contra iniciativas ciudadanas de ayuda humanitaria en al menos cinco estados del país tras los sismos que sufrió el país el pasado miércoles. Entre el 25 y el 29 de junio reportaron cierres de centros de acopio, intimidación a voluntarios y la retención o confiscación de donaciones destinadas a las víctimas del terremoto que afectó al centro-norte de Venezuela.

Fundehullan y Tejiendo Redes emitieron una alerta pública en la que aseguran haber documentado actuaciones de organismos de seguridad y autoridades civiles contra centros de acopio independientes en Barinas, Portuguesa, Sucre y Yaracuy.

Según el comunicado, el 25 de junio, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ordenaron el cierre de un centro de acopio administrado por la sociedad civil en el municipio Obispos, estado Barinas, impidiendo la recepción y distribución de donaciones.

Ese mismo día, en Guanarito, estado Portuguesa, activistas denunciaron que funcionarios de Protección Civil los presionaron para entregar los insumos recolectados, bajo el argumento de que el Estado debía centralizar el acopio de ayuda.

Las organizaciones también señalaron que el 26 de junio funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hostigaron un centro de acopio instalado en Cumaná, estado Sucre, organizado por ciudadanos y miembros del equipo político de Vente Venezuela para asistir a los damnificados.

En Yaracuy, específicamente en el municipio Arístides Bastidas, denunciaron que el 27 de junio trabajadores de la alcaldía ingresaron a un centro de acopio ciudadano y retiraron sin autorización la ayuda humanitaria almacenada.

A estas denuncias se sumó la realizada la noche del lunes por la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su presidente, Miguelángel Suárez, afirmó que funcionarios de organismos de seguridad retuvieron siete camiones que transportaban ayuda humanitaria desde el municipio Gran Sabana, estado Bolívar, con destino a las víctimas del terremoto en La Guaira.

“Hoy desconocemos el paradero de todas esas donaciones que hicieron las personas como esfuerzo de la solidaridad de los venezolanos. Esto es algo gravísimo”, declaró Suárez.

#Denuncia 🗣️ Movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, (UCV), denuncia que agentes del régimen secuestraron 7 camiones con ayuda humanitaria, los cuales se dirigían desde el estado Bolívar hacia la UCV para luego ser distribuidos entre los afectados por los… pic.twitter.com/ZVsp8l0LXt — Runrunes (@RunRunesWeb) June 30, 2026

Desde el 25 de junio, la FCU habilitó un centro de acopio en la Plaza del Rectorado de la Ciudad Universitaria para recibir insumos destinados a las comunidades afectadas en Caracas y La Guaira. Los dirigentes estudiantiles también informaron que no reciben donaciones en dinero y advirtieron sobre posibles estafas utilizando el nombre de la organización.

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