La vicepresidenta con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció un “balance ampliado” a ocho días del doblete sísmico que sacudió a la región central del país el pasado 24 de junio y avaló la actuación del Gobierno.

Rodríguez informó que la cifra de fallecidos aumentó a 2 595, mientras que la de heridos supera los 12 000. Agregó que desde el 24 de junio han ocurrido más de 862 réplicas.

En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, la gobernante encargada destacó que el despliegue de más de 19 000 funcionarios civiles y militares en las jornadas posteriores al los eventos sísmicos en trabajos de búsqueda, rescate, triaje y atención médica, “ha sido oportuno”.

Aseguró que Venezuela solicitó ayuda internacional “desde el primer minuto” a Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país.

La mandataria encargada recalcó que inmediatamente después del doblete sísmico aprobó la llegada de equipos de rescate de países de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

La presidenta señaló que durante las primeras horas posteriores al terremoto se difundió la matriz mediática “bajen a La Guaira”, la cual buscaba “generar zozobra, desestabilizar el país y entorpecer las labores de búsqueda y rescate que activó el Estado”.

Señaló que el gobierno identificó el origen de estas matrices y que “afortunadamente” la militarización del Estado respondió a la necesidad de garantizar el trabajo de los equipos especializados.

Planes de acción

La vicepresidenta informó la puesta en marcha del “sistema semáforo” para evaluar la infraestructura afectada y la habitabilidad. Puntualizó que un nutrido grupo de ingenieros de la mano con universidades, empresas privadas y organismos públicos realizarán las respectivas inspecciones técnicas.

Rodríguez señaló que 30 edificios en Caracas ya tienen semáforo rojo, mientras que 189 estructuras colapsaron en todo el país, la mayoría en La Guaira.

Informó que ordenó la creación de un fondo para la reconstrucción del país con 200 millones de dólares con recursos recuperados del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, anunció la apertura de una cuenta en la CAF para recibir donaciones internacionales destinadas exclusivamente a la construcción de viviendas, con auditorías externas.

Precisó que ya están activos 46 campamentos transitorios que actualmente atienden a más de 11 500 personas que perdieron sus viviendas.

“En estos espacios se brinda alimentación, salud, apoyo psicológico y actividades recreativas para niños, incluyendo programas del Sistema de Orquestas y espacios deportivos instalados por la Federación Venezolana de Fútbol”, detalló.

Contradicciones

Mientras Rodríguez anunció el despliegue de más de 19 000 funcionarios, medios nacionales y sociedad civil denunciaron que la ayuda gubernamental “llegó tarde”.

Testimonios recogidos por medios locales y difundidos en redes sociales afirmaron que la coordinación gubernamental no fue la más adecuada, sobre todo en las primaras 48 horas del desastre.

En videos que se viralizaron en redes sociales se pudo ver cómo familiares removían escombros con instrumentos rudimentarios para hallar con vida a los familiares que quedaron bajo los escombros.

La militarización del Estado fue una medida ampliamente criticada por ONG y la ciudadanía en general, quienes denunciaron bloqueos a voluntarios y cierre total y parcial de vías, lo que retrasó la entrada de la ayuda humanitaria.

Durante la contingencia, los cuerpos policiales y militares han enfrentado denuncias de la sociedad civil y brigadas internacionales que los han acusado de hurtar bienes y divisas entre los escombros, amedrentar a periodistas, hostigar a los rescatistas e imponer trabas al traslado de donaciones, mientras las comunidades afectadas critican su inacción en las labores de salvamento.

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