La deuda laboral del Estado venezolano

Se avizoran tiempos electorales en estos lares ante la justificada exigencia de la sociedad civil de reinstitucionalizar el paÃ­s, surgida como resultado de la debacle del rÃ©gimen chavista gobernante durante 27 aÃ±os, cuyo efecto lo resiente cada milÃ­metro del tejido social nacional que insiste en la aspiraciÃ³n a una vida decente en la tierra que los vio nacer.

Al momento de hacer el balance del desastre general, diferentes anÃ¡lisis se entrecruzan: los voceros partidistas destacan el estado deplorable de las instituciones polÃ­ticas y la pÃ©rdida de autonomÃ­a de los poderes pÃºblicos; los economistas hablan de los frÃ­os nÃºmeros de la caÃ­da en barrena del 75 % del PIB; los sociÃ³logos registran los nÃºmeros alarmantes de la pobreza general de un paÃ­s extendida al 80 % de la poblaciÃ³n.

Paralelamente, detrÃ¡s de todos estos anÃ¡lisis, pocos han reconocido la importancia merecida de los movimientos sociales surgidos para impedir este apocalipsis vivido en nuestro paÃ­s, ni los sacrificios de millones de seres humanos enfrentando a un rÃ©gimen sin valores ni talante democrÃ¡tico, que no vacilÃ³ en aplastarlos y reducirlos a la mÃ­nima condiciÃ³n humana.

El rostro humano de la catÃ¡strofe

Cuando hablamos de la catÃ¡strofe nacional nos referimos, en primer lugar, a los sectores laborales del paÃ­s: a los mÃ¡s de 5 millones de pensionados y jubilados, a los centenares de miles de empleados pÃºblicos de la salud, la educaciÃ³n, el transporte y las universidades autÃ³nomas; en fin, a toda una poblaciÃ³n activa y pasiva de un paÃ­s que sufriÃ³ las consecuencias de la ofensiva de un proyecto polÃ­tico devastador.

En esta oportunidad me referirÃ© a los trabajadores de PDVSA participantes en el paro cÃ­vico nacional de 2002-2003 y a los trabajadores pÃºblicos despedidos en 2004 a raÃ­z del referÃ©ndum revocatorio (RR). A ambos se les condenÃ³ a un apartheid a travÃ©s de la lista de TascÃ³n que, al calificarlos como Â«enemigos escuÃ¡lidosÂ», los excluyÃ³ del acceso al empleo y a los servicios pÃºblicos.

Â«Ni un paso atrÃ¡sÂ»: el paro petrolero de 2002-2003

En el caso de los trabajadores de PDVSA mencionados, fueron considerados al principio como hÃ©roes por haberse atrevido a conducir una huelga general contra un Estado todopoderoso, en plazas pÃºblicas y manifestaciones en el occidente, el oriente y el centro del paÃ­s, bajo la consigna de Â«Ni un paso atrÃ¡sÂ», que significaba la postura de continuar hasta la caÃ­da del autoritario gobierno.

Lo particular de este conflicto fue estar dirigido por sectores gerenciales y apoyado por las federaciones Fedepetrol y Fetrahidrocarburos, asÃ­ como por sindicatos de la base trabajadora, quienes no vacilaron en apoyar masivamente el conflicto hasta el final, en febrero de 2003. El atrevimiento derivÃ³ en el despido de aproximadamente 23 000 trabajadores de PDVSA y contratistas sin pago de prestaciones sociales, conjuntamente con el robo de lo acumulado en cajas de ahorro y fideicomisos laborales.

La OIT reconociÃ³ lo que el rÃ©gimen negÃ³

La legitimidad del conflicto fue reconocida por la OIT a travÃ©s de uno de sus organismos: el ComitÃ© de Libertad Sindical reconociÃ³ la validez de la decisiÃ³n de los trabajadores al calificarla, en 2005, como una huelga laboral en defensa del trabajo y de la meritocracia, y recomendÃ³ el reenganche y el pago inmediato de sus derechos laborales. Esta calificaciÃ³n internacional fue desacreditada por la administraciÃ³n del rÃ©gimen, que a 23 aÃ±os del desenlace de la huelga no ha reconocido ni un solo cÃ©ntimo de una deuda multimillonaria en dÃ³lares para con estos trabajadores, hoy dispersos por todo el mundo.

El mÃ©todo nazi de la lista de TascÃ³n

En el caso de los empleados pÃºblicos, la brutal ofensiva contra los petroleros se extendiÃ³ a aproximadamente 10 000 trabajadores identificados como Â«escuÃ¡lidos opositoresÂ» en el contexto del RR de agosto de 2004. Se los enumerÃ³ con el mÃ©todo nazi de asignarles una marca â€”Â«escuÃ¡lidoÂ», Â«indiferenteÂ» o Â«prorrÃ©gimenÂ»â€” en listados que cada ministerio e instituto autÃ³nomo debÃ­a presentar al Ejecutivo para proceder al despido sin pago de prestaciones sociales.

Las directrices gubernamentales desataron la barbarie de ejecutar miles de despidos en todo el sector pÃºblico, lo que llevÃ³ a los sindicatos afiliados a Fedeunep a presentar las quejas respectivas ante la OIT y a registrar toda esta brutal ofensiva.

Una deuda constitucional que el nuevo Estado debe saldar

Hoy, en la perspectiva del fin de un rÃ©gimen y el restablecimiento del Estado de derecho, la nueva administraciÃ³n que surja de elecciones debe reconocer plenamente los derechos de ambos sectores, por constituir una deuda que proviene de derechos consagrados en la propia ConstituciÃ³n y en las leyes laborales.

Presentar paliativos como excusas originadas en las arcas vacÃ­as dejadas por el autoritarismo chavomadurista no es la respuesta que merecen estos trabajadores: en primer lugar, los de PDVSA y contratistas participantes en el paro cÃ­vico de 2002-2003; y, en segundo lugar, los empleados pÃºblicos despedidos en 2004, como prueba del capÃ­tulo mÃ¡s bochornoso de la historia de las relaciones laborales, no solo en nuestro paÃ­s sino en AmÃ©rica Latina.

La respuesta de un nuevo Estado debe asumir el compromiso de comenzar por reconocer el esfuerzo y la valentÃ­a de miles de familias que con sangre, sudor y lÃ¡grimas no escatimaron su sacrificio para salvar el paÃ­s y lograr el rescate de la Venezuela democrÃ¡tica a la que aspiramos hoy.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la lÃ­nea editorial de RunRun.es