¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 27 de julio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Contrapunteo alrededor del diálogo. Este domingo los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González se pronunciaron alrededor del nuevo mecanismo de diálogo anunciado por miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y del actual Parlamento. Señalaron que no participarán, pero indicaron que no serán un obstáculo ante ninguna iniciativa que produzca avances reales.

Luego de precisar que no formaron parte del diseño y construcción de esta iniciativa, los dirigentes instaron a sus promotores a informarle al país sobre sus objetivos, sus métodos y el cronograma de esta nueva mesa de diálogo.

Horas después, desde sus redes sociales, la Asamblea Nacional de 2015 se pronunció y señaló que este nuevo mecanismo de negociación con el chavismo fue una propuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita

“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas aún. Pero ha habido mucho progreso”, declaró Donald Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Lo que rompe en redes

Este fin de semana se hizo viral un video de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) identificados con la gorra de la institución, que se encontraban en un vehículo, hablando con un lenguaje soez y presuntamente tomando alcohol. Poco después se conoció que los jóvenes, que eran del estado Barinas, resultaron expulsados por su comportamiento.

Azuquita pa’l café

La Embajada del Japón en Venezuela anunció que ha comenzado un proyecto de Senba-Zuru. Se trata de una tradición japonesa que consiste en elaborar mil grullas de origami, como símbolo de esperanza y deseos de recuperación .

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.