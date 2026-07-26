Los sismos de San Juan también golpearon el patrimonio religioso

Fotografías y contenido por: María Gracia Lacruz

El reciente ciclo de sacudidas telúricas no solo volvió a poner a prueba la resistencia física de la población, sino que dejó marcas profundas en la estructura misma de la memoria urbana y espiritual de la región central. A un mes de los denominados coloquialmente “sismos de San Juan”, la Arquidiócesis de Caracas presentó la radiografía de los daños provocados y reveló que al menos 27 templos de la capital resultaron afectados.

Aunque el balance inicial genera preocupación, las autoridades eclesiásticas aseguraron que ninguna de las estructuras sería demolida, y que orientarán los esfuerzos hacia un plan integral de restauración y reforzamiento.

Del total de recintos evaluados en la capital, la situación técnica se divide en tres niveles de vulnerabilidad: seis templos fueron confirmados como totalmente seguros tras las inspecciones, 16 presentan daños moderados que exigen evaluaciones complementarias y cinco fueron diagnosticados con fallas graves de alto riesgo que amenazan su estabilidad estructural.

El impacto sísmico se extendió con fuerza hacia el litoral central. En La Guaira, una de las zonas con mayor afectación por los eventos telúricos, se contabilizan entre cinco y seis iglesias de alto valor histórico con daños considerables en sus infraestructuras, precisó la Arquidiócesis de Caracas.

Un elemento determinante en esta contingencia es el valor patrimonial de las edificaciones golpeadas. De las iglesias dañadas en Caracas, 16 son monumentos históricos erigidos siglos atrás, tesoros de la arquitectura colonial y republicana de la ciudad. El sacerdote e ingeniero civil Neptalí Balza, al frente de las comisiones de inspección, informó en rueda de prensa que ya se formalizó la articulación con el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) para garantizar que las reparaciones respeten los criterios técnicos y normativos propios de las edificaciones históricas.

Superada la etapa inicial de diagnóstico técnico, la Arquidiócesis alista las siguientes fases del protocolo de respuesta: elaboración de proyectos de restauración, reforzamiento estructural y mantenimiento preventivo. Para concretarlo, la Iglesia articulará alianzas estratégicas con estudiantes y tesistas de las facultades de Arquitectura e Ingeniería, sumando la academia al rescate del patrimonio. De forma paralela, se anunció la creación de un Comité Paralelo de Procuración de Fondos para captar los recursos económicos necesarios que permitan financiar las obras.

Runrun.es recorrió varios de los templos afectados, en donde se constataron fisuras severas en paredes internas y externas, desprendimiento de ornamentos superiores y destrucción de objetos sagrados. Las afectaciones más delicadas se concentran en cúpulas, bóvedas y fachadas, peligro inminente de caída en algunas torres de campanario y hasta riesgo de colapsos. A continuación, las imágenes captadas en algunas de las iglesias.