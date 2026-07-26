Comando Sur se retira de Venezuela tras terremotos y ratifica que continuará el apoyo de EE. UU.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que ha concluido su misión de apoyo militar directo en Venezuela, desplegada a raíz del doblete sísmico que sacudió al país hace un mes. La noche del 25 de julio dejaron el territorio los últimos efectivos del Departamento de Defensa, según precisó su comandante, el general Francis L. Donovan.

Donovan detalló que, sin embargo, el compromiso de EE. UU. con la fase de reconstrucción a largo plazo no se interrumpe, sino que se canalizará a través del Departamento de Estado y agencias humanitarias especializadas.

“Al pueblo de Venezuela: nuestros pensamientos están con ustedes mientras reconstruyen y luchan por un mañana mejor. Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza. Enviamos nuestros más sinceros deseos para un futuro pacífico y próspero”, expresó el jefe militar.

Millones de dólares en asistencia humanitaria

Mientras, el encargado de Negocios de EE. UU. en Caracas, John Barrett, precisó que la administración del presidente Donald Trump ha comprometido hasta la fecha más de 386 millones de dólares en asistencia humanitaria para beneficiar a decenas de miles de familias afectadas en distintas regiones de Venezuela.

Como parte de esta cooperación, Barrett destacó la alianza con la firma japonesa de ingeniería Miyamoto International, cuyos equipos técnicos se encuentran evaluando daños en infraestructuras clave para avanzar hacia la rehabilitación de viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios religiosos.

Entre estas estructuras se incluye la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, en Caracas, donde el funcionario sostuvo un encuentro con el arzobispo monseñor Raúl Biord Castillo para coordinar labores de recuperación del templo histórico.

Bajo el liderazgo de @POTUS, EE.UU. ya ha comprometido más de $386 millones en asistencia humanitaria a Venezuela, brindando apoyo a decenas de miles de familias. Junto a socios como @miyamotointl, seguimos atendiendo las necesidades inmediatas y avanzando hacia la… pic.twitter.com/7mzSDH7ago — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 25, 2026

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