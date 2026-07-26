El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó este domingo 26 de julio que varias de sus oficinas en Caracas y La Guaira no prestarán servicio de atención presencial momentáneamente.

A través de su cuenta de X, el Saime indicó que la decisión de suspender operaciones en varias de sus sedes está apegada al Decreto Presidencial de Emergencia Nacional, sin ofrecer mayores detalles sobre el por qué de la medida.

En Caracas no prestarán atención presencial las oficinas de Catia y la del Comando de la Guardia Nacional en El Paraíso. En La Guaira se mantendrán inoperativas su sede La Guaira-Vargas I, y las ubicadas en Caraballeda y Catia La Mar.

La institución indicó que los pasaportes y visas tramitados en esas oficinas podrán retirarse en la sede central ubicada en la avenida Baralt del lunes 27 de julio al viernes 31 de julio.

Restricción de horarios

El Saime también señaló la restricción en los horarios de atención de otras de sus oficinas.

Trabajarán entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. las sedes ubicadas en el Instituto Nacional del Deporte (IND) y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, y las de La Victoria (estado Aragua) y Jacinto Lara (en el estado Lara).

Mientras, la sede que se encuentra en San Bernardino (Caracas) y la de Duaca (en Lara) retomará su horario de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. “para todos los trámites y servicios”.

Hace dos días, el ente activó un operativo especial de cedulación en La Guaira, en el Paseo La Marina, para atender a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio pasado.

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