A travÃ©s de un comunicado conjunto, publicado este domingo 26 de julio, MarÃ­a Corina Machado y Edmundo GonzÃ¡lez Urrutia afirmaron que no participarÃ¡n en la mesa de diÃ¡logo anunciado por miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y del actual Parlamento. Sin embargo, aseguraron que no serÃ¡n un obstÃ¡culo ante ninguna iniciativa que produzca avances reales.Â Â

Indicaron que evaluarÃ¡n cualquier proceso con base en condicionantes clave: la recuperaciÃ³n de las instituciones democrÃ¡ticas, la liberaciÃ³n total de los presos polÃ­ticos, garantÃ­as reales para todos los actores sin exclusiÃ³n, la fijaciÃ³n de un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanÃ­a popular.

En el mensaje dirigido a la ciudadanÃ­a venezolana y a la comunidad internacional, los lÃ­deres opositores instaron a los impulsores de este nuevo mecanismo, de esta mesa de diÃ¡logo, a informar al paÃ­s sobre los objetivos, mÃ©todos y su cronogramas.Â

La vigencia del mandato y la crisis humanitaria

El comunicado inicia ratificando la legitimidad de su liderazgo al definirlo como expresiÃ³n de la soberanÃ­a popular manifestada en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, afirmando que “ese mandato estÃ¡ vigente”.

Asimismo, el texto aborda la coyuntura crÃ­tica que atraviesa el paÃ­s a un mes de los terremotos del 24 de junio pasado. Machado y GonzÃ¡lez Urrutia denunciaron que la devastaciÃ³n generada por el desastre natural se sumÃ³ a mÃ¡s de un cuarto de siglo de crisis institucional y econÃ³mica. SeÃ±alaron con dureza los intentos de bloqueo, desvÃ­o y control por parte del poder polÃ­tico sobre la ayuda humanitaria organizada por la propia ciudadanÃ­a.

Frente a este escenario, insistieron en que la reconstrucciÃ³n del paÃ­s requiere “un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial” y ratificaron los lineamientos del Manifiesto de PanamÃ¡ para avanzar hacia una transiciÃ³n.

Finalmente, reiteraron su compromiso de regresar al paÃ­s, recorrer las regiones y trabajar en la consolidaciÃ³n del Gran Acuerdo Nacional para la ReconstrucciÃ³n de la RepÃºblica.

“La gente ya demostrÃ³ que puede salvar a la gente. Lo que falta es un gobierno que estÃ© a la altura de lo que su gente demostrÃ³”, concluye el comunicado firmado por ambos dirigentes.