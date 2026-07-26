A travÃ©s de un comunicado conjunto, publicado este domingo 26 de julio, MarÃa Corina Machado y Edmundo GonzÃ¡lez Urrutia afirmaron que no participarÃ¡n en la mesa de diÃ¡logo anunciado por miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y del actual Parlamento. Sin embargo, aseguraron que no serÃ¡n un obstÃ¡culo ante ninguna iniciativa que produzca avances reales.Â Â
Indicaron que evaluarÃ¡n cualquier proceso con base en condicionantes clave: la recuperaciÃ³n de las instituciones democrÃ¡ticas, la liberaciÃ³n total de los presos polÃticos, garantÃas reales para todos los actores sin exclusiÃ³n, la fijaciÃ³n de un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanÃa popular.
En el mensaje dirigido a la ciudadanÃa venezolana y a la comunidad internacional, los lÃderes opositores instaron a los impulsores de este nuevo mecanismo, de esta mesa de diÃ¡logo, a informar al paÃs sobre los objetivos, mÃ©todos y su cronogramas.Â
La vigencia del mandato y la crisis humanitaria
El comunicado inicia ratificando la legitimidad de su liderazgo al definirlo como expresiÃ³n de la soberanÃa popular manifestada en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, afirmando que “ese mandato estÃ¡ vigente”.
Asimismo, el texto aborda la coyuntura crÃtica que atraviesa el paÃs a un mes de los terremotos del 24 de junio pasado. Machado y GonzÃ¡lez Urrutia denunciaron que la devastaciÃ³n generada por el desastre natural se sumÃ³ a mÃ¡s de un cuarto de siglo de crisis institucional y econÃ³mica. SeÃ±alaron con dureza los intentos de bloqueo, desvÃo y control por parte del poder polÃtico sobre la ayuda humanitaria organizada por la propia ciudadanÃa.
Frente a este escenario, insistieron en que la reconstrucciÃ³n del paÃs requiere “un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial” y ratificaron los lineamientos del Manifiesto de PanamÃ¡ para avanzar hacia una transiciÃ³n.
Finalmente, reiteraron su compromiso de regresar al paÃs, recorrer las regiones y trabajar en la consolidaciÃ³n del Gran Acuerdo Nacional para la ReconstrucciÃ³n de la RepÃºblica.
“La gente ya demostrÃ³ que puede salvar a la gente. Lo que falta es un gobierno que estÃ© a la altura de lo que su gente demostrÃ³”, concluye el comunicado firmado por ambos dirigentes.
Mensaje de MarÃa Corina Machado y Edmundo GonzÃ¡lez a los venezolanos y la comunidad internacional pic.twitter.com/FL9Cvaw4BA— MarÃa Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 26, 2026