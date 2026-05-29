Manifiesto de Panamá: Una ruta hacia la transición y sus implicaciones políticas

El Comando ConVzla presentó este jueves, 28 de mayo, el “Manifiesto de Panamá”, una declaración política que establece una ruta para la transición democrática en Venezuela. El texto fundamenta su legitimidad en los resultados del 28 de julio de 2024 –donde la oposición da como vencedor a Edmundo González Urrutia– señalando que la voluntad popular “consagró la elección de Edmundo González Urrutia” y “marcó un punto de inflexión irreversible”.

El documento está suscrito por la líder opositora María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática y la Alianza Con Vzla. Según el texto, todas las partes asumen el compromiso de actuar “con sentido de urgencia, firmeza, inteligencia y cohesión histórica” para traducir la soberanía popular en una ruta hacia la libertad.

El cuerpo del manifiesto detalla un curso de acción basado en dos procesos principales que deben avanzar de manera simultánea: una negociación política y la construcción de un acuerdo nacional, bajo la premisa de que “la transición democrática nos exige unidad y visión de Estado”.

MANIFIESTO DE PANAMÁ



Las fuerzas democráticas reunidas en Panamá asumimos un compromiso común ante la nación: actuar con unidad, cohesión histórica y sentido de urgencia para avanzar en la transición, restaurar la democracia y concretar la libertad en Venezuela. pic.twitter.com/f115QWLUEw — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) May 28, 2026

Negociación para la restauración de la democracia

El texto expone la determinación de impulsar una “negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino” con el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, detalla que estas negociaciones “serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático” en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática, y que a ella “le competerá designar al responsable directo del equipo negociador”.

Para avanzar en este proceso, el documento señala explícitamente como gestos necesarios para crear un ambiente favorable:

“La liberación plena de los presos políticos, civiles y militares”.

“El retorno seguro de los exiliados por razones políticas”.

“La normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo, y de los grupos armados, ilegales o terroristas”.

El texto detalla que “el propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana”. Para ello, establece como requisitos indispensables “la designación previa de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que estará integrado por personalidades independientes y respetables” y el “urgente diseño y publicación de un cronograma electoral viable y verificable”.

Gran Acuerdo Nacional

El manifiesto también convoca a la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República”. El documento aclara que “este esfuerzo pertenece al país entero” e invita a incorporarse a “ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera de la patria”.

Se detalla que, bajo la coordinación de María Corina Machado, este acuerdo “proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional”. Como punto de partida, los firmantes asumen textualmente los siguientes compromisos:

“Promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto”.

“Mantener un mensaje único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos”.

“Impulsar la participación de base en la construcción del Acuerdo, canalizando las iniciativas y aportes provenientes de las distintas comunidades y asociaciones civiles”.

“Establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que garanticen la vía hacia la libertad”.

Finalmente, el manifiesto enfatiza que la unidad en este contexto “no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”, concluyendo que la situación actual “no admite dilaciones, ya que sólo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades”.

Perspectivas sobre el alcance del documento

Analistas y figuras del ámbito académico evaluaron los alcances del manifiesto, coincidiendo en su carácter estratégico e institucional. Por un lado, el politólogo Walter Molina señala que el documento convierte la elección del 28 de julio de 2024 en un “mandato soberano” y ratifica a María Corina Machado como la líder central del proceso.

Molina destaca que el texto propone una “ruta institucional clásica de transición” que contempla el uso de “técnicos expertos” para ocupar espacios sensibles del Estado, como el Banco Central de Venezuela o el Tribunal Supremo de Justicia, un aspecto requerido por la comunidad internacional.

Valió la espera y las discusiones necesarias para tener este “Manifiesto de Panamá”.



El documento convierte el 28 de julio de 2024 en un “mandato soberano” y no solo en una elección. En efecto, ese mandato sigue más vigente que nunca y debe cumplirse.@MariaCorinaYA queda… pic.twitter.com/vGZQQXff4W — Walter Molina (@WalterVMG) May 29, 2026

Por su parte, la académica Corina Yoris enfatiza la necesidad de leer el documento original para evitar interpretaciones sesgadas en plataformas digitales, destacando que el manifiesto plantea textualmente una “negociación institucional con el Estado” bajo condiciones previas estrictas.

En su análisis, Yoris critica que el debate digital reduzca este andamiaje internacional a visiones simplistas, convirtiendo una estrategia de presión en un “juicio moral” que genera indignación artificial en las redes sociales.

¡Hay que leer lo que llamamos "fuentes primarias" y no las versiones de esas fuentes!

El "Manifiesto de Panamá" plantea textualmente una negociación institucional, con el Estado, señores,_ "manque nos pese" diría mi vieja Nana_, para restaurar la democracia, estableciendo… — Corina Yoris (@yorisvillasana) May 29, 2026

Equilibrio estratégico, riesgos de centralización e incertidumbres

Para el politólogo John Magdaleno, el Manifiesto de Panamá representa una herramienta fundamental para definir el rumbo de la oposición venezolana, pues según su análisis, “es un documento que intenta… clarificar públicamente las prioridades estratégicas de la dirección política opositora”.

En entrevista con el periodista y locutor César Miguel Rondón, Magdaleno interpreta este manifiesto como “un esfuerzo destinado a lograr mayor coordinación estratégica por lo menos entre algunos de los principales factores políticos”. Sin embargo, advierte que el diseño de liderazgo plasmado en el texto conlleva riesgos inherentes, señalando que la estructura elegida “puede ser simultáneamente el origen de problemas internos” como la “centralización y el carácter personalísimo que tiene en varios lugares el documento”.

Desde su perspectiva, el éxito de una transición depende de la amplitud de la alianza, considerando que mientras “más ganadores contenga esa coalición”, será mejor, contrario si se excluyen actores. “Mientras se lea alguna voluntad hegemónica, eso puede generar resistencias puertas adentro y también en la coalición dominante”, expresó.

Respecto a la propuesta de una negociación entre María Corina Machado y el interinato de Delcy Rodríguez, el politólogo se mantiene cauteloso. Considera que la viabilidad de este diálogo no está garantizada: “Una cosa es proponerlo y otra cosa es que se produzca”, señaló.

El experto concluye que aún no está claro si el rodrigato aceptará a estos nombres específicos, pues para él “es una incertidumbre saber si… a Machado y su entorno primero se le reconocen ahora sí como interlocutores válidos”, si haya disposición del lado de la “autocracia” para negociar con ellos y no con otros; y tercero, si hay disposición para avanzar en una transición.

Para que el proceso avance realmente hacia una transición, Magdaleno enfatiza que se requiere una “liberalización política” que trascienda los gestos simbólicos y signifique que los ciudadanos “pueden ejercer sus garantías ciudadanas, sus derechos ciudadanos”. Luego de eso vendría una etapa de “democratización” la celebración de elecciones libres, competitivas, justas, imparciales y verificables internacionalmente.

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