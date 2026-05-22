Mariano de Alba: Reinstitucionalizar Venezuela y recuperar la democracia depende de los venezolanos

El abogado, experto en geopolítica, derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba, abordó el tema de “Venezuela, EE.UU., el 3E y cómo Europa puede incidir”, pero dejó claro que el papel de la UE está limitado por la guerra en Oriente Medio, Rusia y sus intereses en África y que Latam ha dejado de ser un punto álgido en su agenda. Además, hizo hincapié en que velar por la recuperación de la democracia solo depende de los venezolanos.

Durante el programa Claves Democráticas, conducido por Andrés Cañizalez y Piero Trepiccione, sostuvo que “Después del 3 de enero no podemos seguir pensando que la solución a nuestra crisis venga de afuera”, al tiempo que agregó que reinstitucionalizar el país y recuperar la democracia es un trabajo arduo que se debe hacer desde adentro.

La conversación se transmitió por el canal de YouTube de Medianálisis en alianza con la Fundación Centro Gumilla y durante la hora de programa de Alba analizó el papel de Europa en relación a Venezuela y afirmó que a pesar de que no reconocían la legitimidad de Maduro decidieron mantener activa la diplomacia para tratar de presionar por una salida consensuada de la crisis nacional.

Por otra parte, señaló que los lazos históricos entre Venezuela y España son un punto clave por lo que España podría ayudar a que se sienten las bases para la transición democrática en la que evidentemente estará el chavismo. Sostuvo que pensar que el chavismo desaparecerá no es sensato y que así sea con poca popularidad tienen que seguir teniendo un espacio en la política nacional como está visto con el gobierno de Delcy Rodríguez.

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