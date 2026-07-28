Edmundo González a dos años de las presidenciales: La certeza de un futuro distinto sigue viva

Edmundo González Urrutia, dirigente opositor y excandidato presidencial, dirigió un mensaje este martes, 28 de julio, a propósito de cumplirse dos años de los comicios presidenciales en los que, según las actas difundidas por el Comando ConVzla, él resultó ganador pero el Consejo Nacional Electoral le dio el triunfo a Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, González Urrutia señaló que hace dos años “millones de ciudadanos acudieron a las urnas para cambiar el rumbo de Venezuela” y que aquel día, “un pueblo mayoritario y decidido ejerció plenamente su derecho a elegir su destino”. Además, dijo que ese derecho “pertenece a toda una nación que demostró que su aspiración de vivir en libertad era más fuerte que el miedo”.

“Toda vida tiene su tiempo de crecimiento, también la vida de las naciones. Estos dos años forman parte de ese camino, no han sido años fáciles, hemos conocido la cárcel, el exilio, la persecución y el dolor. Ninguna familia venezolana debería haber tenido que soportar tanto”, añadió el opositor.

Por otro lado, manifestó haber visto crecer una “sociedad consciente de su fuerza, y después del doble terremoto quedó demostrado”. González Urrutia se refirió “a la gente ayudando a la gente” y que “en ello se ha sostenido el país”.

“Estoy convencido de que el 28 de julio será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto. Esa certeza sigue viva y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades”, agregó.

Ratificó su compromiso de dedicar todas sus “fuerzas” a que la “voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática, libre y reconciliada”. Esa voluntad, dijo, “nunca prescribe, permanece madura, encuentra su camino y termina transformando la historia, porque ningún país vuelve a ser el mismo cuando los ciudadanos descubren que también son responsables de su destino”.

Estoy convencido de que el 28 de julio será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto.

Esa certeza sigue viva.

Y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades. pic.twitter.com/KFPNypX186 — Edmundo González (@EdmundoGU) July 28, 2026

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