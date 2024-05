CLAVES | Provea retrata una década de involución de DDHH en Venezuela - Runrun

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó, este martes 30 de abril, su informe anual que abordó las «violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos» en Venezuela durante la última década.

En el recinto de Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Provea dio a conocer su informe, tal cual lo ha hecho las últimas tres décadas. El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, fue el encargado de revelar los hallazgos más destacados.

Como se mencionó antes el 35 informe anual incluye, además de las acostumbradas categorías divididas para cada uno de los derechos humanos, una sección especial por los 10 años de la administración del sucesor de Hugo Chávez, denominada Maduro: una oscura década para los derechos humanos.

Este apartado del informe destaca que el gobierno de Maduro «sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

En Runrun.es, resumimos en claves el informe anual 2023 de Provea.

A pesar del pronóstico gubernamental de Venezuela se arregló, la ONG compartió datos preocupantes. «La población trabajadora que mantiene sus ingresos en bolívares sigue viendo disminuir su poder de compra y sus derechos laborales», expresa el informe.

«Los empleadores (sobre todo el sector público) atan el monto de beneficios como vacaciones, utilidades y prestaciones sociales a este salario mínimo oficial», afirma el informe, lo que deriva en beneficios económicos, establecidos por ley, irrisorios para el contexto actual.

«Este deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Maduro de desalarizar el trabajo, profundizando la precarización del empleo decente y extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias», afirma Provea.

El informe documenta ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, represión a la libertad de expresión y criminalización de la protesta social.

Las denuncias incluyen 1,652 casos de tortura y 1,182 casos de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos abusos abarcaron desde amenazas de abuso sexual hasta formas físicas extremas de maltrato como golpes, descargas eléctricas y violación.

El informe también menciona el cerco que se ha creado para el espacio cívico. Sobre el proyecto de Ley De Fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales, Alcides Bracho, profesor y expreso político, afirmó que «no se trata de la ley contra las ONG. Es la ley contra todos nosotros».

En cuanto a los servicios públicos, de acuerdo a HumVenezuela, las fallas eléctricas y el déficit de otros servicios ha aumentado. 69% de la población tiene restricciones para acceder al agua potable y 72% no logra acceder a los servicios de salud que requieren.

Además, se registraron 4.100 manifestaciones por reivindicación de derechos. 21 trabajadores y sindicalistas resultaron detenidos en dichas protestas. En contraste, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro afirmó haber construido 500 mil viviendas, los datos de Provea indicaron que solo se entregaron 3.915 viviendas durante 2023.

Por otra parte, la deserción escolar y la asistencia irregular han hecho mella. La misma ONG afirma que 35% de los niños solo asisten tres días, o menos, a clases. «Estamos ante un esquema de colapso», lamentó Murillo durante la presentación.

Nicolás Maduro cumplió 10 años como máxima autoridad venezolana en 2023. 10 años en los cuales el país atravesó su peor crisis económica histórica, presenció una ola migratoria sin precedentes, sufrió sanciones internacionales y se produjeron miles de protestas.

La organización denuncia una sistemática violación de derechos fundamentales, con un marcado retroceso durante los últimos 10 años.

Entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, según el informe de Provea. En el mismo periodo, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados.

Además, para 2023, solo el 16% de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos; 50,6% dedican casi todo su presupuesto a alimentos, y 45,2% de la población está en inseguridad alimentaria. 69% de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a servicios de transporte

«La pobreza no es un número; son personas. El sufrimiento no debe olvidarse, las violaciones no se olvidan», enfatizó el coordinador general de Provea.