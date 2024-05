Gremios y expertos alertan que se profundiza la desalarización en Venezuela - Runrun

El anuncio del ajuste del «ingreso mínimo integral» de los trabajadores que hizo Nicolás Maduro este miércoles, 1 de mayo generó el rechazo de gremios y expertos que advirtieron sobre la profundización de la desalarización en Venezuela.

Para la Red Sindical Venezolana, en lugar de que este ajuste represente un «verdadero avance hacia el bienestar y la tranquilidad de los trabajadores», los «sumerge aún más en la desesperación y la desigualdad».

Mediante un comunicado, el gremio calificó el ajuste de Maduro como «una ofensa a la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores venezolanos».

Además, destacaron que este ingreso (130$ mensuales) no solo es insuficiente para cubrir la canasta básica familiar que sobrepasa los $500, sino que «mantiene la política de bonos asistencialistas que no aborda la raíz del problema: la falta de un salario digno y estable para todos».

«Rechazamos aceptar esta burla a nuestro trabajo y a nuestras vidas. Exigimos un salario mínimo que realmente refleje el valor de nuestra labor y nos permita vivir con dignidad, que permita cubrir los gastos de alimentación, vestimenta, calzado, educación y recreación», añadió la Red Sindical Venezolana.

Hasta Chávez estaba en contra de la bonificación del salario

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), recordó que hasta el fallecido presidente Hugo Chávez estaba en contra de la bonificación del salario.

De acuerdo con un video que compartió Provea, que no precisa el año en que fue grabado, Hugo Chávez dio unas declaraciones donde criticó las políticas de bonificación del salario que se implementaron durante los años 90.

«En los años 90 comenzaron a modificarse leyes, como la bonificación del salario. ¿Ustedes no se acuerdan que aquí inventaban bonos a cada rato? Comenzó a ser desmontado y desconocido los derechos de los trabajadores», cuestionó Chávez.

También, el fallecido presidente señaló que los trabajadores habían logrado algunos derechos fundamentales, pero por las bonificaciones los salarios se fueron deteriorando.

«La llamada política bonificación del salario, de congelación del salario, pulverizó la remuneración como mecanismo compensatorio de la vida, de la salud y la tranquilidad de los trabajadores», cuestionó Chávez en las declaraciones.

Lo que Maduro no quiere que veas: Hasta Chávez estaba en contra de la bonificación del salario. Hoy el "presidente obrero" promueve un salario mínimo y pensión de hambre de 130 Bs. ($3.56), mientras dan bonos que afectan derechos laborales y prestaciones sociales.

Desalarización: Bono no es salario

Gremialistas y expertos recordaron que las bonificaciones implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro no tienen ninguna incidencia salarial, profundizan la desalarización y no benefician a todos los trabajadores.

El economista venezolano Jesús Casique señaló en su cuenta de X que el ajuste que hizo Maduro, de aumentar a 90 dólares el Bono de Guerra Económica no implica un aumento del salario mínimo, lo cual viola el artículo 91 de la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar a los trabajadores tanto del sector público como del privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica.

El Bono de Guerra Económica aumento $60-$90 (50%) Cesta Ticket continua $40 Total $130 NO hubo aumento del SALARIO MÍNIMO Bs.130 ($3,56) *Violación Artículo 91 CRBV.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, recordó que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, lo que equivale a, por lo menos, 4 dólares mensuales.

«Los bonos no tienen incidencia salarial y no benefician a todos los trabajadores», cuestionó.

Se mantiene en Vzla el salario mínimo en 130 Bs equivalente a menos de 4 dólares al mes.

Los bonos NO tienen incidencia Salarial,y NO benefician a todos los trabajadores.

Sigue la desconexión de las elites que resguardan las nóminas laborales con la crisis económica.#1Mayo

También, el economista Hermes Pérez señaló que no existen datos con los que se pueda validar la implementación y cobertura del Bono de Guerra Económica, pero que este no abarca a todos los trabajadores Además, recordó que aunque el bono de alimentación es de 40 dólares, muchos entes públicos no lo indexan y los pensionados y jubilados no lo reciben.

Al final: 1. El salario mínimo quedó en Bs.130

2. El cesta ticket quedó en $40

Al final: 1. El salario mínimo quedó en Bs.130

2. El cesta ticket quedó en $40

3. El bono de guerra sube a $90. No hay datos para validar su implementación y cobertura pero no abarca a todos. * Muchos entes públicos no indexan el CT. Los pensionados y jubilados no lo reciben.

Entretanto, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) criticó que el gobierno de Maduro felicitara a la presidencia del Seniat por recaudar 78% más de los impuestos salariales, mientras que hoy «profundiza la desalarización en Venezuela».

Además, Apucv recordó que con base en los 130 bolívares del salario mínimo se calculan las primas, bonos vacacionales y de fin de año, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales y caja de ahorro. En cambio, con base en los 130$ del «ingreso mínimo integral» no se calcula nada.

El Gobierno felicitó a la presidencia del SENIAT por haber recaudado 78% más de los impuestos nacionales (3.100 millones de dólares)al tiempo, que hoy #01May profundiza la desalarización en Venezuela #BonoNoEsSalario #SalarioDignoVzla

Bs.130 de salario: Con base en él se calculan tus primas, bonos vacacionales y de fin de año, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales y caja de ahorro.

$130 de ingreso mínimo indexado: Con base en él no se calcula nada.#BonoNoEsSalario — APUCV (@APUCV) May 1, 2024

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recordó que el «ingreso mínimo» no existe en la Constitución. Lo que sí existe es la obligación de aumentar el salario anualmente, lo que no ocurre desde hace años. «Bono no es salario», dijo.

El "ingreso mínimo" no existe en la Constitución, lo que existe en ella es la obligación de aumentar el salario mínimo (art. 91), lo que no ocurre desde hace años.

Bono no es salario. pic.twitter.com/g85UiQOnR0 — Alí Daniels (@alijdaniels) May 2, 2024

El gobierno de Maduro «ha llevado a la ruina el salario y las prestaciones»

El candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, criticó que Nicolás Maduro sigue «aferrado» a la estrategia de bonificación del salario, y que además, «ha pulverizado todo vestigio de estabilidad económica y derechos laborales».

«Su gobierno, una máquina de destrucción sin igual en la historia reciente, no solo ha colapsado la economía nacional, sino que ha llevado a la ruina el salario y las prestaciones que antes eran el orgullo de los trabajadores venezolanos. Los bonos que reparte con la mano izquierda, con la derecha los destruye al igual que lo hace con el bolívar y la economía venezolana», fustigó.

Márquez señaló que los obreros, los empleados públicos y privados, y en general todos los que dependen de un salario para sostener a sus familias, «ahora tienen que pagar el precio de la corrupción rampante y la incompetencia institucionalizada de un gobierno que no conoce el mínimo pudor».

«Las prestaciones, esos beneficios conquistados con sangre, sudor y lágrimas a lo largo de décadas de lucha obrera, han sido reducidas a polvo cósmico por un esquema de bonos irrisorios que no alcanzan para nada. Como si todo el sacrificio de generaciones anteriores no valiera más que una cifra insignificante en un balance gubernamental», añadió en X.

Para Márquez, Maduro tiene una «retórica hueca y promesas vacías» con las que demuestra «que no tiene intención alguna de cambiar el rumbo. Cada medida que toma, cada decreto que emite, cada discurso que pronuncia, no hace sino confirmar que, bajo su liderazgo, el futuro es un espejismo».