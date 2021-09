Cuestionario 2.0 | Ricardo Del Búfalo, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Ricardo Del Búfalo: «Si fuera por mí, me cerraría Instagram” y otras 10 respuestas sobre tecnología de este comediante, periodista, guionista de radio y TV, influencer y hasta cantante

Ricardo del Búfalo se graduó como licenciado en Comunicación Social. Ha escrito guiones para radio, televisión y contenido para redes sociales desde el 2014. Ha trabajado en programas como Calma Pueblo, Reporte semanal con el Profesor Briceño, Batalla Dividida y el Show de Nelson Bocaranda. También ha participado en varios stands up incluyendo Los finalistas, Viral, Esto es tuyo, Cambiando de tema y Doble moral.

Video: Ricardo Del Bufalo – Viral Stand Up Comedy | Ricardo Del Búfalo

En el 2018 lanzó un web show informativo y un disco de protesta con el mismo nombre: Por eso estamos como estamos, sobre la crisis de Venezuela y sus causas. Ricardo fue el ganador del primer Torneo Nacional de Stand Up Comedy en el 2015, y en el 2019 fue nombrado como “Ciudadano del Año” por la ONG “Más Ciudadanos”.

Del Búfalo ha sido colaborador de El Chigüire Bipolar y El Mostacho y, hoy en día, cuenta con su compañero de escritura humorística Rolando Díaz, con el mando de El fake post; una página que hace sátira en las redes sociales.

Ricardo, además, es un comprometido con el periodismo venezolano, dando talleres de escritura creativa y de titulación en las redacciones de los principales medios del país.

Es para mí un orgullo, y un placer, tener a Ricardo Del Búfalo en este Cuestionario 2.0.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Tres cosas: el teléfono celular, el internet y la poceta. Sin esas tres cosas, la vida sería mucho más complicada.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

–El celular. Con él trabajo más que con la computadora; incluso, no solamente me informo, sino que tengo grupos de trabajo, correo electrónico y todo lo demás.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–Un StarTAC, era un Motorola de tapa negra que era bastante gordito, era como una billetera, y tenía una pantallita verde como si fuese una calculadora.

Y la primera computadora que recuerde, creo que era una Pentium 2 que estaba en la casa, que con el Internet sonaba como “rrrrrrrrr” para conectarse, jaja.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–El exceso de cables. Es impresionante cómo todo debe tener un tipo de cable y hay diez mil tipos de cables, que son idénticos, pero los debo tener todos acumulados en la casa.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

Lo ha impactado totalmente. El teléfono y la computadora; desde escribir hasta grabar y publicar, todo lo hago con esos dispositivos. Y en el futuro creo lo va a impactar que muchísimo más.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–Creo que no he pasado ninguna pena, pero sí he pasado muchas rabias, por no decir otra palabra, porque en WhatsApp se malinterpretan mucho los mensajes. Y, como que hay poco tacto para mandar el mensaje lo más rápido posible, sobre todo por el teléfono. Cuando estoy en WhatsApp Web escribo mucho mejor, más largo y tendido; pero por el teléfono escribo el mensaje puntual y puede malinterpretarse. Igual, se puede malinterpretar el de los demás.

–Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Ninguna, si fuera por mí, me cerraría Instagram.

–Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

Son dos: Gmail y Twitter. Me estoy metiendo constantemente, actualizando para informarme y para ver si recibí algún mensaje. Caso obsesivo.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–Twitter.com y la página del dólar para saber cuántas pensiones tiene que ganar mi abuela al año para comprar uno.

Con mucho respeto, alcaldesa Claudia. #Cancióninformativa sobre las cifras de migrantes venezolanos que delinquen en Colombia. Hace unos días, @ClaudiaLopez hizo unas declaraciones lamentables insinuando la relación del crimen en Bogotá con la migración venezolana. Es falsa. pic.twitter.com/yMHJIpgCon— Ricardo Del Bufalo (@RDelBufalo) October 31, 2020

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

–Sí. Acabo de terminar de ver dos series: The Crown y Lupin o, como se dice en francés, “Lupán”. Y estoy viendo en Disney+ películas viejas. Estoy fiebrudo con Disney+

–Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

–Todo el tiempo me estoy sorprendiendo con los avances tecnológicos, desde conseguir una aplicación que me permita hacer un meme, hasta ver cómo despegan un cohete de una empresa privada en Estados Unidos; todo el tiempo estoy sorprendido de cómo van avanzando las cosas tan rápidamente y me encanta, me encanta todo eso.