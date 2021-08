Cuestionario 2.0 | George Harris, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Un comediante reflexivo y humilde, defensor de ser genuino entre todas las cosas y un aliado clave de innumerables fundaciones hoy nos acompaña desde Miami. Este es el Cuestionario 2.0 con George Harris

George Harris es quizá el símbolo más visible del humor en el exilio. Uno de los mejores comediantes de improvisación venezolanos en el exterior que ha logrado encontrar su espacio natural frente a un público, semana tras semana, deleitando a los televidentes de TV Venezuela con su rapidez y humor pero, sobre todo, exaltando las bondades y faltas de nuestro gentilicio en clave de comedia.

Comunicador social, egresado de la Universidad Central de Venezuela que migró a España donde no encontró el éxito y tuvo que regresar a Venezuela. Reflexivo y humilde, defensor de ser genuino entre todas las cosas y un aliado clave de innumerables fundaciones es quien hoy nos acompaña desde Miami, donde vive desde hace más de 10 años. Este es el Cuestionario 2.0 con George Harris.

–Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, espero que estés superbien, y por supuesto aprovecho la oportunidad para saludar a toda tu audiencia que es enorme dentro y fuera de Venezuela.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Creo que lo mejor que me ha dado la tecnología es poder comunicarme con tantísima gente alrededor del mundo. Yo nunca me imaginé, siendo un comediante venezolano y por supuesto haber crecido y haber estudiado medios tradicionales, poder tener la oportunidad de comunicarme con gente que vive en Estocolmo, Holanda, Argentina y Canadá. Porque nunca imaginamos, los que hemos estudiado periodismo o medios, que la tecnología pudiera llegar a un punto en donde creara una plataforma como YouTube y ahí poder cargar programación, y esa programación poder ser descargada, consumida o disfrutada en cualquier parte del mundo sin tener ningún tipo de barrera.

Los que nos criamos con estos medios, entendemos que tienen un final, o sea, un espectro. Y hasta ahí llegaba la cobertura. La tecnología nos ha dado la oportunidad de comunicarnos con el planeta.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

–El teléfono. Es indispensable porque ahí guardo todas las aplicaciones y las aplicaciones tienen el desarrollo para que el teléfono sea realmente ese gran lugar en donde puedas comunicarte o ampliar todo lo que ellas hacen dentro de ese dispositivo. Ahí puedes hacer lives, escribir, copiar, editar, montar. Son increíbles las oportunidades que te da el teléfono.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–Yo tuve celular un poco tarde, no fui de esos muchachos que en lo que salió ese teléfono que parecía como un robot, ese que parecía un ladrillo que llamaban “el de la antena negra”, nunca lo tuve.

Después salieron otros más pequeños y a mí, como tardé un poco en tener celular, que lo tuve cuando estaba ya en la universidad, mi mamá me regaló un superteléfono de estos Nokia que eran chiquiticos, que tenían una pila que duraba eternamente y la pantalla era verde luminosa. Con el que, además, podías durar 4 días sin cargarlo si no lo usabas mucho; y yo no lo usaba mucho porque no tenía mucho saldo tampoco para gastar. Yo era de esos que, normalmente, le daba el teléfono a mi gente de otras personas que estaban a mi lado con celulares para que me pudieran llamar allí. Yo no tenía celular, y hasta que lo tuve fue un gran descubrimiento.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–Yo creo que lo peor que te puede dar la tecnología en este momento de la vida es el tema del vicio. O sea, no saber diferenciar cuando estoy para la tecnología, para meterme en social media, para mandar un tweet, para poner un chiste, para poner un meme, para ver las cosas que están pasando en el social media o cuando estoy en mi vida privada.

Creo que es importante entender que para todo hay un momento en la vida. Y no tenemos que andar todo el día debajo del teléfono, porque a veces estamos 2 o 3 horas pegados en el mismo teléfono y no hay nada, no estamos viendo nada;simplemente estamos perdiendo el tiempo, tiempo valioso en el que podríamos estar leyendo un libro, una revista, viendo un documental, viendo una buena película, hablando con tus familiares, disfrutando de otras cosas.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

–Lo ha impactado de una manera brutal. La tecnología me ha dado la oportunidad de mandar mi trabajo a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de reglamento, de censura, de establecimiento, de cumplir con un canal de televisión, con una radio, una estructura familiar, con unos intereses ni con una editorial. Respetando nada.

Creo que la tecnología me ha dado la oportunidad de poder dar a conocer mi trabajo sin ningún tipo de parámetros, de una manera muy libre. ¿Qué hay que trabajarlo mucho? Sí. Porque la gente jura que es que uno tiene un canal de YouTube y qué chévere, qué maravilla… “Es que él tuvo suerte”. No, no, no.

Yo tengo un canal de YouTube aproximadamente desde el año 2009, 2010. Pero yo lo he trabajado muchísimo. Es regular, lo trabajo, lo trabajo, lo trabajo y me ha dado frutos porque he sido constante. Creo que en todo lo que uno hace en la vida tiene que haber esa idea. Si no eres constante en lo que estás haciendo, en tu canal de YouTube, en tus redes, ni conquistas ni posees la audiencia que quieres y nunca le ves el fruto al trabajo.

Video: El Show de GH 19/08/21 ➡¡ESTRENO! Parte 1 | Canal en Youtube de El George Harris

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–La verdad es que nunca me ha hecho pasar gran cosa, nada de las cosas que la gente habla porque WhatsApp, tus redes sociales y todo lo que tú tengas tienes que mantenerlo siempre como muy en privado. No guardar fotografías personales, no guardar historias personales, tratar de borrar todo, al final tú no sabes en qué manos puede caer el teléfono, en un momento dado se te pierde, te lo roban o alguien lo agarra y, por supuesto, pueden ser personas inescrupulosas que terminen dañándote o mal entendiendo lo que está allí.

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–Fíjate que yo no soy un gran consumidor de pódcast; no soy de esas personas que están todo el tiempo escuchándolos. Yo admiro a la gente que te dice “vi el fin de semana una serie, después vi una película, después oí los últimos dos capítulos de mi pódcast preferido”, tú dices “bueno, ¿qué tiempo tienen para hacer todo eso?”.

Sin embargo, oí el primer capítulo, por ejemplo, de Michelle Obama, que lanzó un pódcast y me pareció interesante oírlo porque es chévere. Por supuesto, también oigo a los amigos. Nos reiremos de esto, con Jean Mary y Alex Goncalves; el de Érika de la Vega también lo he oído, En defensa propia.

Ese tipo de pódcast los he escuchado porque son de compañeros y uno como que chequea las cosas que también están haciendo los demás. Pero no soy un gran seguidor de los pódcast. Yo veo más YouTube, ahí veo muchos programas.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–Bueno, religiosamente no tengo ninguna. Veo El Nacional, CNN, entro en una página dominicana comiquísima que se llama Remolacha.net porque dan unas informaciones loquísimas y de ahí tomo muchas cosas para hacer el show. Ese tipo de cosas son las que veo regularmente, no religiosamente, pero sí regularmente para poder agarrar noticias e informaciones, porque yo voy armando mi guion durante toda la semana hasta que llega el jueves y entonces ese día ya tengo todo lo que voy a decir.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

–Ahorita no estoy viendo series. La última que vi fue The Politician, me encantó, me pareció superchévere. No estoy siguiendo ninguna serie, he estado viendo películas. Me bajé ahora la aplicación de Disney y ahí estoy reviendo, porque ya las había visto, muchas películas de Disney que me encantan y me parecen superchéveres, entonces todas las noches me veo una.

También, acabo de ver un documental en Netflix, que quiero recomendarlo, se llama Saving Capitalism o Salvando el Capitalismo; habla de que el sistema está un poco vencido y hay que reanimarlo. Me pareció muy interesante.

Video: Saving Capitalism | Official Trailer [HD] | Netflix

–Cuéntanos sobre una vez que recuerdes que un avance tecnológico te haya sorprendido.

–¡Wow!, el avance tecnológico que más me ha sorprendido es la posibilidad de hacer lives en el teléfono, en cualquier aplicación; por ejemplo, Twitter cuando empezó a hacer los Twitcam, que la gente podía salir en vivo por ahí.

Ahora por Instagram puedes hacer lives, en YouTube puedes hacer lives. O sea, la posibilidad de salir en vivo me parece impresionante, que tú puedas transmitir una noticia o una información en tiempo real, desde tu celular, me parece una cosa espectacular y eso me ha sorprendido y me ha dejado atónito.

Porque antes uno tenía que usar un microondas, un camión, unas cámaras, una gente, un productor en línea, un productor de piso, es decir, eran 10 personas para transmitir en vivo. Ahora, con tu teléfono, en cualquier parte del mundo te sientas, transmites en vivo y hablas lo que necesitas hablar y comunicar, eso me parece impactante.

–Ahora te pido que te tomes un selfi mientras respondes las preguntas para poder compartirlo en las redes.

Por supuesto, aquí me voy a tomar mi selfi mientras estoy respondiendo este cuestionario, y quiero agradecerle a Bocaranda y a la gente del Circuito Onda por la oportunidad de comunicarme con todos ustedes, les mando un abrazo muy grande y muchas bendiciones para todos. Los quiero mucho.