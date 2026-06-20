Autismo en Voz Alta abre proceso de admisiones para su programa de educación integral 2026-2027

La búsqueda de un entorno educativo que no se limite al estilo pedagógico tradicional, sino que comprenda y potencie las capacidades individuales, puede ser uno de los desafíos más complejos para las familias neurodiversas en Venezuela.

Conscientes de esta realidad, y en un contexto global donde los indicadores reflejan que la prevalencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha pasado de afectar a 1 de cada 150 niños en el año 2000 a 1 de cada 31 niños en la 2022 y en la actualidad, la Fundación Autismo en Voz Alta anunció la apertura de su proceso de admisiones para el periodo escolar 2026-2027.

La iniciativa busca incorporar a nuevos alumnos a su modelo integral de enseñanza, que está diseñado para nutrir a niños y jóvenes con las herramientas necesarias para alcanzar la autonomía.

Aprender a aprender

La fundación está vinculada con el Centro de Evaluación y Planificación Psicoeducativa del Autismo (CEPIA), un programa especializado que atiende en horario regular a una población de niños y adolescentes entre los 3 y 18 años. La metodología de esta iniciativa se estructura a partir del Programa de Enseñanza Individualizado (PEI), desarrollado por un equipo multidisciplinario de acuerdo a las necesidades específicas de cada alumno y la dinámica de su familia.

El centro mantiene un ambiente controlado y los salones de clase tienen un límite de 9 alumnos, los cuales están agrupados según su nivel de funcionamiento y desarrollo neurológico. De esta misma manera, la infraestructura del lugar, la distribución de los espacios, la selección de colores en las paredes, los materiales de ocio y el equipo tecnológico están pensados para responder a las sensibilidades sensoriales particulares de las personas dentro del espectro para evitar la sobreestimulación y facilitar la concentración.

El programa se enfoca en enseñar de manera explícita destrezas de comunicación, conducta y socialización que con un diagnóstico oportuno y planes especializados los estudiantes logran aprender rutinas que impactan de manera directa en su bienestar cotidiano, disminuyendo las barreras de comunicación que suelen marginarlos en los sistemas educativos convencionales.

Formación académica

Ante la falta de preparación técnica en el sector docente formal para gestionar la neurodiversidad, la organización ha estructurado programas de adiestramiento continuo como el Programa Integración desde el Autismo, un curso formativo dirigido especialmente a escuelas tradicionales con el fin de sensibilizar y dar herramientas prácticas a los educadores para la administración eficiente de aulas neurodivergentes.

También, en una alianza estratégica con la Universidad Monteavila, la fundación dicta un diplomado con sede en Caracas y en el interior del país, una especialización académica de tres semestres por especialistas de CEPIA, esto permite certificar profesionales de distintas disciplinas como educación especial, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicología, medicina, nutrición y entre otros.

Para los familiares y tutores que necesitan alternativas de capacitación, la institución hace entrega de un portafolio de cinco cursos virtuales que abarcan los conceptos básicos y fundamentales del TEA hasta certificaciones específicas para facilitadores escolares.

Terapias de apoyo

El diagnóstico del TEA depende exclusivamente de un análisis clínico conductual y de la observación del desarrollo del individuo. La fundación cuenta con servicio vespertino de consultas diagnósticas por medio de psicólogos especializados en la aplicación de instrumentos internacionales y realizan informes detallados con sugerencias terapéuticas adaptadas al paciente, a la vida escolar y a su círculo familiar.

Algunas señales de alerta en edades tempranas por los especialistas pueden ser: ausencia de sonrisa hacia los cuidadores a los 6 meses de vida, inexistencia de gestos comunicativos comunes como señalar con la mano o despedirse a los 12 meses, ausencia de palabras aisladas como ‘agua’ a los 16 meses, e incapacidad de estructurar frases de dos palabras a los 24 meses de vida.

Otras señales pueden ser el escaso contacto visual, fijación inusual por objetos específicos, falta de respuestas a llamados por su nombre o pérdida abrupta de destrezas aprendidas previamente.

El centro dicta terapias individuales y grupos de psicopedagogía, terapia de la comunicación en horarios vespertinos y estas sesiones clínicas afectan de manera directa las conductas que interfieren con la capacidad de retención de información y son sometidas a evaluaciones para ajustar las metas de acuerdo a los avances del paciente.

Inclusión social

La idea principal de Autismo en Voz Alta es establecer que el acceso a la educación adaptada constituye un derecho innegable que no debe verse condicionado por la capacidad monetaria de los representantes. Para asegurar la sostenibilidad de este valor, la organización mantiene un programa de subsidios de becas parciales o totales de la matrícula escolar para alumnos cuyas familias presentan dificultades económicas.

El centro también convoca de forma permanente a empresas privadas, laboratorios y corporaciones para patrocinar eventos de sensibilización pública, ayudar con los fondos de asistencia social con el objetivo de consolidar una cultura ciudadana que sea inclusiva y empática en Venezuela.

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