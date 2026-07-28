Vente se moviliza a dos años del 28J: exigen cronograma electoral y liberar a los presos políticos

Dirigentes del partido político Vente Venezuela, estudiantes y dirigentes sindicales se concentraron en Caracas este martes, 28 de julio, con motivo de los dos años de las elecciones presidenciales de 2024, en las que, según el Comando ConVzla, el ganador fue el opositor Edmundo González Urrutia.

“A dos años del 28J, nos encontramos en la calle con la frente en alto, demostrando que con nuestras propias manos seguimos defendiendo la voluntad de todo un país”, señaló la tolda política en su cuenta de X.

La concentración comenzó a eso de las 10:00 de la mañana en las inmediaciones del Centro Lido, en la avenida Francisco de Miranda. Con pancartas, actas electorales como las que recabaron los testigos el día de los comicios, razón por la cual muchos de ellos estuvieron detenidos hasta durante más de un año.

Henry Alviarez, coordinador del partido, recordó que después de las elecciones muchos dirigentes fueron detenidos, otros exiliados y muchos vivieron en la clandestinidad. Asimismo, dijo esperar la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y manifestó su confianza en el tutelaje que ejercen países aliados en Venezuela “que quieren la democratización de Venezuela”, mencionando particularmente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien hace meses dijo que vendría un proceso de transición.

Por otra parte, el dirigente opositor señaló que la convocatoria se extendió a otras regiones del país. Según las publicaciones de Vente Venezuela, se realizaron concentraciones en estados como Aragua, Táchira, Bolívar, Mérida, Zulia, entre otros. En las manifestaciones también exigieron la liberación de todos los presos políticos.

“Hay 335 municipios movidos por toda Venezuela que quieren cambio en paz. ¿Qué estamos pidiendo en este proceso? Que establezcan una fecha de elección”, dijo en Alviarez declaraciones a los medios.

¡Caracas se levanta con sus propias manos! 🇻🇪



Desde el corazón de la capital respondemos con la fuerza de nuestra gente. A dos años del 28J, nos encontramos en la calle con la frente en alto, demostrando que con nuestras propias manos seguimos defendiendo la voluntad de todo un… pic.twitter.com/1KEllSLK80 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 28, 2026

🗣️ “Establezcan una fecha de elección para que sea el venezolano el que decida”.@HenryAlviarez, Coordinador de Organización de @VenteVenezuela, denuncia que no puede existir democracia con más de 300 presos políticos tras las rejas y millones en el exilio.



“Confiamos en las… pic.twitter.com/ryCFIIgTau — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 28, 2026

¡Vente Venezuela, en la calle!



¡Este país los levantamos con nuestras propias manos!



El 28 de julio millones de venezolanos demostraron que la democracia no era una idea: era una decisión. Y en los meses más difíciles, cuando la tragedia golpeó y el abandono volvió a hacerse… pic.twitter.com/RmZ5h5lmnc — Vente Mundo (@vente_mundo) July 28, 2026

Con carteles escritos a mano, con la fe intacta y la memoria viva, cientos de venezolanos reafirman en las calles que hay heridas que el tiempo no borra y una voluntad que la represión no ha logrado vencer.



Porque hay días que no terminan cuando marca el calendario. Y hay un… pic.twitter.com/aAMTfiYSZI — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) July 28, 2026

¡Vente Venezuela, con nuestras propias manos!



El 28 de julio millones de venezolanos demostraron que la democracia no era una idea: era una decisión. Y en los meses más difíciles, cuando la tragedia golpeó y el abandono volvió a hacerse presente, también quedó claro quién… pic.twitter.com/6DoM79Wka3 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 28, 2026

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