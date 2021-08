Cuestionario 2.0 | Luis Chataing, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

El retrato de LuisChataing en 11 respuestas sobre tecnología: «Me ha permitido llegar a personas en todas partes del mundo»

@bocaranda20

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Poder seguir comunicándome por la vía digital de cualquier forma, desde cualquier parte del mundo, sin tener que cargar con una inmensa unidad móvil o una cantidad de equipos insoportables.

La tecnología hoy en día me permite mantenerme en contacto haciendo lo que me gusta y creo que, además, favorece a aquellos que tenían o encontraban dificultades para comunicarse y ofrecer sus ideas, como un pódcast o como contenido en las redes sociales.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

–Sin duda, el dispositivo indispensable es el teléfono celular. Ya prácticamente el teléfono queda poco para lo que yo lo utilizo. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que utilicé mi teléfono celular para hacer una llamada telefónica, pero sí es mi centro de operaciones. Es como mi unidad superior estratégica de transmisión donde le comunico al mundo entero mi programa de radio que estoy haciendo.

Imagínense ustedes, antes con estar en la radio era suficiente, ahora no; ahora a través del teléfono celular podemos enviar en vivo por Instagram Live, Periscope, podemos subir el material a Instagram o a las distintas redes sociales. Desde acá, desde mi centro operativo móvil, que es mi teléfono celular, me mantengo presente por la vía digital.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–El primer aparato telefónico celular que tuve creo que fue un Motorola… no recuerdo, pero no era el ladrillo, yo no pasé por esa época. Tener un teléfono modelo ladrillo era como una excentricidad, era como tener un Porsche o un Ferrari.

Recuerdo que cuando uno veía a alguien con un teléfono tipo ladrillo, decía “este tipo trabaja en la bolsa de valores” porque, además, era la única razón por la que alguien podría tener un teléfono móvil; ¿cómo para qué?

La primera vez que me senté frente a una computadora fue estudiando… sí, yo estudié, muchas personas creen que no, en la Universidad Metropolitana. La Macintosh fue de esas primeras con las cuales tuvimos el primer encuentro con la modernidad aquellos que investigábamos en los laboratorios de computación de la Universidad Metropolitana.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–Creo que lo peor que me ha dado la tecnología es esta ansiedad por tener presencia digital constantemente, por estar todo el tiempo presente. Que es necesario opinar de todo en todo momento y, si uno no opina, es porque a uno no le duele. Luego, esta cuestión de la aprobación, tener como una dependencia de que a la gente le guste lo que uno pone, escribe, o lo que esté haciendo en su vida. Esa dependencia que tenemos de agradar o no agradar, o estar constantemente compartiendo la agenda diaria de uno en Internet, es algo que es inmensamente angustioso e innecesario, además.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

–La tecnología ha impactado mi trabajo de una forma inmensamente positiva, por supuesto, porque me ha permitido llegar a personas en todas partes del mundo. Gente que no sabía de mi trabajo, pues ahora lo conoce, gente que probablemente conocía de mi trabajo y en esta migración no tenía, en otro tiempo, como seguir en contacto con mi contenido, pues ahora lo está. Antes había que depender del lugar donde llegara la señal: el programa de radio o el programa de televisión, ahora estamos en todas partes del mundo.

La verdad no tengo la más remota idea de cómo pueda impactar la tecnología en mi trabajo en el futuro, porque el futuro, tecnológicamente hablando, es mañana. El futuro es pasado mañana. Las aplicaciones están sacando constantemente novedades, están apareciendo unas 15 aplicaciones en la que todos tenemos que estar todo el tiempo, entonces no sé, creo que mi trabajo en el futuro se podría ver afectado por la tecnología en el sentido de que me dedique a cosas más precisas, en vez de buscar presencia en todas partes y en todos lados, creo que me voy a dedicar en unas pocas, pero de la mejor forma que pueda.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–La peor pena que he pasado en WhatsApp fue… ¡caramba, pero qué vergüenza! No sé ni por qué lo voy a compartir con ustedes, pero lo voy a hacer.

Hay una fotografía mía en traje de baño, con una toalla guindando en mi cuello, con una gorra o un gorrito arriba. No sé cómo se escapó, cómo se filtró, pero bueno, así fue, y me hizo muy popular en el mundo entero. Lo llaman… jajaja que pena… em… El Chataing de WhatsApp.

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–Recomendaría el pódcast de Lovett or Leave it, este es un politólogo, un muchacho que además ha escrito discursos para presidentes, para candidatos. Un tipo muy inteligente, que hace uso del humor político una vez a la semana. Me parece que es muy interesante para aquellos que estamos en el interés de seguir un poco la política estadounidense. Sí, es humor político muy, muy refinado.

–¿Cuál es tu app favorita, esa que abres varias veces al día?

–Mi app favorita, la que abro varias veces al día, es la de Nelson Bocaranda. Yo, aquí entre nos, copio todos mis contenidos de las cosas que hace y dice Nelson, qué vergüenza… pero es verdad.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–Infobae. Me gusta mucho revisar Infobae porque creo que me da una perspectiva de cuáles son los temas informativos que se van tratando o de los cuales se va enterando el continente latinoamericano o la hispanidad, también, en los Estados Unidos.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

–Comencé a ver Cobra Kai, porque todo el mundo estaba viendo Cobra Kai, que es esta adaptación o… mentira, es como la continuación de Karate Kid 30 años después, y bueno, me resulta interesante ver cómo estos personajes se caen a piñas como todos recordamos. Hasta un comercial de Toddy hubo, muy famoso, referido a Karate Kid. 30 años más tarde los vemos ya un poco más envejecidos y, en lugar de patadas y puños, son mordiscos y cachetadas, es muy divertido.

Video Official Cobra Kai Trailer – The Karate Kid Saga continues | Canal en Youtube de Cobra Kai

–Cuéntanos sobre una vez que recuerdes que un avance tecnológico te haya sorprendido.

Caramba, cómo olvidarlo. Esto fue una vez que… no recuerdo cuál fue la aplicación en particular, pero fue una vez que escuché algo que me daba a entender que Roque Valero tenía algún talento.