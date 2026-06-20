Inclusión laboral y comunicación asertiva

Hablar de inclusión laboral ya no resulta un concepto extraño dentro del ámbito organizacional. Sin embargo, aunque el tema ha ganado espacio en las conversaciones empresariales y sociales, todavía existe un desafío importante: comprender que la verdadera inclusión requiere de una comunicación asertiva que permita construir entornos laborales respetuosos, equitativos y libres de prejuicios.

La inclusión laboral supone cambios en la dinámica de cualquier organización. No se trata únicamente de incorporar personas con distintas capacidades, condiciones o experiencias, sino de transformar la manera en que nos relacionamos con ellas. Por ello, la comunicación se convierte en un elemento fundamental para garantizar que estos procesos se desarrollen de manera adecuada.

La comunicación asertiva juega un papel determinante durante los procesos de selección y reclutamiento. No implica tratar a un candidato con lástima ni de otorgarle prebendas por su condición, sino precisamente de evitar caer en prejuicios o sesgos que desvíen la atención de lo importante: sus talentos, competencias y capacidades para desempeñar un cargo.

Con frecuencia, durante una entrevista de trabajo, existe la tendencia a formular preguntas relacionadas con la condición particular de una persona, aun cuando estas no guardan relación directa con las funciones que deberá desempeñar. Estas interrogantes, más que aportar información relevante para la contratación, suelen reflejar las inquietudes, temores o desconocimiento que posee el reclutador frente al tema de la inclusión.

El miedo es una emoción completamente válida. Sin embargo, resulta necesario reconocer cómo ese miedo puede influir en nuestras decisiones y conducirnos a descartar a un candidato por razones que nada tienen que ver con su desempeño potencial. Cuando permitimos que los prejuicios guíen nuestras evaluaciones, dejamos de valorar el talento y limitamos las posibilidades de crecimiento tanto de la organización como de las personas.

En este contexto, la comunicación va mucho más allá de las palabras. Durante una entrevista, las miradas, los gestos, las expresiones faciales y el lenguaje corporal también comunican. Un reclutador puede transmitir interés, apertura y respeto, pero también puede proyectar incomodidad, temor o prejuicio sin siquiera pronunciar una sola palabra. Por ello, la comunicación asertiva implica ser conscientes de cada mensaje que emitimos, verbal o gestual

Vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, diversa y, al mismo tiempo, profundamente polarizada. Esta realidad exige que aprendamos a incluir en el sentido más amplio de la palabra. Pero incluir no significa únicamente abrir espacios; significa también desarrollar las habilidades comunicacionales necesarias para construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutua.

Si bien la inclusión laboral sigue siendo un tema sobre el cual aún queda mucho camino por recorrer, también es importante reconocer que sus beneficios trascienden lo estrictamente laboral. Las organizaciones que incorporan personas con distintas capacidades y experiencias no solo fortalecen su diversidad interna, sino que también enriquecen su cultura organizacional y desarrollan una visión más humana de su entorno.

Contratar a una persona con cualidades distintas no debería ser una acción impulsada exclusivamente por el cumplimiento de una normativa legal o una obligación empresarial. Debe entenderse como una decisión basada en valores, en la convicción de que la diversidad aporta perspectivas diferentes que contribuyen al crecimiento colectivo.

La presencia de personas con distintas capacidades dentro de una organización representa una oportunidad de aprendizaje para todos. Nos recuerda el verdadero significado de la palabra humanidad, no desde la victimización ni desde la lástima, sino a partir del reconocimiento de las fortalezas, experiencias y enseñanzas que cada individuo aporta al entorno laboral.

Hoy más que nunca, el mundo necesita sensibilizarse a través de las experiencias humanas. Necesita comprender que la inclusión no se construye desde la compasión mal entendida ni desde la condescendencia, sino por el respeto genuino hacia el otro. Una persona con cualidades distintas puede transformar un equipo de trabajo mediante sus capacidades, su resiliencia y su visión de la vida, generando un impacto que muchas veces trasciende cualquier indicador de productividad.

Al final, aquello que nos hace humanos es precisamente nuestra capacidad de reconocer el valor de cada persona. Y si algo nos enseña la inclusión laboral es que las diferencias no deben separarnos, sino recordarnos que lo humano nos identifica y que lo distinto, lejos de alejarnos, nos une.

@eduardofrontado

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