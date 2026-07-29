La plataforma de descubrimiento cultural y ocio Fever ha anunciado el lanzamiento de la iniciativa “Candlelight por Venezuela”, un ciclo internacional de conciertos benéficos diseñado con el fin de recaudar fondos para asistir a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Nacida en Madrid en 2019 con el propósito de democratizar el acceso a la música clásica, la propuesta Candlelight se ha expandido a cientos de ciudades del mundo y reunido a millones de asistentes cada año. Su éxito radica en una puesta en escena inmersiva: presentaciones íntimas de 60 a 65 minutos en lugares de elevado valor histórico o arquitectónico (teatros, iglesias, palacios o jardines), iluminados exclusivamente por la luz de miles de velas.

Aunque en sus inicios estuvo enfocada exclusivamente en los grandes compositores clásicos, la oferta musical abarca hoy homenajes a leyendas del pop y del rock, así como a referentes contemporáneos (Queen, ABBA, Coldplay, Ed Sheeran). La plataforma incluye también colaboraciones oficiales con estudios como Warner Bros., Netflix y Disney (El Señor de los Anillos, Bridgerton, Outlander), cuyas interpretaciones siempre están a cargo de músicos profesionales locales.

El impacto de Candlelight

La cruzada solidaria por Venezuela nació por iniciativa de los propios empleados venezolanos dentro del equipo global de Fever. La propuesta recibió un respaldo inmediato tanto por parte del personal de la plataforma como de los músicos locales y los espacios participantes.

El 100 % de los beneficios netos recaudados en estas funciones especiales será canalizado a través de organizaciones reconocidas en la atención de emergencias y ayuda social, entre las que destacan Hogar Bambi y TECHO.

Conciertos confirmados

El ciclo de conciertos solidarios se llevará a cabo entre finales de julio y mediados de agosto en las siguientes locaciones:

Estados Unidos: Nueva York (28 de julio) y Miami (1 de agosto).

Nueva York (28 de julio) y Miami (1 de agosto). España: Madrid (30 de julio), Barcelona (30 de julio) y Valencia (1 de agosto).

Madrid (30 de julio), Barcelona (30 de julio) y Valencia (1 de agosto). Latinoamérica: Bogotá (2 de agosto) y Medellín (18 de agosto). Buenos Aires (3 de agosto), Córdoba (10 de agosto) y Mendoza (17 de agosto). Santiago de Chile (10 de agosto).



Con esta gira benéfica, Fever y la red de músicos de Candlelight buscan demostrar el poder integrador de la cultura, transformando la experiencia musical e íntima en un canal directo de ayuda humanitaria concreta.