La Fundación “la Caixa” anunció la activación de una iniciativa por la cual se destinará hasta un millón de euros para respaldar la reconstrucción de las comunidades venezolanas devastadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Este proyecto se basa en un fondo en el cual la entidad igualará las donaciones realizadas por particulares y organizaciones durante el próximo año.

El programa coincide con el cambio en la respuesta humanitaria en el país, ya que las primera semanas estaban enfocadas principalmente en las operaciones de rescate y en el suministro de asistencia de emergencia, y ahora los esfuerzos institucionales han comenzado a centrarse en la recuperación de las zonas afectadas.

La gravedad de lo ocurrido fue dimensionado en el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), donde precisaron que los 2 sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron una huella de 1,3 millones de personas afectadas, más de 5 000 fallecidos y sobre los 16 700 heridos en el país.

Recaudación de fondos

La campaña de recaudación estará vigente por doce meses contados a partir del 24 de julio. La fundación duplicará las contribuciones que sean gestionadas por medio de su plataforma digital para poder distribuir los recursos equitativamente entre dos vías de acción hasta alcanzar la meta fijada.

Así, la organización asignará hasta 500 000 euros para igualar los aportes dirigidos al Comité de Emergencias Español, y reservó otros 500 000 euros para equiparar los fondos de la ciudadanía y las instituciones en alianza con Unicef España.

Proyectos y organizaciones

El capital total recaudado con esta estrategia financiará distintos proyectos de rehabilitación social y estructural en las zonas afectadas. Este plan prevé la reconstrucción y reparación de viviendas e infraestructuras básicas, al igual que la puesta en marcha de programas de reactivación económica para familias damnificadas.

En el área educativa y comunitaria planean la habilitación de aulas provisionales, la dotación de insumos escolares y el suministro de asistencia psicosocial a las poblaciones más vulnerables.

La ejecución técnica y operativa de estos fondos serían canalizados a través del Comité de Emergencia Español, el cual estará a cargo de un conglomerado de ONG integradas en la misma plataforma. Las organizaciones responsables de desarrollar los proyectos sobre el terreno y reconstrucciones en Venezuela durante los próximos meses serán Acción contra el Hombre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision.

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