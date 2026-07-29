Las familias que perdieron su vivienda principal tras el doble terremoto del 24 de junio podrán acceder a un esquema de créditos y subsidios para adquirir nuevos inmuebles, anunció este miércoles Delcy Rodríguez.

La funcionaria informó que el mecanismo combinará aportes directos del Fondo Venezuela Renace con financiamiento de la banca pública y privada para cubrir parte del valor de las propiedades disponibles en el mercado secundario.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar crédito de compra de vivienda en el mercado secundario”, afirmó Rodríguez, y añadió que el objetivo es garantizar una alternativa habitacional para las familias afectadas por los sismos.

A continuación, los principales puntos del esquema anunciado:

Subsidios cubrirán hasta 80 % del valor de algunas viviendas

Rodríguez explicó que el Fondo Venezuela Renace subsidiará directamente parte del costo de los inmuebles adquiridos por las familias afectadas, mientras que el porcentaje restante será cubierto mediante créditos hipotecarios.

El esquema establece dos rangos de financiamiento:

Para viviendas con un valor de hasta 70 000 dólares , el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80 % del precio total. El 20 % restante será financiado por la persona afectada mediante un crédito con un plazo de pago de 25 años.

, el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80 % del precio total. El 20 % restante será financiado por la persona afectada mediante un crédito con un plazo de pago de 25 años. En el caso de viviendas valoradas entre 70 000 y 100 000 dólares, el subsidio estatal cubrirá el 50 % del valor del inmueble. La mitad restante será financiada igualmente a través de un crédito a 25 años.

Según Rodríguez, esta combinación busca unir el apoyo económico directo del Estado con facilidades de financiamiento para permitir el acceso a una nueva vivienda.

La banca pública y privada otorgará créditos para el mercado secundario

La mandataria señaló que las instituciones financieras ya forman parte del mecanismo diseñado para facilitar la compra de viviendas usadas.

El programa permitirá que las familias afectadas puedan adquirir inmuebles disponibles en el mercado secundario, es decir, viviendas que ya existen y que no corresponden a nuevas construcciones.

Rodríguez indicó además que el Ejecutivo vigilará el comportamiento de los precios inmobiliarios durante la aplicación del plan.

“Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, afirmó.

Propietarios conservarán derechos sobre terrenos

Además del esquema de compra de viviendas, Rodríguez aseguró que las personas que perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre los terrenos donde estaban ubicadas las estructuras afectadas.

La funcionaria informó que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia el establecimiento de una jurisdicción especial para atender asuntos civiles relacionados con la propiedad y la identidad de las personas afectadas por los terremotos.

Argumentó que esta medida busca atender los trámites derivados de la pérdida de inmuebles y la situación jurídica de los propietarios.

Gobierno prevé entregar 4000 viviendas antes de diciembre

Rodríguez también anunció que el plan de reconstrucción prevé la entrega de viviendas a familias afectadas por los sismos durante 2026. Serían 4000 las viviendas que se adjudicarían mensualmente entre julio y diciembre.

El programa incluiría tanto nuevas construcciones como la recuperación de edificios que quedaron inconclusos, dijo la funcionaria.

La meta para 2027 supera las 10 000 viviendas recuperadas

Rodríguez afirmó que el objetivo para el próximo año es superar las 10 000 viviendas recuperadas, mediante la rehabilitación de edificios no culminados y la participación del mercado secundario: “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10 000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados”.

La funcionaria agregó que el plan también establece la revisión de terrenos para nuevas construcciones como parte del proceso de reconstrucción.

Primeras viviendas entregadas forman parte del plan de reconstrucción

Rodríguez informó que las primeras viviendas adjudicadas corresponden a edificios ubicados en el complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas, construidos dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Indicó que más de 240 familias recibieron apartamentos completamente equipados, aunque no precisó el número exacto de unidades entregadas.

Estas acciones forman parte del Fondo Venezuela Renace, activado por el Ejecutivo para financiar proyectos de recuperación tras el doble terremoto.

Un plan habitacional en medio de una emergencia por los sismos

El anuncio del plan responde a las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio, que dejó miles de personas damnificadas y severos daños estructurales, según los balances oficiales presentados por las autoridades.

El esquema planteado por Rodríguez cambia el enfoque desde la atención inmediata de la emergencia hacia mecanismos de acceso a vivienda mediante subsidios, créditos y reconstrucción.

Sin embargo, la aplicación del plan dependerá de la disponibilidad real de inmuebles, la ejecución de los créditos anunciados y la capacidad institucional para atender la demanda habitacional causada por el desastre.

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