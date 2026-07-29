A un mes del inicio de las inspecciones posteriores al doble terremoto del 24 de junio, el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructuras, Francisco Garcés, aseguró el pasado 28 de julio que las edificaciones con etiqueta roja no serán demolidas mientras existan cuerpos por recuperar o pertenencias de familias dentro de los inmuebles.

Durante un balance ofrecido este 29 de julio, Garcés informó que más de 32 400 edificaciones han sido evaluadas en Caracas, La Guaira y Miranda. De acuerdo con el funcionario, 18 139 estructuras recibieron etiqueta verde; 7199, amarilla, y 7147, roja.

A continuación, las claves de los anuncios realizados por Francisco Garcés:

Más de 32 400 edificaciones fueron inspeccionadas luego de los terremotos

Garcés detalló que el proceso de evaluación alcanzó 32 409 estructuras en 3 entidades afectadas por los movimientos sísmicos: Caracas, La Guaira y Miranda.

De acuerdo con los datos presentados por el presidente de la comisión, Caracas concentra 17 832 inspecciones, de las cuales 11 946 edificaciones fueron clasificadas con etiqueta verde. El resto quedó distribuido entre las categorías amarilla y roja.

En La Guaira, uno de los estados donde más se sintió el impacto del terremoto, se inspeccionaron 12 552 estructuras: 5069 recibieron etiqueta verde; 3110, amarilla, y 4373, roja.

Mientras que en Miranda fueron evaluadas 4878 edificaciones. De ese total, 3840 quedaron identificadas como verdes, 634 como amarillas y 404 como rojas.

La etiqueta roja no implica una demolición inmediata

Garcés aclaró que la clasificación roja, asignada a las estructuras con daños más graves o que requieren una evaluación más profunda, no significa que serán demolidas automáticamente. Reiteró que ningún inmueble será derribado mientras existan familiares esperando recuperar cuerpos o pertenencias dentro de las edificaciones afectadas.

“La primera instancia siempre es la respuesta de los familiares: ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que tengan temas que recuperar”, afirmó Garcés.

La comisión pasará a una fase de investigación sobre los colapsos

Garcés explicó que, después de la etapa inicial de emergencia y atención a las familias afectadas, comenzará una fase de investigación técnica sobre los colapsos ocurridos durante el terremoto.

Detalló que en esta etapa busca analizar el comportamiento de las estructuras afectadas y determinar las condiciones que influyeron en los daños registrados.

El funcionario indicó que los resultados de estos estudios deberán convertirse en información técnica mediante planos, mapas y análisis que permitan desarrollar futuros planes de ordenamiento territorial.

“El sismo nos deja muchas lecciones, nos deja mucho trabajo, pero sobre todo un trabajo profesional y científico que se tiene que vertir en planos, en mapas, en estudios para que se pueda hacer un plan de ordenamiento”, expresó.

Propietarios de inmuebles en La Guaira conservarán sus derechos

Ante la situación de las viviendas y edificaciones afectadas en La Guaira, Garcés afirmó que la propiedad privada será respetada.

“El que tenga una propiedad en La Guaira es su propiedad, pues esto es algo que se respeta y que ciertamente es de cada quien”, señaló.

El funcionario dijo que actualmente la prioridad está centrada en la atención de la emergencia y de las familias afectadas, pero que posteriormente se desarrollarán estudios y planes vinculados con la reconstrucción y organización de las zonas impactadas.

Edificaciones amarillas y rojas tendrán una revisión más detallada

Garcés indicó que las estructuras clasificadas con etiquetas amarilla y roja pasarán a una segunda fase de evaluación más profunda.

Esta etapa permitirá establecer con mayor precisión las condiciones de cada inmueble y definir los planes posteriores de intervención. Agregó que una tercera fase estará enfocada en la reparación de las estructuras que puedan ser recuperadas.

Preparan mecanismo temporal para certificar ascensores

Otro de los anuncios realizados por Garcés está relacionado con los ascensores de condominios afectados tras los movimientos sísmicos.

El presidente de la comisión explicó que el Ministerio de Comercio prepara una disposición transitoria para permitir que condominios y propietarios puedan certificar el funcionamiento de estos equipos mediante un responsable técnico notificado ante la alcaldía correspondiente.

Añadió que el profesional encargado deberá realizar una inspección y emitir una certificación escrita en la que avale que el ascensor funciona correctamente, y asuma la responsabilidad sobre esa evaluación.

El mecanismo permitiría que profesionales con firma técnica puedan respaldar el funcionamiento de los equipos mientras se mantiene como procedimiento regular la certificación ante Sencamer.

Venezuela Renace concentrará parte de la rehabilitación de viviendas

Garcés también informó que el plan Venezuela Renace contaba, hasta el día anterior, con más de 200 frentes de obra activos en el país, y agregó que este programa prevé la rehabilitación de estructuras y la atención de viviendas afectadas, tanto en sectores populares como en otras zonas.

Además, subrayó que la función principal de la comisión que preside es determinar si una estructura es habitable o no y, con base en esa evaluación, establecer los planes posteriores de reparación.

El balance presentado por Garcés marca el paso de la fase inicial de atención luego del doble terremoto hacia una etapa centrada en la evaluación técnica, la rehabilitación y la planificación de las zonas afectadas. Mientras continúan las inspecciones y los estudios sobre las estructuras que sufrieron más daños, las autoridades deberán definir el destino de miles de inmuebles clasificados con etiquetas amarilla y roja.

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