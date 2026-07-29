Frente a las consecuencias de los terremotos ocurridos recientemente en el país, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), en alianza con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y el Consorcio Pasos Seguros, activó una respuesta humanitaria inmediata orientada a resguardar la salud mental de los venezolanos.

La iniciativa consiste en un servicio de ayuda psicológica llamado PsicoApoyo, diseñado para brindar acompañamiento emocional, confidencial y gratuito en momentos de emergencia.

La organización destaca que los desastres socioambientales no solo generan pérdidas materiales, sino que traen consigo un gran impacto psicológico que suele expresarse a través de miedo, inquietud o impotencia. En este sentido, la propuesta busca atender las dolencias emocionales que a menudo quedan fuera del radar, entendiendo que el cuidado de la salud mental representa una prioridad durante los procesos de recuperación en situaciones de emergencia.

Alcance del servicio

El programa de PsicoApoyo está planificado para brindar primeros auxilios psicológicos (PAP) a todas las personas afectadas mediante asistencia remota y presencial. El servicio garantiza un espacio totalmente confidencial y libre de juicios morales para quienes han sufrido la pérdida de sus hogares, el duelo por seres queridos o la reubicación en refugios temporales.

Paralelamente, Avesa mantiene una línea de atención psicológica especializada en casos de violencia sexual y de género. La organización advierte que en situaciones de desastre y desplazamiento forzado a campamentos y zonas de acopio, las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes enfrentan un riesgo más alto de sufrir agresiones. Por ello, la prevención oportuna es pilar fundamental de la estrategia de intervención psicológica.

El servicio no se limita a quienes residen en el territorio nacional. Avesa entendió que la emergencia se vive igualmente a distancia y ha extendido la atención a migrantes venezolanos residenciados en el exterior. Esta modalidad busca contener cuadros de preocupación o ansiedad por no estar en el país, así como la sobrecarga emocional.

Pasos para acceder a la ayuda

Acceder al servicio de PsicoApoyo de Avesa requiere de un procedimiento sencillo y directo de forma remota y a través de la mensajería. El primer paso consistiría en disponer de WhatsApp o Instagram en un teléfono o una computadora con conexión a internet.

El segundo paso es escribir un mensaje a cualquiera de las líneas telefónicas habilitadas por la institución o a las cuentas de redes sociales, como tercer paso se debe expresar de forma breve la necesidad del acompañamiento. A partir de allí, el equipo coordinará la atención necesaria bajo estricta confidencialidad.

Avesa enfatizó que el servicio es completamente gratuito tanto dentro como fuera de Venezuela. Sus redes sociales en Instagram y su página oficial están a disposición para consultar información sobre sus proyectos de acompañamiento.

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