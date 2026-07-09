Avesa fortalece la atención psicológica de mujeres refugiadas y migrantes

Los recientes terremotos del pasado 24 de junio han traído consigo vulnerabilidad física y emocional para miles de familias venezolanas, que requieren atención no solo material, sino también psicológica. De acuerdo con reportes oficiales, la magnitud de esta tragedia se ve reflejada en más de 3500 personas fallecidas, alrededor de 16 700 personas heridas y cerca de 18 000 ciudadanos que perdieron por completo sus hogares.

Ante esta crítica situación, la gran mayoría de damnificados permanecen actualmente en refugios y campamentos temporales, a la espera de que avancen las labores de recuperación y construcción en las zonas afectadas. El desplazamiento forzado hacia estos refugios, la incertidumbre, los procesos de duelos por pérdidas humanas y materiales, la separación de núcleos familiares y el notorio incremento en las cargas familiares parecen estar generando una compleja e importante herida emocional en la sociedad.

Vulnerabilidad en refugios

En este escenario, las mujeres, niñas y adolescentes sufren una doble vulnerabilidad debido a las dinámicas propias de este tipo de campamentos, donde se enfrentan a mayores riesgos de sufrir violencia de género, abusos o violencia sexual, pues estas circunstancias se agravan en contextos de desprotección y hacinamiento.

Ante esta situación, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) a través de su servicio PsicoApoyo, junto a su participación activa en Pasos Seguros, impulsada por la IPF y Avesa, en alianza con Médicos del Mundo, ha desplegado una respuesta humanitaria enfocada en la protección de la salud. Así, la organización reafirma su compromiso de brindar un espacio seguro y confidencial que aborde de manera profesional estas realidades.

Réplica psicológica

Los especialistas de la organización recuerdan que, a causa de los sismos, la población experimenta lo que se denomina “una réplica psicológica”. Esta puede generar reacciones emocionales como dificultades para conciliar el sueño, cuadros de ansiedad anticipatoria, tristeza intensa, irritabilidad generalizada, miedo persistente a nuevos temblores y una continua sensación de angustia.

Si estas experiencias estresantes no se abordan a tiempo, pueden llegar a paralizar por completo a las personas afectadas. Por esta razón, PsicoApoyo tiene un enfoque principalmente feminista, sensible al género, la movilidad y los derechos humanos, que permite identificar y contener las crisis nerviosas al mismo tiempo que previene las agresiones y protege la dignidad de cada mujer y niña damnificada.

Uno de los principales focos de esta intervención es la capacidad de atender casos sin barreras geográficas. La atención psicológica brindada por AVESA posee una naturaleza transfronteriza; es decir, la ayuda no solo está diseñada para el territorio nacional, sino también para asistir a personas migrantes que sufren el impacto emocional del desplazamiento entre países.

Canales de asistencia

Los servicios psicológicos de AVESA se ofrecen en dos modalidades para garantizar accesibilidad: por un lado, se mantiene la atención presencial para quienes puedan acudir a las sedes de la institución ubicadas en Caracas y en las zonas de desastre; y, por otro lado, entendiendo las dificultades de transporte, se ha facilitado el uso de herramientas digitales completamente gratuitas para brindar el apoyo inmediato en situaciones de crisis.

La organización también ha habilitado canales de comunicación directa. Quienes requieran solicitar citas para atención psicológica o primeros auxilios psicológicos pueden ponerse en contacto con AVESA por medio de sus canales oficiales y sitio web. El objetivo principal es acompañar a las personas para que, tras la fuerte sacudida física y emocional, puedan continuar su camino con pasos seguros dentro y fuera del país.

Con información de Nota de Prensa.

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