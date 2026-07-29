65 % de los ciudadanos desaprueba la respuesta del gobierno ante el doble terremoto

Una encuesta reveló que el 65 % de los ciudadanos que vivieron el doble terremoto del pasado 24 de junio desaprueba la respuesta del gobierno ante el desastre que ha dejado más de 5000 fallecidos, más de 16 000 heridos y miles de familias damnificadas.

El estudio realizado por Latam Pulse, desarrollado de forma conjunta por AtlasIntel y Bloomberg, ofrece un análisis estadístico y social exhaustivo sobre las repercusiones del doble terremoto del 24 de junio. La investigación revela la magnitud del impacto material, el deterioro emocional de la población y un marcado juicio crítico hacia las instituciones del Estado

En total fueron encuestadas 2581 personas mayores de 18 años entre el 26 y el 30 de junio. El 51,6 % de los entrevistados son hombres, mientras que el 48,4 % son mujeres.

En el desagregado de cómo se evalúa esa respuesta por parte del gobierno y las autoridades frente al doblete sísmico, el 52,4 % dijo que fue “muy mala”, el 15,4 % respondió “regular”, el 11,5 % la calificó de “buena”, un 9,8 % la consideró “excelente” y el 8,3 % dijo que fue “mala”.

Las personas afectadas

De la población total encuestada, el 48,3 % manifestó no haber sido afectado directamente por los terremotos, el 38,9 % dijo que familiares o conocidos fueron afectados y el 12,7 % resultó perjudicado.

Con respecto a la forma en que se vieron afectados los encuestados y sus conocidos, el 23 % indicó que algún familiar o amigo falleció, un 18 % señaló que algún allegado sufrió heridas, 17 % reportó que su vivienda sufrió daños estructurales y 7 % informó que perdió su vivienda por completo.

Por otra parte, el 44 % manifestó haber sido afectado “un poco” psicológicamente, mientras que el 43,2 % dijo haber sido muy afectado. Además, el 56,1 % señaló haber experimentado ansiedad por el doble terremoto, otro 55,3 % sintió miedo y 43,5 % sufrió de insomnio a causa de la tragedia.

Reconstrucción de zonas afectadas

El estudio consultó a los entrevistados también sobre la confianza que tienen en actores nacionales en lo relativo a su contribución en un proceso de gestión de crisis y reconstrucción luego del doble terremoto. Los que tienen mayor nivel de confianza, por encima del 50 %, son los médicos y el personal de salud (88 %) los bomberos (76 %), las empresas y el sector privado (73 %), las ONG (60 %) y las entidades religiosas (60 %).

Por debajo de ese 50 % se encuentran actores como María Corina Machado (47 %), gobierno y autoridades competentes (43 %), fuerzas policiales (25 %), Delcy Rodríguez (24 %), Ejército venezolano (23 %). Al que menos confianza le tienen es a Jorge Rodríguez, solo un 13% confía en él.

Con respecto a los actores internacionales, el que más confianza genera es el Gobierno de Estados Unidos (75 %), seguido de las ONG internacionales (63 %), la Unión Europea (59 %) y el Gobierno de Colombia (55 %). Por debajo de la media de confianza están las Naciones Unidas con 48 %, seguido de los gobiernos de Brasil (47 %), China (39 %), Rusia (32 %), Irán (27 %) y en el último escalafón se encuentra el Gobierno de Cuba, con 26 % de confianza de los encuestados.

En cuanto a las medidas más importantes que deben tomarse para reconstruir las zonas más afectadas por los terremotos había tres opciones a escoger. Los resultados indican que el 70,7 % ve como prioridad construir nuevas casas y edificios para los afectados, 45,9 % le da mayor relevancia a la reconstrucción de centros educativos y de salud y el 42,9 % considera muy relevante la fiscalización de posible mal uso o desvío de recursos destinados a estas recuperaciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.