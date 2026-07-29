Casos de hepatitis A y diarreas aumentaron dos semanas después de los terremotos

El Boletín Epidemiológico Nacional N.° 63, correspondiente a la Semana Epidemiológica 27 (SE 27, del 5 al 11 de julio de 2026), reveló un aumento en los casos de hepatitis A y enfermedades diarreicas. En lo que respecta a la hepatitis A, patología transmitida principalmente por la ingesta de agua o alimentos contaminados y de acuerdo con el Tablero de Control Epidemiológico del MPPS, la enfermedad saltó a la categoría de “por encima de lo esperado” en la variación semanal, con 11 casos confirmados en la SE 27 frente a los 8 reportados en la SE 26 (un aumento del 37,5 % semanal y un incremento superior al 57 % frente a la mediana semanal esperada de 7 casos).

En paralelo, las enfermedades diarreicas agudas (EDA) mantuvieron una curva ascendente con 17 055 casos notificados en una sola semana, número que supera los 16 063 registrados en la SE 26 (+6,17 %). En la evaluación acumulada del año 2026, las diarreas se ubican “en aumento” frente a su mediana histórica (12 704 casos). La población infantil sufre el mayor impacto: los menores de 1 año registraron la tasa más alta de vulnerabilidad, con 217,17 casos por cada 100 000 habitantes. A escala nacional, 11 entidades superan la tasa de morbilidad promedio (1151,48 por 100 000 hab.), encabezadas dramáticamente por Amazonas (3343,89), Trujillo (1919,91) y Falcón (1873,19).

Infecciones respiratorias graves superan el promedio histórico anual

Aunque el universo total de infecciones respiratorias agudas (IRA) experimentó una leve caída de 4,42 % entre semanas (de 47 918 casos en la SE 26 a 45 798 en la SE 27), los cuadros de mayor complicación clínica encendieron las alarmas del sistema sanitario. Las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) alcanzaron 141 casos en la semana. Una cifra que, si bien es menor a los 165 de la semana previa, se mantiene “por encima de lo esperado” en el comparativo histórico anual y supera en más de 42 % la mediana de referencia (99 casos).

Las neumonías, por su parte, sumaron 2465 casos en la SE 27 (un aumento de 1,90 % respecto a los 2376 de la SE 26) y siguen clasificadas como patologías “en aumento”. El estado Amazonas lidera la incidencia nacional con una tasa de 33,30 casos por 100 000 habitantes, seguido de Trujillo (15,8) y Zulia (14,7).

Asimismo, la vigilancia de influenza procesó 1919 muestras, con una positividad de 13,93 % (261 positivos). La cepa circulante predominante durante 2026 es influenza A H3N2 (47 %) y concentra el 54 % de los contagios confirmados en niños y jóvenes de 1 a 19 años.

Presión en hospitales de campaña: cirugías, traumas y colapso psicológico

El reporte también hizo un resumen acerca de la respuesta asistencial tras los sismos del pasado 24 de junio. Se mencionan 13 equipos médicos de emergencia (EMT) / hospitales de campaña desplegados en la zona de desastre. Con una capacidad total de 700 camas, estos centros albergan a 553 pacientes hospitalizados, dejando un margen de reserva crítico: apenas 135 camas generales y 12 en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Durante la SE 27, los EMT recibieron 6962 nuevas consultas, de las cuales 4658 estuvieron directamente vinculadas a la emergencia del terremoto (cuatriplicando el volumen atendido la semana previa). El reporte clínico evidencia una severa combinación de traumas y problemas emocionales.

Malaria, dengue y enfermedades inmunoprevenibles

En el ámbito de las enfermedades vectoriales, el dengue registró 222 casos sospechosos en la SE 27 y ya son 8495 casos acumulados en el año (por debajo de los promedios históricos). El 68,47 % del acumulado se diagnostica como dengue sin signos de alarma, 31,33 % con signos de alarma y 0,18 % (16 casos) como dengue grave, que afecta principalmente al grupo de 0 a 9 años.

En cuanto a la malaria, se reportaron 1193 casos en la semana (1175 autóctonos y 18 importados) y se contabilizan 55 714 diagnósticos en 2026 (+0,1 % respecto a 2025). El estado Bolívar sigue siendo la entidad con más casos acumulados (39 426) (933 en la SE 27) y Amazonas, con 13 572 casos. El parásito dominante continúa siendo Plasmodium vivax (70,1 %).

Por otro lado, el país sostiene 380 semanas consecutivas sin casos confirmados de sarampión ni rubéola. No obstante, la vigilancia activa investiga 123 casos sospechosos de síndromes exantemáticos. Destaca, además, el aumento de sospechas de parotiditis (10 casos en la SE 27 vs. 6 en la SE 26, clasificada “en aumento”) y parálisis flácida aguda en menores de 15 años (3 casos en la SE 27 vs. 0 en la SE 26, “por encima de lo esperado”).

Zoonosis de alta peligrosidad: fiebre hemorrágica y fiebre amarilla

El boletín epidemiológico de la semana 27 indica que los casos de fiebre hemorrágica venezolana (virus Guanarito) se mantienen en 12 durante 2026 (10 en Barinas y 2 en Portuguesa), con 7 fallecidos. La tasa de letalidad es de 58,33 % (que alcanza el 70 % en el estado Barinas).

En cuanto a la fiebre amarilla, los casos confirmados en Venezuela se mantienen en 8 durante 2026 con 2 fallecidos (25 % de letalidad). La circulación viral silvestre se mantiene muy activa y se informan 37 eventos epizoóticos en primates no humanos, con Aragua (11 focos), Cojedes (9) y Guárico (9) como las zonas de mayor riesgo.

Mientras que las mordeduras sospechosas de rabia registraron un incremento acumulado del 22,42 % frente al año anterior (26 150 casos vs. 21 361 en 2025), lo que sugiere la necesidad de un fortalecimiento de la vacunación antirrábica animal.

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