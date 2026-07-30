La tarde de este jueves, 30 de julio, autoridades gubernamentales dinamitaron de forma controlada la torre C de las residencias Luisa Cáceres de Arismendi, pertenecientes a la Opppe 36 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicada en Playa Grande, estado La Guaira.

De acuerdo con información publicada por El Pitazo, el complejo residencial se compone de cuatro torres. Luego del doblete sísmico del pasado, la torre C quedó inclinada. Las torres A y B sufrieron daños al perder sus primeros niveles, pero permanecieron en pie.

La implosión se llevó a cabo aun cuando, en días anteriores, familiares intentaron impedir el procedimiento. Según reportes de redes sociales y medios de comunicación, todavía habría al menos 18 cuerpos entre los escombros de la edificación que no habían logrado rescatar.

El miércoles 29 de julio, el ministro de Transporte, Francisco Garcés, afirmó que ninguna edificación sería demolida mientras existieran cuerpos por recuperar o pertenencias de familias dentro de los inmuebles. Durante una rueda de prensa, señaló que la prioridad del Gobierno es completar las operaciones de rescate y recuperación de restos antes de avanzar con las demoliciones controladas de escombros.

#AhoraVPItv | Así fue la demolición mediante explosión controlada del edificio Luisa Cáceres de Arismendi en el sector Urimare de Playa Grande en La Guaira este jueves #30Jun.



La demolición se dio aun con personas entre los escombros. Familiares tendrán que aguardar por 24… pic.twitter.com/gzfKUiZlLY — VPItv (@VPITV) July 30, 2026

Así quedó el edificio “Luisa Cáceres de Arismendi” en Playa Grande, luego de la explosión controlada a las 4:08 minutos de la tarde de este Jueves pic.twitter.com/LOOAmx4VlN — Oliver Fernández (@oliverandresfz) July 30, 2026

#30Jul | Demolieron este jueves con dinamita y de manera controlada la torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi en la Urbanización Playa Grande, Catia La Mar.



Más temprano, hubo denuncias que la GNB mantuvo restricciones al trabajo de la prensa durante la cobertura de la… pic.twitter.com/wG5gGqIrZ4 — El Nacional (@ElNacionalWeb) July 30, 2026

Pasadas las 4:00 pm de este 30 de julio se escuchó la primera detonación durante la demolición controlada de la torre C de la Opppe 36 en PlayaGrande.



Familiares de las víctimas protestaron previamente para intentar impedir la medida.



📹 RRSS pic.twitter.com/m78cCLXIqn — El Periodiquito (@Elperiodiquito) July 30, 2026

Bloqueo a la prensa durante la demolición

Por otra parte, en las horas previas a la demolición, periodistas denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron las labores de cobertura de la situación.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, recordó que “las medidas de seguridad no deben ser excusa para el amedrentamiento ni para ocultar hechos de interés público”.

#30Jul GNB impidió la labor informativa de varios periodistas durante la demolición del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi en Catia La Mar #LaGuaira

Las medidas de seguridad no deben ser excusa para el amedrentamiento ni para ocultar hechos de interés público.

Video: @VPITV pic.twitter.com/MWpgf08SNn — CNP Caracas (@CNPCaracas) July 30, 2026

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