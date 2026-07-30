La ONG Clima21, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, difundió un informe preliminar sobre los daños ocasionados por el doble terremoto del 24 de junio de 2026, en el que alerta sobre una afectación sin precedentes en edificaciones históricas del país y graves vacíos institucionales para su protección.

El documento, elaborado a partir de fuentes abiertas, testimonios especializados e imágenes satelitales, registra daños en 87 bienes patrimoniales distribuidos en cinco estados y 16 municipios, una cifra que —según la organización— representa solo una aproximación inicial ante la magnitud del desastre.

El informe destaca que las mayores concentraciones de afectación se encuentran en Distrito Capital (43 %) y La Guaira (22 %), territorios donde se ubican estructuras de alto valor histórico, arquitectónico y simbólico.

Entre los casos más críticos figura la Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Mundial de la Unesco, cuya evaluación técnica se considera prioritaria debido a su valor universal excepcional.

Clima21 precisó que casi la mitad de los bienes afectados son edificaciones religiosas, lo que implica daños simultáneos en arquitectura, arte sacro, archivos y bienes muebles de alto valor cultural.

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, Caracas / Carolina Dávila

Iglesia de Maiquetía / Raúl Arboleda AFP

Iglesia Inmaculada Concepción. Montalbán, estado Carabobo/ lapatilla.com

Ausencia de registros y obstáculos para la reconstrucción

El estudio de Clima21 también identificó importantes limitaciones relacionadas con la disponibilidad y el acceso a la información patrimonial.

De acuerdo con la investigación, “no se encontró un registro público, integrado y actualizado que permita determinar de manera sistemática el número de bienes patrimoniales existentes, su localización, categoría de protección y estatus jurídico”.

Para la ONG esta situación dificulta la evaluación de daños, la priorización de intervenciones y la planificación de los procesos de recuperación y reconstrucción. Además, pone de manifiesto la necesidad urgente de realizar evaluaciones técnicas especializadas, adoptar medidas de estabilización y protección de emergencia, fortalecer los inventarios patrimoniales y promover una recuperación basada en los principios de conservación, reducción del riesgo de desastres y reconstrucción resiliente establecidos por la Unesco, el Iccrom, el Icomos y el Marco de Sendai.

La organización aseguró que los resultados de este estudio constituyen un aporte para ayudar a orientar la cooperación nacional e internacional destinada a la protección y recuperación del patrimonio cultural venezolano afectado por los sismos.

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