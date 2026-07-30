El Mañanero del 30 de julio: Casos de hepatitis A y diarreas aumentaron después de los terremotos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 30 de julio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Boletín Epidemiológico Nacional N.° 63, correspondiente a la Semana Epidemiológica 27 (SE 27, del 5 al 11 de julio de 2026), reveló un aumento en los casos de hepatitis A y enfermedades diarreicas. En lo que respecta a la hepatitis A, patología transmitida principalmente por la ingesta de agua o alimentos contaminados y de acuerdo con el Tablero de Control Epidemiológico del MPPS, la enfermedad saltó a la categoría de “por encima de lo esperado” en la variación semanal, con 11 casos confirmados en la SE 27 frente a los 8 reportados en la SE 26 (un aumento del 37,5 % semanal y un incremento superior al 57 % frente a la mediana semanal esperada de 7 casos).

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La cita

“La primera instancia siempre es la respuesta de los familiares: ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que tengan temas que recuperar”, FRANCISCO GARCÉS, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructuras.

Lo que rompe en redes

A un mes de los terremotos del 24 de junio en el litoral central de Venezuela. Este sobrevuelo satelital (SkySat, 27/06) sobre La Guaira muestra la magnitud del daño territorial que @SOSOrinoco y @VE360_ hemos documentado durante semanas.



El régimen no provocó el terremoto. Pero… pic.twitter.com/e3lmRYXkyb — SOS Orinoco (@SOSOrinoco) July 29, 2026

Azuquita pa’l café

Un gatito callejero se encontraba solo, vio a una pareja y aprovechó la oportunidad para autoadoptarse.

Un gatito callejero se encontraba solo, vio a una pareja y aprovechó la oportunidad para autoadoptarse pic.twitter.com/A1FUYIE4WS — ceciarmy (@ceciarmy) July 29, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Conoce los eventos reprogramados que tiene el Centro Cultural Chacao para este fin de semana:

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

