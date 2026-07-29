Latam Pulse Venezuela: terremotos aceleran la presión ciudadana por elecciones presidenciales

El estudio Latam Pulse Venezuela, correspondiente al mes de junio, reveló que el doblete sísmico del pasado 24 de junio no congeló la urgencia del cambio político que venía exigiendo el país, por el contrario, la aceleró.

De acuerdo con el sondeo realizado entre el 26 y el 30 de junio, 45.7 % de los venezolanos consideró que la celebración de elecciones presidenciales es “más urgente que antes”, mientras 32.6% cree que deben postergarse para priorizar la reconstrucción de viviendas para los afectados y 21.6% sostiene que la urgencia se mantiene igual.

El estudio realizado con una muestra de 2581 adultos venezolanos, reclutados mediante metodología digital aleatoria (Atlas RDR) y un margen de error de ±2 puntos porcentuales, sostiene que la demanda de elecciones inmediatas alcanza su punto más alto entre ciudadanos con educación superior (54.2 %) y en la Región Capital (49.8 %).

Venezolanos reprueban la gestión gubernamental

El estudio Latam Pulse señaló que la respuesta gubernamental al terremoto aceleró el deterioro de la confianza institucional: 65.4 % desaprueba la actuación del Gobierno, y más de la mitad (52.4%) la califica como “muy mala”.

En otras cifras, el informe precisó que 81.2 % desconfía del Gobierno Nacional, 79.5% rechaza a la FANB como actor confiable en la emergencia y 68.5% desaprueba la gestión de Delcy Rodríguez.

Transparencia y confianza internacional

En el sondeo, la prevención de la corrupción se ha convertido en una exigencia política central. 42.9 % exige una fiscalización estricta para evitar que los fondos internacionales y nacionales de ayuda sean desviados o malversados.

El doblete sísmico también reconfiguró la percepción sobre quién debe acompañar la reconstrucción de Venezuela. El informe señaló que los encuestados mostraron un 75 % de confianza en los Estados Unidos y un 59 % en la Unión Europea, mientras que Rusia (32%), Irán (27%) y Cuba (26%) recibieron menos del 30 % de valoración.

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