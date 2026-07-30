Foro Penal registra 379 presos políticos en Venezuela

El último balance de la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los privados de libertad por motivos políticos, informó que actualmente en Venezuela hay 379 detenidos.

A través de un mensaje posteado en la red social X, el Foro Penal precisó que de los detenidos 353 son hombres y 26 son mujeres. También, que 219 son civiles y 160 son militares.

Aunque en la última semana no se registraron nuevas encarcelaciones, el informe sí reporta 3 excarcelaciones y 14 casos recientemente incorporados al listado, lo que evidencia que la cifra se mantiene en movimiento constante.

Foro Penal también señala que 157 de los presos políticos están condenados, mientras 222 permanecen sin sentencia, y 40 poseen nacionalidad extranjera.

Desde 2014, Foro Penal ha documentado 19 171 detenciones con fines políticos, y más de 14 000 personas excarceladas asistidas por la organización. Sin embargo, más de 11 000 ciudadanos continúan sometidos a medidas restrictivas de libertad.

La lista actualizada fue enviada a la OEA y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para su verificación y certificación, en línea con los mecanismos internacionales de monitoreo sobre detenciones arbitrarias en Venezuela.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 27/07/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 379*

Desde la semana pasada



Hombres: 353

Mujeres: 26



Civiles: 219

Militares: 160



Adultos: 379

Adolescentes: 0



Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 3… pic.twitter.com/SOds620pD4 — Foro Penal (@ForoPenal) July 30, 2026

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