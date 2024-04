Reseña de los candidatos que cohabitan con Maduro - Runrun

El candidato de la unidad opositora es Edmundo González. Se han presentado otros que simulan querer un cambio, pero son candidatos que cohabitan con Maduro

En democracia es válido que se presenten varios candidatos a la presidencia, pero ante un régimen violador de los derechos humanos, destructor y corrupto lo procedente es que los demócratas postulen a un solo contendor. Este requisito es conveniente para derrotar a Maduro, quien, por contar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sumisos, obliga a ganar con el mayor margen posible.

El candidato de la unidad opositora es Edmundo González, pero se han presentado otros que simulan querer un cambio, pero que son aliados del régimen. Por ello hay que exponerlos, aunque las encuestas indican que obtendrán muy pocos votos.

Antonio Ecarri: militó en Primero Justicia, en Proyecto Venezuela y en Copei. Participó como uno de los precandidatos de la Mesa de Unidad para competir por la Alcaldía de Libertador en 2012. Como perdió, desconoció esa primaria y se postuló como independiente, rompiendo la unidad. Se postuló por segunda vez a esa alcaldía en 2020 por su partido Alianza del Lápiz, desconociendo al candidato seleccionado por la Mesa de Unidad Democrática. Nuevamente fue derrotado.

No se atrevió a participar en la primaria para elegir el candidato que enfrentaría este año a Maduro. Argumentó que los otros contendientes habían apoyado al gobierno interino de Guaidó, lo cual es falso. Se inscribió como candidato a la presidencia y cuenta con el apoyo de Avanzada Progresista, cuyo secretario general es Luis Romero, quien aceptó que el régimen le otorgara una diputación en la Asamblea Nacional 2020, en la que no participaron los partidos opuestos al régimen y que fue desconocida por más de sesenta países. Si gana, ofreció mantener a Padrino López como ministro de Defensa.

Luis Eduardo Martínez: conocido entre sus allegados como “el Burrito”. Fue gobernador de Monagas y sin explicaciones abandonó el cargo. Pertenece al ala de Acción Democrática encabezada por Bernabé Gutiérrez, a la que el TSJ del régimen le concedió graciosamente la representación “legal”. Aceptó una diputación otorgada por Maduro en la farsa electoral del 2020. Los precandidatos Juan Carlos Alvarado y Luis Ratti declinaron a su favor. Alvarado es el secretario general del ala del partido Copei a la cual el TSJ le concedió la representación “legal” y el régimen le regaló una curul en la farsa del 2020.

Ratti es el mandador del régimen para introducir demandas de nulidad ante el TSJ de cuanta cosa pueda perjudicar a la oposición.

Daniel Ceballos: inició su carrera política luchando en contra del régimen. Estuvo preso y la cárcel lo cambió. Creó el partido AREPA y se postuló para la presidencial de este año. Cuenta con el apoyo del ala de Voluntad Popular intervenida por el TSJ. Acepta que se puede convivir con Maduro.

Claudio Fermín: es un caso patético de transformación. Pudo ser el líder de Acción Democrática, pero prefirió las mieles de la cercanía al régimen. Creó el partido Soluciones, quizá para solucionar sus problemas. Recientemente declaró que “no ha habido ningún Gobierno sometido al acoso y sometido a la conspiración externa como el de Maduro”.

José Brito: por generosa concesión del TSJ y del CNE, violando la ley electoral, logró le otorgaran la tarjeta del partido Primero Justicia. Su mala fama es conocida mundialmente, incluyendo relación con Alex Saab.

Javier Berctucci: desde hace tiempo intenta mezclar la política con la religión, aunque al parecer no es muy santo. Fue detenido por razones no políticas, pero por congraciarse con Maduro no ha sido sentenciado.

Benjamín Rausseo: es inexplicable que siga insistiendo en la política. Está lejos de ser un Zelenski.

Enrique Márquez: no entendemos qué es lo que busca, pero su candidatura beneficia a Maduro.

Ninguno de estos candidatos cuenta con electores y en una contienda limpia no perjudicarían a Edmundo González. Sin embargo, en las actuales circunstancias facilitan que el régimen haga trampa distribuyendo votos que arbitrariamente le resta a Edmundo. Si insisten en sus candidaturas es porque desean la continuidad de Maduro.

Como (había) en botica

Excelente el discurso de Edmundo, y María Corina sigue atrayendo votantes en sus recorridos en apoyo a nuestro candidato.

A Maduro lo apoyan trece partidos de maletín. Se quedó con muy escasos seguidores.

Honor a Juan Pablo Pernalete y a todos los asesinados por querer un mejor país.

Lamentamos el fallecimiento de Ángel Martínez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es