Elecciones en Colombia: Petro adelantó cierre de frontera con Venezuela

En el marco del denominado “Plan Democracia 2026”, el Gobierno de Colombia ordenó el cierre de frontera – todos los pasos terrestres y fluviales a nivel nacional– con motivo de la segunda vuelta presidencial que se celebrará este domingo 21 de junio de 2026.

La restricción general fue pautada inicialmente para comenzar a las 18:00 horas (6:00 p.m.) del sábado 20 de junio y estará vigente hasta las 06:00 horas (6:00 a.m.) del próximo lunes 22 de junio. No obstante, la aplicación de la medida encendió alarmas y generó inmediatas críticas debido a que, en el caso específico de la frontera colombo-venezolana, las autoridades adelantaron el cierre absoluto doce horas antes de lo previsto.

La interrupción repentina del tránsito por los puentes internacionales en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira tomó por sorpresa a miles de transeúntes. Ante el escenario de caos en las zonas de control, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, desaconsejó de urgencia los traslados hacia el territorio colombiano para evitar mayores contratiempos y llamó a la población a tomar medidas inmediatas para “no quedar atrapados” del lado equivocado de la línea fronteriza.

El propósito oficial esgrimido por las autoridades neogranadinas se basa en blindar la jornada electoral de este domingo frente a posibles “riesgos de interferencias externas y garantizar plena transparencia”. El despliegue de seguridad incluye el monitoreo estricto del tránsito fluvial y terrestre con países vecinos como Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.

¿Obstáculo para el voto?

El comentario que hizo el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a propósito del adelanto de la medida, causó polémica en redes.

“Se ha cerrado la frontera con Venezuela desde las 6 am. Las elecciones en el norte de Santander, la Guajira y Arauca se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia“, escribió Petro en sus redes.

Ciudadanos colombianos se mostraron contrariados y le respondieron increpándolo, tras considerar que con este cierre buscaría evitar que los neogranadinos que residen en Venezuela ejerzan su derecho al voto.

“Esto es lo más facho que he visto en mi vida”, “no permite cruzar a los colombianos que viven en Venezuela porque sabe que pierde y busca medidas desesperadas”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al post de Petro en X.

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