Los momentos canónicos de José Brito que lo alejaron de la oposición - Runrun

El diputado Brito alegó que no lo dejaron participar en el proceso de las primarias

Foto: Instagram José Brito

Una petición del diputado a la Asamblea Nacional, José Brito ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dejó «sin efecto» los resultados de la elección primaria mediante la sentencia 122 emitida este 30 de octubre.

Brito, que en su cuenta de X, se presenta como “promotor del plan B”, tomó la descalificación de la primaria como una bandera personal y desde la publicación de los resultados no ha cesado en su intento de señalar el evento como ilegal, incluso pretendiendo invertir la carga de la prueba.

«El que no la debe, no la teme. Si ustedes demuestran allí con acto de escrutinio, con los cuadernos de votación y con las actas, que lo que ustedes dicen es verdad, bueno, lo demostraron. Pero aquí hay pruebas de que se abultaron los resultados, demuestren que estoy mintiendo», declaró luego de la publicación de la sentencia.

Pero no es la primera vez que las actuaciones de Brito lo aproximan más a las posiciones del chavismo que a las de esa oposición a la que dice pertenecer y, desde aquella ocasión en 2017 en la que calificó al Tribunal Supremo de Justicia como “burdel”, hasta el día de hoy, la transformación es notoria.

De la oposición al chavismo

José Dionisio Brito Rodríguez nació en el estado Anzoátegui el 15 de enero de 1973. Egresó como administrador de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. En 2005 fue elegido concejal del Municipio Simón Rodríguez por Proyecto Venezuela, cargo en el que se mantuvo hasta 2008.

En las elecciones de 2013 fue el aspirante a la alcaldía del mismo municipio por la Mesa de la Unidad Democrática, pero lo derrotó el aspirante por el PSUV. El político también militó en las filas del MAS, Podemos y Primero Justicia.

Cuando aún se vendía como opositor acérrimo participó en las protestas de 2017 criticó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de ese año y hasta presentó un documento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir elecciones. En una de esas protestas también denunció que supuestos colectivos le habían fracturado la octava costilla a las puertas de la Defensoría del Pueblo.

Pero las cosas fueron cambiando, los vientos comenzaron a soplar en otra dirección y Brito no opuso mayor resistencia. Al parlamentario lo expulsaron en diciembre de 2019 de Primero Justicia tras estar señalado por presunta corrupción vinculada con el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), debido a que él y otros diputados aceptaron interceder por algunos empresarios del chavismo.

Los diputados hicieron gestiones ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que Alex Saab y el resto de los empresarios involucrados en esta trama dejarán de ser investigados.

Esto se conoció a través de un reportaje publicado por el portal Armando.info acerca de las actuaciones de diputados del Comité de Contraloría de la Asamblea Nacional, entre ellos Brito.

En enero de 2020, el nombre de Brito figuró en una lista de funcionarios afines a Nicolás Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También hizo lo mismo posteriormente la Unión Europea, tras señalarlo de legitimar las elecciones parlamentarias de 2020.

En junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia presidido por Maikel Moreno le entregó a José Brito los símbolos que le arrebató a la dirigencia oficial de Primero Justicia, pero luego suspendió esa sentencia y le devolvió la tarjeta a sus anteriores autoridades.

"Primero Venezuela" era antes @AcepVenezuela, cuyas postulaciones fueron anuladas al ser intervenido por el TSJ para ser entregado a personas cercanas a José Brito. Ahora imita colores Primero Justicia y agrupa a quienes se asumieron como "autoridades" del PJ intervenido. pic.twitter.com/QkNO2JXpi0 — Víctor Amaya (@victoramaya) September 9, 2020

En septiembre de 2020, Acción Ciudadana en Positivo fue refundada como Primero Venezuela, una tolda política que se asemeja tanto en el nombre como en los colores a Primero Justicia. Con ese partido fue que Brito resultó electo en las cuestionadas legislativas de 2020.

Un tema personal con Machado

Brito además fue protagonista de un hecho controversial que se viralizó en redes en el año 2018 y que incluyó justamente a María Corina Machado, la candidata opositora electa en las primarias cuyo efecto él ha buscado suspender.

En esa ocasión se filtró un audio de una conversación telefónica en la que el entonces diputado por Anzoátegui se refirió a abandera opositora para las presidenciales con insultos y expresiones soeces.

«¿Cuándo a esa hija de p*ta le ha pasado algo que no sea puro show? (…) La m*ldita esa, ¿se pronunció cuando a mi me dieron un tiro en la pierna, que no fue un tiro por andar echando v*ina, sino por poner el pecho? (…) Esa tipa se ha convertido en la gran fragmentadora de la Unidad. ¿Sabes cuál es el propósito de esa hijo de p*ta, perra, y si quieres le pones esta v*ina? Le duele que la transición va a venir en Venezuela, y va a venir pero no por ella, por María, la quebradita. Es por la Asamblea Nacional, que es la institución», expresó el entonces parlamentario.

Unos meses después, Brito admitió la autenticidad del audio y justificó sus ofensas bajo el alegato de que estaba muy exaltado. Pero a pesar de que también reconoció que los adjetivos no eran los apropiados, dijo que sostenía los «argumentos» que utilizó en la conversación.

“Yo no retiro ni un punto, ni una coma del fondo. Pido excusas por los adjetivos y el lenguaje inadecuado utilizado, sobre todo por tratarse de una mujer”, expresó Brito en una entrevista para el programa Aló, buenas noches.

La arremetida contra la primaria

En mayo de 2023, José Brito comentó que la primaria opositora derivaría en una “estafa” y hasta apostó que de ella no saldría el candidato a las elecciones.

“Las primarias se vayan a dar o no, de ese proceso, de esa estafa, no va a salir el próximo candidato a presidente de la República, porque es más de lo mismo, es parte del desastre”, expresó durante una entrevista realizada en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión.

En junio de este año, Brito fue quien pidió información a la Contraloría General de la República sobre el estatus de María Corina Machado. En concreto, exigió especificar si la dirigente de Vente Venezuela está inhabilitada o no para competir por un cargo de elección popular.

«Si está inhabilitada ella y otros tienen que ser responsables ante el país«, indicó Brito desde la sede de la Contraloría General, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A los pocos días, fue él mismo quien anunció que Machado estaría inhabilitada de ejercer cualquier cargo público desde julio de 2015 y por un período de 15 años, tras leer en rueda de prensa la respuesta de la contraloría a su pedido.

Luego de las elecciones del 22 de octubre, Brito alegó que se presentaron «violaciones» e insistía en que la abanderada opositora no podía participar. No obstante, insistió en que la oposición buscaba «atajos», por lo que introdujo un recurso contra las Primarias que, finalmente, se aprobó este lunes 30 de noviembre.

Tras el anuncio de la sentencia por el TSJ, Brito tildó las Primarias de un «intento fallido» y las catalogó como un acto que «incita a la violencia y es antidemocrático».

También, recalcó que a él se le «negó» su participación al igual que a otros y a su juicio, «allí se permitió la inscripción de personas inhabilitadas (…) le hicieron un traje a la medida a María Corina Machado”, expresó.