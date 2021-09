Cuestionario 2.0 | Nacho Redondo, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Nacho Redondo en nuestro Cuestionario 2.0: «Si solo pudiera seguir una cuenta de Instagram, seguiría a @barked. El mundo ya está muy dañado y fastidioso como para tener que estimular tus miedos y frustraciones a través de una app de fotos. Así que, mejor, perritos»

Nacho Redondo comenzó su carrera como guionista del late show Erika Tipo 11, también fue locutor de radio en La Mega, y desde el 2013 es comediante de stand up con especiales como Dios no vino y Discapacitado, donde hace uso de un humor extremadamente oscuro y provocativo. Hoy en día, Nacho es parte de Escuela de nada, el pódcast más exitoso del país, con un público impresionante en la diáspora. Un espacio que comparte con Chris Andrade y Leo Rojas. Nacho nunca ha estado lejos de la controversia que supone caminar por el filo de esa delgada línea que separa el humor y la opinión, pero ha sabido surfearla con éxito.

Video: Lo que no sabías de los Beatles – EP #298 |Canal Escuela de Nada

Aquí, nuestro cuestionario 2.0 con el comediante y locutor de Escuela de nada, Nacho Redondo.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Definitivamente, las fuentes inagotables de entretenimiento y la capacidad de informarme al instante de las cosas. Creo que eso es lo más impresionante de la tecnología hoy en día, y lo que más agradezco, lo que más disfruto.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

–El teléfono es la herramienta de trabajo más indispensable en este momento para cualquier persona que trabaja como comediante, como escritor. Con Escuela de nada creo que el teléfono es lo más útil, es el lugar por donde me comunico con el equipo, donde escribo las ideas que tengo, es como que tengo un pequeño centro de comando conmigo. Y, por ahora, también se me está haciendo indispensable el PlayStation 5, que es la consola de videojuegos más increíble que he tocado en mi vida.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–El primer celular que tuve, no lo recuerdo muy bien; creo que fue un Siemens, pero el que más disfruté fue un Sony Ericsson que era superflaco, que tenía un botón y se le abría la tapa, y me sentía como si estuviera en Matrix, eso me empoderaba.

Y el primer recuerdo que tengo de una computadora, fue esa primera computadora de la casa, un clon de las computadoras más poderosas del momento, las Compaq y la Acer. Recuerdo que uno iba a comprar un clon, y era una compu con su monitor cuadrado y que se compartía en la casa. Luego, sí me compre mi primera laptop que fue una MacBook de las negras. Ese fue un error de diseño de Apple, por cierto, porque esa computadora era negra y el cargador era blanco, y eso era muy estúpido.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–En estos tiempos en donde la polarización es tan, tan, tan rentable, sí tengo que admitir que cuando veo a personas diciendo cosas muy estúpidas en redes sociales me molesta, me hace sentir mal, quiero cachetear a gente todo el tiempo por redes sociales y eso no está bien, eso no es un sentimiento chévere. Y me gustaría que todos, en vez de decir opiniones que no están basadas en hechos, ni en teorías conspirativas, que compartan más fotos de perritos, que es, sin duda, e irónicamente, una de las mejores cosas que me ha dado Internet.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

–El estar conectado a los current events, a lo que está pasando en este momento, le ha dado mucha forma al pódcast de Escuela de nada editorialmente, entonces creo que la tecnología ahí nos ayuda mucho a estar como muy metidos en la conversación del momento, por ahí los tiros. Y en el futuro, creo que la gente va a tener sus propias miniproductoras de contenido con muy poco y con muy poca inversión. Ya vas a poder tener televisión de señal abierta y muchas cosas que antes costaban mucho dinero.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–Fíjate que en WhatsApp yo soy muy comedido y no soy muy usuario tipo de stickers y esas cosas. Sin embargo, tengo unos stickers muy, muy escatológicos y pasados de tono sexualmente. Entonces, a veces, creo que más que yo pasar pena, me gusta ver cuando alguien pasa pena. De repente un tío pasa una foto de cualquier cosa y escribe “esto no era para acá” y me da risa. Me provoca preguntarle “tío, ¿y para donde era?”

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–Voy a saltar la autopromoción de Escuela de nada, mi pódcast con Leo Rojas y Christopher Andrade, porque creo que es más que obvio que es uno de los mejores, tomando en cuenta que es uno de los más escuchados en Latinoamérica, perdonen la humildad jajaja. Pero voy a recomendar un par: me gusta mucho un pódcast llamado Flagrant 2, de un comediante que se llama Andrew Schulz, que es quien creo que tiene ahorita más mordida la comedia política en Estados Unidos.

También, voy a recomendar un pódcast muy bueno que se llama Machos Club que lo hacen Alejandro Hernández y Ángelo Colina, de verdad me encanta, lo escucho muchísimo, es nuevo y merece toda la difusión del mundo. Y, por último, voy a recomendar un pódcast que se llama “Amigues” que lo hace Poly Díaz y Grecia Castillo, acá en México; está bien bueno para ponerse al día con temas donde nosotros los hombres estamos siendo unos idiotas.

–Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Sería la cuenta de @barked, como “ladrado”, que son simplemente perritos. ¿Por qué? Porque el mundo ya está muy dañado y fastidioso como para tener que estimular tus miedos y tus frustraciones constantemente a través de una aplicación de fotografías. Así que, mejor, perritos.

–Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

–Yo tengo un tema, y es que soy adicto a la data de las cosas que hacemos en el pódcast y en general. Entonces tengo muchas aplicaciones de medición donde veo, por ejemplo, cómo están los views de las cosas, cómo están los ingresos, los suscriptores, cuál es la proyección y todo ese tema. A mí me gusta muchísimo la aplicación de YouTube Studio, por más estúpido que suene, y más básico, es una de las que más disfruto.

También, estaba empezando a disfrutar mucho Discord, esta plataforma que es una pequeña red social de comunidades mucho más compactas de fanatismo de alguna cosa. Escuela de nada tiene una muy poderosa y la estoy empezando a utilizar. Y, a pesar de que me siento un poco boomer y no la logro descifrar del todo, los mismos usuarios y administradores me enseñan a usarla y ahí comparto directamente con la gente que disfruta el pódcast. Creo que esta es la última aplicación que he estado disfrutando de más.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–Mi rutina de web browsing es sencilla, abro Gmail, YouTube, YouTube Studio, luego abro Twitter e Instagram. Ese es mi ciclo noticioso y de ponerme al día.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

Estoy viendo actualmente, y un poquito tarde, The Morning Show, esta serie de Apple+ en donde está Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon, y estoy absolutamente hookeado allí. Antes de eso, creo que la mejor serie que está ahorita en streaming la tiene HBO y se llama Succession. No hay mejor serie que esa ahorita.

Video: Succession: Season 3 | Official Tease | HBO

–Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

–El control, el mando del PlayStation 5 tiene una tecnología llamada Haptic Feedback, que se conecta la vibración del control, del aparato, de una manera muy sutil y específica con lo que está jugando, y eso me pareció increíble. Creo que es una tecnología que yo nunca había testeado, y eso que soy medio adicto a los videojuegos, y me impresionó muchísimo. Tiene como una vibración específica, y eso me voló la cabeza.