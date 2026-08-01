SOS Orinoco denuncia la muerte de dos mineros en una mina controlada por la Policía de Espacios Acuáticos

La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que en julio de este año fallecieron dos mineros en una mina clandestina ubicada en el margen derecho del Río Caroní, a orillas del Lago de Macagua (entre las represas de Caruachi y Macagua), a minutos de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

En una publicación difundida en redes sociales, la organización señaló que esta mina ilegal es controlada por la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que los mineros murieron tapiados en un accidente.

Los efectivos del cuerpo que controla la mina, según la ONG, son destacados en el Lago de Macagua con el fin de resguardar el “buen uso de los espacios”. Con los accesos fluviales controlados, añade SOS Orinoco, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “se asegura de controlar el acceso terrestre a la zona, apropiándose del sector y administrando la actividad ilegal minera”.

“Esta mina clandestina, que ha crecido de 15 a 30 hectáreas desde el 2024 hasta hoy, en este punto del Caroní, genera daños directos al funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Macagua, y pone en riesgo la infraestructura eléctrica del país, en beneficio del bolsillo de funcionarios policiales de la PNB”, añade la ONG.

La organización advierte también que el “esquema de extorsión” es dirigido por el comandante de la Policía de los Espacios Acuáticos. Añade que los funcionarios subalternos cobran “peaje” diario a los mineros en alcabalas clave “en complicidad con los efectivos de la GNB que mantienen el puesto de control ‘La Chinita’, cobrando un gramo diaria de oro y en La Ceiba, otro tanto”.

SOS Orinoco insta al gobierno de Estados Unidos a “dar la orden” a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que detenga la minería ilegal en áreas protegidas, especialmente en el Río Caroní.

🔴 TRAGEDIA EN EL CARONÍ: muertos tapiados en mina clandestina controlada por Policía de Espacios Acuáticos, a minutos de Puerto Ordaz, Edo. Bolivar



En julio 2026, al menos dos mineros fallecieron tapiados en un accidente en una mina ilegal de oro a solo minutos de Puerto… pic.twitter.com/96SmhMh7zI — SOS Orinoco (@SOSOrinoco) August 1, 2026

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